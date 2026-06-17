Dacă ți s-a părut vreodată că pierderea mirosului sau a gustului e doar un disconfort trecător, un studiu publicat în 2026 arată exact contrariul: impactul asupra calității vieții poate ajunge la niveluri comparabile cu cele văzute în afecțiuni cronice grave, inclusiv boala Parkinson sau accidentul vascular cerebral. Asta schimbă complet felul în care ar trebui privite aceste simptome, mai ales când nu trec.

Pe scurt, cercetarea a comparat scorurile de calitate a vieții din tulburările de miros și gust cu cele din diabet, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă, astm și alte afecțiuni cardiovasculare și respiratorii. Nu vorbim, deci, despre o neplăcere minoră, ci despre o problemă care poate coborî bunăstarea zilnică până în zona unor boli considerate, de obicei, mult mai severe.

Pentru viața reală, miza e simplă: mesele nu mai sunt doar mai puțin plăcute, ci pot deveni respingătoare, ieșirile cu prietenii pot deveni obositoare, iar casa se poate simți mai puțin sigură. Și da, asta înseamnă ceva foarte concret pentru multe femei care gătesc, mănâncă în familie, au copii sau pur și simplu își organizează rutina în jurul unor lucruri aparent mici, dar importante.

Impactul pierderii simțurilor asupra emoțiilor și vieții sociale

Carl Philpott (cercetător principal la Norwich Medical School din UEA) spune clar că efectele nu se opresc la farfurie.

„Am descoperit că tulburările de miros și gust produc în mod constant suferințe emoționale, sociale și psihologice semnificative, adesea rivalizând cu condiții considerate în mod obișnuit ca fiind modificatoare de viață.”

Asta explică de ce multe persoane care trec prin anosmie (pierderea mirosului) sau ageuzie (pierderea gustului) nu se plâng doar că mâncarea nu mai are savoare. De fapt, ele pierd plăcerea unor momente foarte obișnuite: cafeaua de dimineață, o cină în oraș, mirosul casei curate, parfumul preferat, chiar și semnalele de avertizare din jur.

Dar partea mai puțin văzută este cea emoțională. Când nu mai simți mirosul de fum sau de gaze, apare anxietatea. Când mesele în oraș devin ciudate sau neplăcute, apare retragerea socială. Când senzațiile care îți dădeau confort dispar, multe persoane descriu o formă de amorțeală emoțională.

Depresia și izolarea apar des, nu rar

Potrivit Medicalxpress, studiul revizuiește date care arată în mod repetat rate ridicate de depresie și izolare socială la persoanele cu pierderea mirosului și a gustului. Asta contează enorm, pentru că explică de ce simptomul nu ar trebui minimizat nici în familie, nici la medic.

Carl Philpott a explicat și cum arată, concret, această deteriorare a vieții de zi cu zi:

„Pacienții au descris pierderea plăcerii de a mânca, dificultăți de socializare, anxietate crescută legată de siguranța personală, cum ar fi incapacitatea de a simți mirosul de fum sau gaze, și un sentiment tulburător de amorțeală emoțională. Poate cel mai alarmant a fost faptul că ratele de depresie și izolare socială în rândul persoanelor cu pierderea mirosului și gustului au fost găsite în mod repetat ca fiind ridicate.”

Dacă simptomele persistă, merită luate în serios exact din acest motiv. Nu fiindcă „te răsfeți”, ci fiindcă ele pot schimba felul în care mănânci, socializezi și te simți în propria casă.

Mirosul face mare parte din gust. De aici începe și problema cu mâncarea

Multe dintre noi spunem automat că „nu mai simt gustul”, dar de fapt mirosul contribuie la cea mai mare parte din percepția gustului. Când el dispare, mâncarea poate părea fadă, metalică sau chiar grețoasă. Iar asta poate împinge corpul în două direcții opuse.

Carl Philpott rezumă foarte bine acest efect:

„Mirosul contribuie la majoritatea a ceea ce oamenii percep ca gust. Așadar, atunci când acesta este pierdut, mesele pot părea fade, metalice sau chiar respingătoare. Unii oameni pierd în greutate din cauza lipsei apetitului, în timp ce alții iau în greutate căutând arome mai puternice sau mai dulci.”

Practic, dacă te confrunți cu asta, sunt două lucruri la care merită să fii atentă. Primul: să nu sari peste mese doar pentru că nu mai sunt plăcute. Al doilea: să observi dacă începi să cauți compulsiv gusturi foarte dulci sau foarte intense doar ca să simți ceva. Ambele pot dezechilibra alimentația, chiar dacă punctul de plecare pare banal.

Și, foarte important, dacă anumite alimente au devenit respingătoare, nu înseamnă că exagerezi. Parosmia, adică situația în care mirosurile de zi cu zi devin grețoase, este menționată explicit în cercetare ca una dintre formele persistente apărute inclusiv după infecția cu COVID-19.

COVID-19 a făcut vizibilă o problemă veche de zeci de ani

Pandemia a pus pierderea mirosului și a gustului în centrul atenției pentru că milioane de oameni au avut aceste simptome în timpul infecției. Mulți și-au revenit. Numai că alții au rămas cu modificări senzoriale permanente sau distorsionate.

Carl Philpott spune că problema nu a început atunci, doar a devenit imposibil de ignorat: „Pandemia COVID-19 a adus o atenție bruscă asupra pierderii mirosului, cunoscută sub numele de anosmie, și a pierderii gustului, cunoscută sub numele de ageuzie, deoarece milioane de oameni au experimentat simptomele în timpul infecției. În timp ce mulți și-au revenit, alții au rămas cu o percepție senzorială permanentă sau distorsionată, inclusiv parosmia, unde mirosurile zilnice devin grețoase. Dar munca noastră sugerează că COVID-19 a expus pur și simplu o problemă care există de zeci de ani, una pe care medicina a fost lentă să o ia în serios.”

Aici este și partea frustrantă: studiul spune că medicii îi asigură adesea pe pacienți că problema este minoră sau temporară, chiar și când simptomele țin ani de zile. Iar accesul la servicii specializate rămâne limitat.

Ce merită să reții dacă treci prin asta

Dacă pierderea mirosului sau a gustului durează, merită să o tratezi ca pe o problemă reală de sănătate, nu ca pe ceva ce trebuie doar suportat. Fiindcă poate afecta nutriția, starea psihică, relațiile și siguranța personală. Iar dacă cineva apropiat trece prin asta, ajută mai mult să crezi ce îți spune despre cum se simte decât să îi spui că „o să treacă”.

Studiul nu dă o listă de tratamente, costuri sau clinici și nu precizează ce servicii specializate există în România. Ce spune clar este că există prea puține servicii specializate și că sunt necesare investiții și cercetări mai ample. Asta înseamnă că, pentru moment, primul pas util este recunoașterea simptomului și discuția serioasă despre efectele lui asupra vieții de zi cu zi.

Faptul care rămâne este acesta: studiul, numit în română „Compararea calității vieții în tulburările de miros și gust cu alte afecțiuni cronice, o analiză narativă”, a fost publicat în 2026 în revista Clinical Otolaryngology.