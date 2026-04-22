Gigantul italian de cosmetice Kiko Milano a anunțat o mișcare strategică importantă. Brandul l-a numit pe Marcelo Gutierrez în funcția de prim director creativ global pentru machiaj, un rol nou creat pentru artistul care a lucrat cu vedete precum Madonna, Charli XCX sau Lily Rose-Depp.

Un artist descoperit de Pat McGrath

Dar cine este, mai exact, noul om de creație de la Kiko? V-ați fi gândit că drumul său a început în cinematografie? Artistul columbian s-a mutat la New York la vârsta de 20 de ani pentru a urma o carieră în film. A ajuns să se ocupe de machiaj aproape din întâmplare, pictând fețele actorilor din scurtmetrajele sale.

Nu a durat mult până a fost descoperit de legendara Pat McGrath, care l-a luat sub aripa ei și l-a încurajat să meargă pe acest drum. Pe bune, ce start de carieră! De atunci, Gutierrez a devenit cunoscut pentru look-urile sale de impact, iar recent a fost responsabil de machiajul Madonnei pentru apariția sa surpriză de la Coachella, în timpul concertului Sabrinei Carpenter.

O viziune nouă pentru brand

Numirea sa vine la un an după ce Drew Elliott, fostul director de creație global al MAC Cosmetics, a preluat funcția de Chief Brand Officer la Kiko. Acesta pare extrem de încrezător în alegerea făcută. „Viziunea creativă unică a lui Marcelo, combinată cu o înțelegere modernă a culturii frumuseții, va juca un rol fundamental în conturarea identității noastre de machiaj la nivel mondial”, a declarat Elliott. „Împreună, așteptăm cu nerăbdare să redefinim frumusețea accesibilă și de mare impact la nivel global.”

În noul său rol, Gutierrez va superviza direcția generală de machiaj a brandului (de la crearea de noi nuanțe și texturi la inovații), va ghida colaborările cu celebrități și va participa la evenimente culturale. Iar planurile includ și training pentru echipele din magazine prin masterclass-uri și co-crearea de conținut pentru social media.

„Devotamentul brandului de a face frumusețea avangardistă accesibilă tuturor, fără a compromite calitatea, rezonează profund cu mine și cu experiența mea în industrie”, a spus make-up artistul columbian, adăugând că dorește să ajute la „inspirarea creativității și încrederii la nivel mondial.”

Cifrele din spatele expansiunii

Numai că mișcarea nu vine într-un vid. Sub conducerea CEO-ului Simone Dominici, Kiko Milano și-a consolidat masiv profilul internațional. În 2024, brandul a numit-o pe Emma Roberts drept primul său ambasador global, la scurt timp după ce a primit sprijin financiar de la L Catterton. Fondul de investiții private susținut de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a preluat un pachet majoritar în companie.

Această tranzacție a propulsat Kiko pe locul 46 în clasamentul anual al celor mai mari companii de beauty din lume, cu vânzări estimate la 1,09 miliarde de dolari pentru 2025. Fondat în 1997, brandul a înregistrat vânzări estimate la 967 de milioane de euro în 2025, o creștere de 7,5% față de anul precedent.

Creșterea a fost spectaculoasă pe anumite piețe.

Anul trecut, vânzările Kiko Milano în America au explodat cu 61,3% față de 2024, în timp ce în Asia au crescut cu 30,9%, iar în Europa cu un mai modest 2,8%.

Peste 130 de magazine noi într-un singur an

Și expansiunea fizică a ținut pasul. În 2025, brandul a deschis 132 de magazine noi și s-a extins în șase țări noi: Kenya, Congo, Coasta de Fildeș, Slovenia, Ghana și Guadalupe. Dintre acestea, 38 au fost unități operate direct (10 dintre ele în mall-uri) și 86 în regim de franciză.

Kiko Milano a încheiat și parteneriate strategice cu retaileri precum Douglas, a intrat pe Amazon Beauty și TikTok Shop în SUA și la Ulta în regiunea MEA. În plus, și-a consolidat prezența în America Latină, în special în Brazilia și Mexic, și s-a relansat în India în parteneriat cu Reliance.

La finalul anului trecut, Kiko Milano ajunsese la un total de 1.389 de magazine în 75 de piețe la nivel global.