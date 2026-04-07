Donni Davy, make-up artistul din spatele look-urilor iconice din serialul „Euphoria”, a primit în 2019 un telefon de la A24, casa de producție a show-ului. Propunerea? Să creeze un brand de beauty. Iar în 2022, Half Magic a devenit realitate, un proiect pe care Davy l-a luat în serios de la bun început.

O viziune diferită

Încă de la început, Davy a vrut să se distanțeze de o simplă asociere cu serialul care a consacrat-o. Ea a abordat proiectul cu o mentalitate de producător de film independent, similară cu cea a partenerilor săi de la A24. „Mi-am zis, dacă o fac, o fac până la capăt,” a declarat Davy la WWD L.A. Beauty Forum.

Viziunea ei a fost clară. „Brandul nu trebuia să fie un brand de machiaj ‘Euphoria’ – am vrut să-l fac așa cum face A24 un film independent. Plin de autoritate creativă; inovație fără limite adusă la masă și construirea unui brand axat pe artă de la zero.”

Ingredientul secret un make-up artist activ

Ce face, până la urmă, ca brandul ei să fie diferit? V-ați gândit vreodată la asta? Davy crede că avantajul ei major este că nu a renunțat la munca de pe platourile de filmare. Ea a studiat fotografia la facultate și a lucrat la diverse filme independente înainte de a ajunge la „Euphoria”.

„Ingredientul meu secret ca fondatoare a unui brand de frumusețe este că sunt, de fapt, un make-up artist activ. Sunt pe platou, urmărind oamenii cu prosoape pentru a le șterge transpirația de pe față,” explică ea.

Și tocmai această experiență directă îi alimentează creativitatea. „Da, creez look-uri nebunești pe oameni – dar sunt și o fată care muncește într-o rulotă de machiaj. Și pentru că lucrez pe atât de mulți oameni diferiți, sub toate aceste lumini diferite, mă uit mereu la cum se mișcă machiajul și cum arată textura; mereu visez la produse noi.”

Machiajul trebuie să fie distractiv

Filosofia Half Magic este simplă: machiajul nu trebuie să fie intimidant. Produsele sunt gândite să fie performante, dar intuitive și ușor de folosit. Brandul este cunoscut astăzi pentru fardurile sclipitoare Glitterpuck și pentru un instrument ajutător pentru trasarea codițelor de tuș, fiind vândut în magazine precum Ulta Beauty în SUA, Mecca în Australia și Sephora în Marea Britanie.

„Am fost un copil pasionat de artă, așa că abordarea mea asupra machiajului este că ar trebui să fie ușor; ar trebui să fie distractiv. Ar trebui să fie colorat și sclipitor și să nu aibă aerul acela de ‘trebuie să ai aceste abilități’ sau ‘nu poți contura așa – trebuie să conturezi în acest fel’,” spune Davy.

Ce urmează pentru Half Magic și Euphoria

După cinci ani de la acel telefon (un detaliu pe care l-a menționat chiar ea), Davy se simte mult mai stăpână pe rolul de antreprenor. „A fost un vârtej să devin fondatoare – de la a fi în spatele scenei la a fi apoi în fața tuturor și a fi om de afaceri. Eram gen, ‘ce, eu? Nu știu’, dar acum sunt de cinci ani în domeniu, așa că, de fapt, acum chiar știu câte ceva, și asta a fost o tranziție interesantă. Chiar sunt implicată în cele mai mici detalii ale brandului meu acum.”

Pe viitor, Half Magic plănuiește să intre în categoria produselor pentru ten și să dezvolte componenta educațională. Dar poate cea mai interesantă veste este legată de serial. Întrebată ce o entuziasmează cel mai mult la sezonul trei din „Euphoria”, Davy a oferit un detaliu neașteptat. „Există un personaj nou interpretat de Rosalía – machiajul ei este probabil preferatul meu din acest sezon.”