Katie Jane Hughes, make-up artistul din spatele look-urilor impecabile ale unor vedete precum Dua Lipa, Hailey Bieber sau Lily Allen, dezvăluie un truc simplu pentru buze cu mai mult volum. Tehnica ei de „micro-lining” necesită doar patru linii precise și o pensulă pufoasă pentru a obține un efect viral, fără a arăta fals. Și, pe bune, e mai simplu decât pare.

Iluzia buzelor pline, fără exagerări

Nu de puține ori, conturarea buzelor poate duce la un aspect încărcat, artificial. Katie Jane Hughes, care s-a ocupat de machiajul artistei Dua Lipa pentru turneul „Radical Optimism”, propune o alternativă mult mai subtilă. Ea explică faptul că metoda sa creează volum, dar într-un mod natural.

„Acest truc este un hack de tipul «mai puțin înseamnă mai mult» care îți oferă în continuare iluzia pe care o creează buzele supraconturate, fără a arăta complet fals”, spune Hughes. Practic, obții efectul dorit fără să pară că te-ai chinuit prea mult. „Acesta este un truc care face buzele să pară pline în același mod ca și cum le-ai fi supraconturat, dar fără aspectul exagerat”, adaugă ea.

Cum alegi nuanța perfectă

Primul pas, și poate cel mai important, este alegerea creionului de buze potrivit. Cum vine asta? Ei bine, nuanța greșită poate ruina tot efectul. În videoclipul său demonstrativ, Hughes a folosit cea mai închisă nuanță a creionului său de buze (din propria sa gamă, KJH.Brand’s Prism Lite Lip Crayon) pentru ceea ce ea numește „impact maxim”.

Dar pentru un look de zi cu zi, lucrurile stau puțin diferit. Regula ei este simplă și eficientă. „Ar trebui să fie cu o nuanță mai închisă decât tonul pielii tale”, precizează specialista. De exemplu, pentru jurnalista care a intervievat-o, ea a sugerat nuanța „Enigma” din colecția sa.

Tehnica celor 4 linii precise

Acum vine partea interesantă. V-ați gândit vreodată că secretul stă în doar patru semne precise? Tehnica se concentrează pe zonele pe care vrei să le estompezi (colțurile gurii) și pe cele pe care vrei să le scoți în evidență pentru a părea mai pline. Iar acestea sunt arcul lui Cupidon și centrul buzei inferioare.

Tot ce trebuie să faci este să trasezi câte o linie mică, ușor în afara conturului natural, în fiecare dintre aceste patru puncte. Atât.

Doar patru linii.

Secretul stă în estompare

După ce ai trasat cele patru linii, urmează pasul final: blendingul. Cu o pensulă de machiaj pufoasă, estompezi ușor liniile trasate. „Acest lucru creează un finisaj moale, blurat, fără a îndepărta produsul”, explică Hughes. Astfel, conturul devine o umbră subtilă, nu o linie dură.

Cât de mult estompezi depinde doar de tine. „Cantitatea de estompare ține de preferințe. Uneori vreau mai multă definire, ceea ce înseamnă că estompez mai puțin. Dar dacă vrei ceva mai delicat, atunci estomparea mai accentuată este calea de urmat.” La final, tot ce mai trebuie să faci este să aplici un gloss transparent și ești gata. Iluzia unor buze mai mari este completă.