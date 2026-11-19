Poți slăbi fără o dietă drastică dacă mănânci, în timp, puțin mai puține calorii decât folosește corpul. Cele șapte obiceiuri de mai jos te ajută să faci asta prin porții potrivite, mișcare și schimbări pe care le poți păstra, fără promisiuni că un aliment îți va „arde” grăsimea.

1. Creează un deficit de calorii pe care îl poți susține

Diferența dintre energia folosită de corp și cea primită din mâncare și băuturi se numește deficit caloric. NHS dă ca reper general o reducere de aproximativ 600 de calorii pe zi, nu o țintă bună pentru fiecare persoană. Necesarul de menținere diferă în funcție de vârstă, greutate, înălțime și activitate.

Calculul este: calorii de menținere minus calorii consumate. Dacă, de exemplu, îți menții greutatea la 2.200 de calorii pe zi și mănânci 1.600, diferența este de 600 de calorii pe zi, adică 4.200 într-o săptămână. Este un exemplu de calcul, nu un meniu personalizat și nici o promisiune că vei pierde un anumit număr de kilograme.

Ca punct de plecare, notează câteva zile ce mănânci și bei și verifică mărimea porțiilor. Dacă greutatea ta a fost stabilă, aportul obișnuit îți poate oferi doar o estimare inițială a necesarului de menținere. Nu transforma o medie orientativă într-o regulă care te lasă flămândă sau îți provoacă probleme.

2. Folosește farfuria, nu reguli rigide

La masa principală, pune legume pe aproximativ jumătate de farfurie, adaugă o sursă de proteine și lasă loc pentru o porție de alimente cu amidon, de preferat integrale. Poate fi, de pildă, o masă cu legume, pește și orez sau una cu legume, fasole și pâine integrală. NHS recomandă și măsurarea uleiului, o singură servire și gustări puse într-un bol, nu mâncate direct din ambalaj.

Eticheta poate arăta caloriile pentru 100 g sau pentru o porție mai mică decât cea din farfurie. În exemplul NHS, 75 g de orez au 260 de calorii, iar 150 g au 520. Cântărirea câtorva porții înainte de gătire te poate ajuta să recunoști apoi cantitatea fără să numeri fiecare calorie la nesfârșit.

3. Pune proteine și fibre la mese

Ouăle, peștele, carnea, iaurtul și leguminoasele pot aduce proteine la masă. O analiză a studiilor publicată în Physiology & Behavior în 2020 a găsit mai puțină foame după consumul de proteine, dar rezultatele privind pofta de mâncare pe termen lung au fost neclare. Proteinele pot face o masă mai sățioasă; nu slăbesc în locul tău.

Fibrele din legume, fructe, leguminoase și cereale integrale dau volum mâncării și pot prelungi senzația de plin. MedlinePlus indică, pentru adulții de 19-50 de ani, 25 g pe zi la femei și 38 g la bărbați. Crește cantitatea treptat și bea suficiente lichide: o schimbare bruscă poate aduce balonare.

4. Schimbă băuturile care aduc calorii

Înlocuirea unei băuturi îndulcite cu apă sau cu o băutură fără calorii reduce aportul fără să micșoreze masa. Într-o analiză publicată în The American Journal of Clinical Nutrition în 2023, adulții care au eliminat băuturile îndulcite au avut, în studiile analizate, o greutate medie cu 0,49 kg mai mică decât grupurile de comparație. Aceasta este media studiilor, nu rezultatul promis fiecărei persoane.

Sucul de fructe și băuturile din fructe mixate pot aduce mult zahăr fără să țină de foame ca fructul întreg. NHS recomandă ca sucul și aceste băuturi, împreună, să nu depășească 150 ml pe zi.

5. Alege mișcare pe care o poți repeta

Mersul alert, bicicleta și înotul cresc energia folosită de corp. Pentru adulții de 18-64 de ani, OMS recomandă cel puțin 150 de minute de mișcare moderată pe săptămână sau 75 de minute de mișcare intensă. Mișcarea ajută sănătatea, însă slăbirea cere în continuare ca aportul de energie să fie mai mic decât consumul.

6. Lucrează și mușchii

OMS recomandă exerciții pentru grupele mari de mușchi în cel puțin două zile pe săptămână. O analiză publicată în BMJ Open Sport & Exercise Medicine în 2025, la adulți cu suprapondere sau obezitate care slăbeau prin schimbarea alimentației, a găsit că exercițiile de forță au ajutat la păstrarea masei fără grăsime și la pierderea grăsimii. Cântarul nu a arătat o scădere semnificativ mai mare a greutății totale față de schimbarea alimentației singură.

