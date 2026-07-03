O profesoară din Tulcea, în vârstă de 59 de ani, este în stare gravă după ce a fost lovită de trăsnet pe un traseu montan din Bucegi, în timp ce cobora alături de un grup de 14 elevi. Femeia a fost dusă la Spitalul Județean Ploiești, unde a fost operată, este intubată și ventilată mecanic.

Concret, rănile sunt foarte serioase: arsuri și leziuni pe o treime din suprafața corpului. Puterea descărcării i-a sfâșiat hainele, iar informațiile apărute până acum arată că o proteză pe care femeia ar fi avut-o i-ar fi agravat rănile interne. Acest detaliu nu este confirmat oficial, dar medicii tratează acum un caz în care fiecare oră contează.

Incidentul s-a petrecut după ce grupul vizitase Cascada Ialomiței și se îndrepta spre telecabina Peștera, pe un traseu de dificultate medie, estimat la aproximativ 4 ore. Pentru oricine merge pe munte, aici e partea care chiar merită ținută minte: furtuna a prins grupul la coborâre, într-un moment care, de multe ori, pare mai puțin riscant decât urcarea. Dar tocmai atunci apar graba, oboseala și deciziile proaste de câteva secunde.

Umbrela și telefonul pot deveni periculoase în câteva clipe

Potrivit Observatornews, profesoara ar fi deschis o umbrelă și ar fi ținut un telefon mobil în timpul furtunii. Iar asta schimbă mult felul în care citești știrea, dacă îți plac drumețiile sau ieși vara cu copiii pe trasee: obiectele pe care le ai în mână, chiar banale, pot conta exact în momentul cel mai prost.

Ștefan Diaconescu, șef serviciu Salvamont Salvaspeo Dâmbovița, a explicat foarte clar ce ar trebui evitat când vremea se schimbă brusc.

„Dacă se întâmplă cumva să fiţi surprinși de furtună, să încercați să nu folosiți telefoanele mobile, umbrela, cu atât mai mult, dacă este nu ar trebui scoasă din rucsac. Orice obiect, cât de mic, vă poate atrage un trăsnet asupra dumneavoastră.”

Pentru tine, regula simplă este asta: dacă începe furtuna, nu scoți umbrela doar fiindcă plouă și nu rămâi cu telefonul în mână ca să verifici traseul sau să faci un apel, decât dacă este absolut necesar. Pare un reflex mic. Poate face o diferență uriașă.

Copiii s-au refugiat la o stână, iar ajutorul a venit de acolo

Grupul a reușit să găsească adăpost la o stână din apropiere. De acolo, ciobanul a anunțat salvatorii, iar echipa Salvamont Salvaspeo Dâmbovița a ajuns la victimă, a imobilizat-o și i-a acordat primul ajutor medical.

Ștefan Diaconescu a descris intervenția astfel:

„Copiii s-au adăpostit la o stână din apropiere, iar ciobanul de acolo ne-a contactat și ne-a anunțat evenimentul. Salvamontiștii s-au deplasat la fața locului, au imobilizat victima, i-au acordat primul ajutor medical.”

Și aici există o lecție foarte practică. Când ești pe traseu cu un grup, mai ales cu copii, cel mai valoros lucru nu este viteza cu care cobori, ci locul sigur în care te poți adăposti și faptul că cineva cere ajutor imediat. În cazul acesta, exact asta s-a întâmplat.

Șansele de supraviețuire există, dar pot rămâne sechele

Datele publicate arată că 9 din 10 oameni loviți de trăsnet supraviețuiesc dacă inima nu cedează șocului de moment. Cifra dă speranță, dar vine și cu un avertisment: mulți dintre cei care trec de episod rămân cu sechele după.

În cazul profesoarei din Tulcea, recuperarea nu arată deloc ca o revenire rapidă. Faptul că este intubată, ventilată mecanic și operată arată gravitatea momentului prezent, nu doar a accidentului în sine. Medicii așteaptă eliberarea unui pat într-un spital pentru arsuri grave din țară sau iau în calcul transferul în străinătate.

Dacă traduci asta în viața reală, nu vorbim doar despre o sperietură pe munte. Vorbim despre luni de tratament, posibil despre urmări pe termen lung și despre cât de scump poate deveni un singur gest făcut din reflex, sub ploaie.

Ce merită să iei cu tine din povestea asta, înainte de următoarea drumeție

Dacă ai în plan o ieșire pe munte vara asta, mai ales pe trasee de câteva ore, povestea aceasta îți lasă câteva reguli simple. Nu folosi telefonul în furtună dacă nu e o urgență reală. Nu deschide umbrela. Caută adăpost cât mai repede, așa cum au făcut copiii care au ajuns la stână. Și nu trata traseul de întoarcere ca pe partea ușoară a zilei, fiindcă exact acolo pot apărea deciziile grăbite.

Nu există aici un detaliu spectaculos, ci unul foarte omenesc: uneori ieși la drum pentru o excursie obișnuită, pe un traseu de dificultate medie, de aproximativ 4 ore, și într-o clipă totul se schimbă. Iar acum, pentru profesoara de 59 de ani din Tulcea, următorul pas este găsirea unui pat într-un spital pentru arsuri grave din țară sau, dacă va fi nevoie, transferul în străinătate.