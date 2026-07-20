Piața ochelarilor de lux a atins aproximativ 17 miliarde de euro în 2025, cu un avans estimat între 2% și 4% la ratele de schimb curente. Este un segment care rezistă mai bine decât restul pieței de lux, aflată sub presiune.

În primul trimestru al acestui an, diferența s-a văzut și în vânzări. Safilo a înregistrat 272,9 milioane de euro, în urcare cu 0,4% la rate de schimb constante, după un plus de 1,8% în 2025. Concurentul direct, EssilorLuxottica, a avut o creștere mai rapidă: plus 11% de la an la an și 7,13 miliarde de euro în primul trimestru.

Pentru dumneavoastră, schimbarea este simplă și foarte vizibilă în oglindă. Ochelarii nu mai sunt doar pentru corecție sau protecție solară. Au intrat ferm în garderobă. Rama a devenit atingerea finală a unei ținute. Verdictul de styling: un accesoriu cu funcție dublă.

Federica Levato, senior partner la Bain & Co., a explicat, într-o declarație publicată în Vogue, de ce această categorie ține piept unei piețe mai fragile.

„Aceasta plasează ochelarii într-o poziție cu adevărat privilegiată: rezistentă, în creștere și aliniată structural cu direcția în care se îndreaptă cheltuielile consumatorilor. Într-o piață definită de polarizare și presiune pe cererea aspirațională, ochelarii rămân una dintre puținele categorii în care elementele fundamentale continuă să lucreze în favoarea sa.” -77% Ochelari de soare polarizati cu rama metalica 1990 - Argintiu Cumpără acum

Miza mare o vedem aici: o necesitate medicală s-a transformat într-un instrument de auto-exprimare. De aceea apare tot mai des ideea de „garderobă de ochelari”, mai ales la ramele de vedere, unde puteți schimba culoarea, finisajul și forma în funcție de ținută sau de momentul zilei.

Ana Correa, strateg de accesorii la WGSN, a descris exact această mutare, cum relatează Vogue.

„Piața ochelarilor a crescut în popularitate deoarece aceștia sunt acum considerați atingerea finală a unei ținute. Pentru categoria optică, ochelarii de vedere sunt încă preferați în fața lentilelor de contact, deoarece acum poți deține mai multe rame în culori, finisaje și forme diferite, care pot fi stilizate diferit.”

Contextul de stil a fost validat puternic de colecția de Primăvară/Vară 2024 a brandului Miu Miu. De acolo au pornit pe TikTok micro-trenduri precum „office siren” și „bayonetta glasses”, iar rama subțire, intelectuală sau ușor severă, a intrat în moda de zi cu zi.

Și marile case de modă au înțeles rapid ce se întâmplă. Din 2016, branduri precum Gucci, Celine și Dior și-au retras licențele de la producători externi, inclusiv Safilo, ca să aducă designul și producția de ochelari in-house. Un exemplu este Thélios pentru LVMH. Acolo se vede unde se mută controlul: mai aproape de imaginea de brand și de marja de profit.

Marco D’Acunzo, președinte pentru America de Nord la Marcolin, a rezumat bine această dublă natură a produsului.

„Cred că ochelarii se află la o intersecție specifică între modă, lux și sănătate. Ai acele două suflete ale produsului. Unul este estetic, mai mult design, mai mult lux, mai multă modă; celălalt este mai medical.”

Semnele că rama se cumpără acum ca piesă de stil

Primul indiciu vine din felul în care se cumpără. Cercetările Euromonitor arată că 74% dintre achizițiile de ochelari din e-commerce sunt finalizate pe dispozitive mobile. Căutarea începe pe Instagram, TikTok și Snapchat, ceea ce schimbă complet traseul: vedeți rama într-un look, o probați virtual, apoi o validați în magazin.

Natasha Cazin, manager global de insight-uri pentru ochelari la Euromonitor, a pus acest traseu într-o formulă foarte clară: descoperire pe social media, probare virtuală, încredere construită în magazin. Pentru segmentele premium, a explicat ea, valoarea ține mai puțin de preț și mai mult de încredere și de felul în care vă prezentați.

Al doilea semn este ritmul investițiilor și al achizițiilor din industrie. Iar în februarie anul acesta, brandul olandez Ace & Tate a preluat eticheta spaniolă Project Lobster.

Pe fundal, piața globală a ochelarilor, care include lentile de contact, ochelari de vedere și de soare, este așteptată să ajungă la 171 de miliarde de dolari în 2026, cu 4% peste perioada anterioară, în termeni curenți. Iar segmentul ochelarilor inteligenți are, potrivit Euromonitor, o rată compusă anuală de creștere de 48% până în 2030.

Cum o traduceți în garderoba dumneavoastră

Dacă purtați ochelari de vedere, schimbarea aceasta vă oferă o libertate practică: puteți trata rama ca pe o geantă bună sau ca pe o pereche de cercei care schimbă proporția feței și tonul întregii ținute. Exact de aici vine ideea de a avea mai multe rame, în culori și forme diferite, nu o singură alegere neutră pentru orice ocazie.

Și, dacă obișnuiți să cumpărați online, merită să urmăriți traseul pe care îl descrie piața deja. Social media inspiră, proba virtuală filtrează rapid formele care nu funcționează, iar magazinul rămâne locul unde se construiește încrederea, mai ales la segmentul premium. Tocmai de aceea, 74% din achizițiile online se închid pe mobil, nu pe desktop.