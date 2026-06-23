Meta a anunțat marți o colaborare cu Kylie Jenner pentru trei modele noi de ochelari inteligenți. Această inițiativă mută produsul din sfera gadgeturilor către cea a accesoriilor de purtat zilnic. Noua linie este deja disponibilă și include Meta AI integrat.

În practică, esența acestei noutăți nu este doar numele lui Kylie Jenner, ci și modul în care a fost conceput produsul: trei forme, 26 de combinații de stil. Modelul semnat de Kylie Jenner are o siluetă ovală în trei variante de culori, la prețul de 399 de dolari. Spre deosebire de modelul anterior, realizat cu Ray-Ban și bazat pe celebrul Wayfarer, Meta declară că aceasta este prima linie proiectată integral, de la zero.

Pentru dumneavoastră, acest aspect contează mai ales dacă ați considerat până acum ochelarii inteligenți utili, dar dificil de integrat într-o garderobă reală. Obiectivul acestei lansări este tocmai de a face tehnologia purtabilă mai ușor de acceptat, transformând-o într-un accesoriu pe care doriți să-l purtați zilnic, nu doar într-un obiect funcțional.

Mark Zuckerberg, CEO Meta, a anunțat parteneriatul pe Instagram, scriind: „Noua noastră linie de @metaglasses este disponibilă astăzi. Trei forme, 26 de combinații de stil, cu cel mai avansat Meta AI încorporat.”

Meta își dorește ochelari aleși pentru stil, nu doar pentru funcții

Aici se observă o schimbare de strategie. Modelul anterior al brandului a fost realizat împreună cu Ray-Ban și prelua stilul Wayfarer, deja cunoscut. Acum, Meta avansează, punând accentul pe design personalizat, cu o figură din modă ce poate muta discuția de la capacitățile tehnologice către aspectul estetic al ochelarilor.

Într-un videoclip, Mark Zuckerberg a declarat: „Aceasta este prima linie de ochelari pe care am proiectat-o de la zero.” Explicația sa indică direcția produsului: „Dacă purtați acest obiect, trebuie să fie ochelari excelenți în primul rând… este aproape modă înainte de tehnologie.”

Dacă vă place stilul minimalist, rețineți că Kylie Jenner a creat o singură siluetă ovală, disponibilă acum în trei culori. O formă ovală se potrivește, de obicei, mai ușor ținutelor de zi, look-urilor simple, cu blazer, tricou alb sau denim, comparativ cu un design sportiv. Sursa nu precizează încă nuanțele exacte și nici dacă vor apărea alte culori sau siluete în perioada următoare.

Funcționalități în viața de zi cu zi

La nivel de utilizare, comunicatul brandului enumeră funcții clare: audio open-ear, apeluri și mesaje hands-free, plus înregistrare video și foto. Cu alte cuvinte, ochelarii lasă urechile libere și permit să răspundeți sau să surprindeți rapid un moment fără să scoateți telefonul din geantă.

Pentru o mamă aflată în mișcare între grădiniță, birou și cumpărături, funcția hands-free este probabil cea mai practică. Pentru persoanele care lucrează independent sau creează conținut, posibilitatea de a fotografia și înregistra video din mers poate fi utilă când au mâinile ocupate. Totuși, informațiile publicate până acum nu detaliază ce alte funcționalități oferă Meta AI, dincolo de integrarea sa în ochelari.

Potrivit Pagesix, Meta a personalizat chiar și experiența audio cu vocea lui Kylie Jenner: când vă puneți ochelarii dimineața, puteți auzi celebra replică „rise and shine”. Este un detaliu minor, dar subliniază intenția brandului de a transforma produsul într-o experiență de lifestyle, nu doar într-un dispozitiv.

Kylie Jenner și-a pus amprenta pe fiecare detaliu

Într-un interviu pentru Elle, Kylie Jenner a explicat de ce proiectul este atât de apropiat de stilului său personal. „Ochelarii au fost mereu lucrul meu. Sunt primul lucru pe care îl observ la cineva, sinceră să fiu”, a spus ea.

„Să fiu implicată în tot: forma, culorile, ambalajul, chiar și sunetul discret pe care-l fac atunci când îi pui.”

Acest gen de implicare contează dacă sunteți atentă la obiectele pe care le cumpărați și doriți să simțiți că designul nu a fost adăugat ulterior tehnologiei. Zuckerberg a accentuat exact acest aspect, declarând despre colaborare: „Kylie a adus multe contribuții personale. Este o asemenea icoană a modei încât a fost un privilegiu să am ocazia să lucrez cu ea la acest proiect.”

Merită cei 399 de dolari?

Prețul anunțat pentru modelul oval creat de Kylie Jenner este de 399 de dolari. Fără o comparație oficială cu alte modele din aceeași nouă linie, cifra rămâne importantă ca un filtru: nu este o achiziție impulsivă, ci mai degrabă una pentru cei care doresc să testeze devreme categoria de wearable tech și pun preț pe stil.

Reacțiile publicului la acest preț nu sunt detaliate în informațiile făcute publice până acum. Nici Meta nu a anunțat, cel puțin deocamdată, planuri clare pentru extinderea colecției cu alte forme sau culori. Acest lucru înseamnă că, dacă vă atrage ideea, decizia se rezumă la două întrebări simple: ați folosi apelurile, mesajele și captura foto-video hands-free, iar forma ovală se potrivește stilului dumneavoastră?

Linia cu Kylie Jenner este disponibilă de marți, iar modelul ei oval a fost lansat în trei variante de culori, la 399 de dolari.