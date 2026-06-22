Jeremy Clarkson (66 de ani), personalitate TV, a descoperit un nivel neobișnuit de mare al antigenului specific prostatic (PSA) la un control de rutină făcut în mai 2025. Investigațiile ulterioare au confirmat un cancer de prostată agresiv. Acum este în remisie și își folosește povestea pentru a-i convinge pe bărbați să nu mai amâne verificările medicale.

Depistarea precoce a bolii, înainte de a se răspândi, a fost decisivă în cazul său. Clarkson a primit diagnosticul în august 2025, la scurt timp după o urgență cardiacă din 2024, când i-au fost montate două stenturi. El însuși rezumă această perioadă complexă:

„Sunt, fără îndoială, oficial, cel mai norocos om din lume.”

Implicațiile sunt concrete, mai ales dacă aveți acasă un partener, un tată sau un frate care obișnuiește să amâne controalele. Experiența lui Clarkson arată ce se poate întâmpla când un control medical simplu nu este ignorat în favoarea vacanțelor, proiectelor sau sărbătorilor. Adesea, tocmai acel control face o diferență majoră.

Boala a fost găsită la un test de sânge, nu după o urgență

Clarkson a explicat că totul a pornit de la un control medical de rutină și de la un test de sânge care a indicat valori ridicate ale PSA. Multe persoane își imaginează că un cancer este descoperit doar la apariția simptomelor clare; în cazul său, situația a fost diferită.

Mesajul său subliniază constant acest aspect: nu așteptați momentul în care corpul vă obligă. Despre ce a urmat, Jeremy Clarkson (66 de ani) a declarat:

Depistarea mai devreme înseamnă șanse mai bune și, uneori, tratamente mai ușor de suportat.

A ales o procedură care a urmărit și calitatea vieții după tratament

Tratamentul său a inclus ultrasunete focalizate de înaltă intensitate (HIFU), o tehnică modernă ce evită efecte secundare precum disfuncția erectilă și incontinența. Aceeași metodă a fost utilizată și pentru fostul prim-ministru Lord Cameron. Mulți bărbați evită medicul din cauza fricii de astfel de efecte, iar povestea lui Clarkson poate muta discuția din zona rușinii în zona informațiilor concrete.

El nu a cosmetizat deloc perioada de după procedură. A vorbit deschis despre cateter și despre disconfortul real, oferind detalii pe care puțini le fac publice. Cum relatează Dailymail, Clarkson a descris experiența astfel:

„Cateterele sunt oribile tot timpul, dar să încerci să dormi cu unul este pur și simplu un coșmar. Te simți ca și cum ai conduce o fabrică de bere, toate aceste robinete și conducte… apoi o cantitate extraordinară de urină iese din tine noaptea, când nu ai niciun control asupra ei. Dar a fost un preț mic de plătit.”

Tradus simplu: tratamentul poate fi neplăcut, dar el afirmă clar că a meritat.

După operație a avut și o complicație, dintr-o greșeală legată de medicație

Experiența sa medicală nu s-a oprit la intervenția pentru cancer. În cel mai recent sezon al emisiunii sale, „Clarkson’s Farm”, a povestit despre o complicație post-operatorie provocată, după cum spune chiar el, de „propria sa greșeală”. Problema a apărut în legătură cu tratamentul cardiac.

Jeremy Clarkson (66 de ani) a explicat pentru The Sunday Times: „Fusesem sub tratament medicamentos pentru probleme cardiace și a trebuit să renunț la ele în timpul tratamentului pentru cancer. Două sau trei săptămâni după operația de cancer, m-am gândit că ar fi mai bine să mă pun înapoi pe acele diluanți de sânge. Mare greșeală.”

Un detaliu util pentru oricine are în familie pe cineva cu mai multe probleme medicale este că tratamentele nu se reiau după instinct. Medicația, în special cea pentru inimă, se discută strict cu medicul care urmărește cazul.

Mesajul lui merge mai ales către bărbații care evită controlul

Clarkson susține că, în cazul său, boala nu ar fi fost găsită devreme fără un control privat, deoarece screening-ul de rutină din NHS se face doar pentru grupele cu risc ridicat. El afirmă că „adenomul de prostată este acum mai comun chiar și decât cancerul de sân”, folosind comparația pentru a sublinia frecvența problemei și lipsa discuției deschise între bărbați.

Apelul său este direct: „De aceea trebuie să spun tuturor celor care citesc asta: vă rog, vă rog, vă rog, mergeți și faceți-vă controale. Nu este inconfortabil, nu este nedemn. Și este o decizie evidentă. Am făcut-o, și de aceea stau aici și vorbesc cu voi 11 luni mai târziu.”

El a sugerat chiar „o mică minciună” pentru a obține un test, spunând că dacă un pacient i-ar spune medicului că se ridică să urineze în fiecare seară de o săptămână, ar fi testat. Partea utilă de reținut de aici nu este ideea de a păcăli sistemul, ci alta: simptomele urinare trebuie menționate sincer medicului, iar discuția deschisă poate iniția investigațiile potrivite.

Dacă doriți să faceți ceva concret după ce citiți această poveste, cel mai simplu pas este și cel mai bun: discutați cu bărbatul din viața dumneavoastră despre un control pe care îl tot amână. Nu cu panică sau reproșuri, ci cu o dată în calendar. În cazul lui Jeremy Clarkson (66 de ani), totul a început cu un test de sânge făcut la un control de rutină în mai 2025.