7. Fă loc somnului

Somnul poate schimba cât mănânci. Într-un studiu publicat în JAMA Internal Medicine în 2022, 80 de adulți tineri cu suprapondere, care dormeau de obicei sub 6,5 ore pe noapte, au fost împărțiți în două grupuri. Cei ajutați să doarmă cu aproximativ 1,2 ore mai mult au consumat, în medie, cu 270 de calorii pe zi mai puțin decât ceilalți. Studiul nu arată că aceeași schimbare va apărea la oricine doarme mai mult.

Cum aplici schimbările în primele săptămâni

Nu trebuie să începi toate cele șapte obiceiuri deodată. Pașii de mai jos sunt un mod de a le pune în program, nu un plan medical de slăbit.

În prima săptămână, notează ce mănânci și bei, inclusiv uleiul și gustările. Verifică pe etichete dacă valorile sunt pentru 100 g sau pentru porția pe care o consumi. În a doua săptămână, alege o schimbare pe care o poți repeta: o băutură fără calorii în locul uneia îndulcite sau o farfurie cu mai multe legume și o porție măsurată de amidonoase. Din a treia săptămână, adaugă mișcare potrivită stării tale de sănătate și fă loc exercițiilor de forță. Păstrează schimbările alimentare care îți potolesc foamea. Urmărește greutatea în condiții asemănătoare și notează dacă porțiile, foamea și rutina rămân suportabile. Dacă progresul se oprește, verifică mai întâi porțiile, uleiul, gustările și băuturile; nu există un termen după care trebuie să reduci automat mâncarea și mai mult.

Când ai nevoie de sfat medical

Ghidul NICE, actualizat în ianuarie 2026, rezervă dietele de 800-1.200 de calorii pe zi serviciilor specializate, pentru persoane cu obezitate sau cu suprapondere și diabet de tip 2. Dietele sub 800 de calorii pe zi sunt rezervate persoanelor cu obezitate și nevoie medicală de slăbire rapidă. În ambele cazuri, hrana trebuie să fie completă din punct de vedere nutritiv, cu supraveghere medicală, iar dieta să dureze cel mult 12 săptămâni.

În sarcină, nu încerca să slăbești; creșterea în greutate potrivită se stabilește cu medicul. Copiii și adolescenții au nevoie de recomandări adaptate vârstei și creșterii lor, nu de calculul unui adult. Dacă ai diabet, hipertensiune, altă boală cronică, iei tratament sau schimbările îți provoacă probleme, discută cu un medic sau dietetician înainte de a reduce mai mult mâncarea ori de a intensifica mișcarea.

Dacă slăbești fără să încerci, mergi la medic: MedlinePlus recomandă un consult când pierzi, în cel mult 6-12 luni, 4,5 kg sau 5% din greutatea pe care o ai de obicei, mai ales dacă ai și alte simptome.

Întrebări frecvente

Câte mese pe zi trebuie să mănânc?

Nu există în recomandările folosite un număr fix de mese care să fie cel mai bun pentru slăbit. Alege un ritm în care poți controla foamea și cantitatea totală de mâncare.

Trebuie să renunț la cină după ora 18?

Nu există o regulă generală care interzice mâncatul după această oră. Contează cantitatea totală consumată, nu o oră impusă tuturor.

Apa arde grăsimea?

Nu. Apa te ajută să te hidratezi; în slăbire, înlocuirea unei băuturi cu calorii cu apă poate reduce aportul de energie.

Ardeiul iute topește grăsimea?

Nu. O analiză publicată în Chemical Senses în 2012 a găsit un efect mic al substanțelor iuți din ardei asupra energiei folosite de corp, nu o metodă de slăbit independentă de alimentație. Analiza nu stabilește o doză sigură de suplimente pentru slăbit.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: NHS; MedlinePlus, Biblioteca Națională de Medicină a SUA; Organizația Mondială a Sănătății; studiile publicate în Physiology & Behavior, BMJ Open Sport & Exercise Medicine, JAMA Internal Medicine, The American Journal of Clinical Nutrition și Chemical Senses; ghidul NICE actualizat în 2026; Institutul Național pentru Diabet și Boli Digestive și Renale din SUA.