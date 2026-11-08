Dacă ai între 18 și 60 de ani, încearcă să dormi cel puțin 7 ore pe noapte. Ca să-ți dai seama dacă dormi suficient, uită-te și la cum te simți dimineața și cât de atentă poți rămâne ziua.

Opt ore petrecute în pat nu înseamnă neapărat opt ore de somn odihnitor. Adormirea grea, trezirile repetate și oboseala după o noapte lungă pot arăta că problema ține și de calitatea somnului.

De câte ore de somn ai nevoie

Recomandările CDC sunt repere pentru adulți, nu un număr identic pentru fiecare om:

Între 18 și 60 de ani: cel puțin 7 ore pe noapte.

Între 61 și 64 de ani: între 7 și 9 ore pe noapte.

De la 65 de ani: între 7 și 8 ore pe noapte.

Pentru cei de la 65 de ani în sus, Institutul Național pentru Îmbătrânire din SUA dă un interval puțin mai larg, de aproximativ 7 până la 9 ore. Necesarul nu scade automat la 5 sau 6 ore odată cu vârsta. Copiii au alte nevoi de somn, așa că aceste repere pentru adulți nu li se aplică.

Cum verifici dacă te odihnești

Un somn bun nu este doar lung, ci și odihnitor, fără întreruperi repetate. Dacă ți-e somn ziua, îți este greu să te concentrezi ori te trezești obosită după suficiente ore, urmărește atât durata, cât și felul în care ai dormit.

Notează câteva zile ora de culcare, perioadele în care ai fost trează noaptea și ora de trezire. Treci în jurnal și somnul de zi, mișcarea, băuturile cu cofeină sau alcool și medicamentele luate. Așa poți vedea ce se repetă și îi poți descrie mai clar problema medicului, dacă ajungi la consult.

De exemplu, de la ora 23:00 până la 7:00 sunt opt ore în pat. Dacă jurnalul arată că ai stat trează în total o oră, rămân aproximativ șapte ore de somn; dacă tot te trezești obosită, nu presupune că simpla prelungire a timpului în pat va lămuri cauza. Compară și serile în care ai băut cofeină sau alcool cu cele în care nu ai băut, apoi urmărește dacă evitarea lor seara schimbă ceva.

Ce se întâmplă când dormi prea puțin

După mai multe nopți scurte, lipsa somnului poate afecta atenția, memoria, deciziile și viteza de reacție. Pot apărea mai multe greșeli și poate fi mai greu să-ți controlezi emoțiile. O analiză a 154 de studii experimentale, cu 5.717 participanți, publicată în Psychological Bulletin în aprilie 2024, a găsit mai puține emoții pozitive și mai multe simptome de anxietate după pierderea somnului.

Orele pierdute se adună: dacă dormi cu două ore mai puțin decât ai nevoie în fiecare noapte, după o săptămână se strâng 14 ore de somn pierdut. Pe termen lung, lipsa repetată de somn este legată de un risc mai mare de obezitate, diabet, tensiune mare, boli de inimă și accident vascular cerebral. Legătura nu înseamnă că o singură noapte scurtă provoacă aceste boli.

Ce poți schimba în programul tău

Trezește-te la aceeași oră în fiecare zi, inclusiv în weekend, și caută lumină naturală dimineața. Fă mișcare în timpul zilei. Dacă ai peste 65 de ani, evită exercițiile în ultimele trei ore înainte de culcare și somnul târziu după-amiaza sau seara. Lasă-ți cel puțin o oră seara pentru activități liniștite. Închide telefonul și celelalte ecrane cu minimum 30 de minute înainte să te culci. Mergi la culcare când îți este somn și ține dormitorul întunecat, liniștit și răcoros.

Ca exemplu de program, poți începe să te liniștești la 22:00, să oprești ecranele la 22:30 și să te trezești la 7:00. Dacă ajungi în pat în jurul orei 23:00, ai opt ore până dimineața, dar somnul efectiv poate fi mai scurt. Dacă rămâi trează aproximativ 20 de minute, ridică-te pentru o activitate liniștită și întoarce-te când ți se face somn.

Când mergi la medic

Cere sfatul medicului când schimbările din rutina ta nu dau rezultat, când problemele țin de luni de zile sau când îți afectează viața de zi cu zi. Discută cu el și dacă dormi peste opt ore, dar tot nu te simți odihnită. Ia cu tine însemnările despre somn și spune-i ce medicamente iei sau dacă ai o boală cronică.

Pentru insomnie, medicul poate propune o terapie care te ajută să schimbi obiceiurile și gândurile ce întrețin problema. Somniferele pot avea reacții adverse grave și pot crea dependență, așa că nu începe singură un tratament.

Solicită o evaluare dacă cineva observă pauze în respirația ta în somn, dacă te trezești gâfâind, sforăi puternic sau ești mereu somnoroasă ziua. Acestea pot fi semne de apnee, adică opriri repetate ale respirației. Testul se poate face acasă sau într-o clinică de somn; rezultatul arată câte episoade de respirație afectată apar într-o oră: între 5 și 14 indică o formă ușoară, între 15 și 30 una moderată, iar peste 30 una severă. Nu conduce când îți este somn.

Întrebări frecvente

Pot recupera în weekend somnul pierdut în timpul săptămânii?

Somnul suplimentar poate ajuta, dar nu înlocuiește un program în care dormi suficient în fiecare noapte. Păstrează pe cât poți aceeași oră de trezire.

Un pui de somn ziua înlocuiește somnul de noapte?

Te poate face mai alertă pentru scurt timp, dar nu oferă toate beneficiile somnului de noapte.

Orice persoană care sforăie are apnee?

Nu. Pauzele de respirație observate, gâfâitul și somnolența persistentă din timpul zilei sunt motive să ceri o evaluare.

Este în regulă să dorm mai mult de nouă ore?

Poate fi potrivit pentru adulți tineri, persoane care recuperează somn pierdut sau persoane bolnave. Dacă dormi mult și tot ești obosită, discută cu medicul.

Se schimbă ceva dacă sunt însărcinată?

Oboseala este frecventă în sarcină, mai ales la început. După 28 de săptămâni, adormi pe o parte; dacă te trezești pe spate, întoarce-te pe o parte. Dacă lipsa somnului te afectează, discută cu medicul sau cu moașa.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: CDC, About Sleep; NHLBI, How Sleep Affects Your Health și How Much Sleep Is Enough; NHS, Insomnia, Sleep apnoea, Tiredness and sleep problems in pregnancy și How to fall asleep faster and sleep better; Institutul Național pentru Îmbătrânire din SUA, 6 Healthy Sleep Habits for Older Adults; American Academy of Sleep Medicine și Sleep Research Society, recomandarea comună privind durata somnului la adulți; Psychological Bulletin, Sleep loss and emotion: A systematic review and meta-analysis of over 50 years of experimental research, aprilie 2024.