Ți s-a întâmplat vreodată să cauți o pereche de blugi pe telefon, iar apoi să vezi reclame la ei absolut peste tot? Până în 2026, cursa pentru datele noastre personale a devenit la fel de intensă ca o goană după aur modernă, totul pe fondul exploziei inteligenței artificiale. Companiile de tehnologie vor să știe exact ce mărime porți la haine, cum dormi noaptea sau chiar la ce rafturi te uiți prima dată când intri fizic într-un magazin.

Prețul ascuns al recomandărilor perfecte

Să fim serioase, tuturor ne place când o aplicație ne sugerează exact rochia la care visam. Dar această hiper-personalizare cere un preț pe care multe dintre noi abia acum încep să îl conștientizeze. Giganții tech investesc masiv în stocarea datelor pentru a rămâne competitivi, crescându-și cheltuielile anul acesta cu 77%, până la suma record de 725 de miliarde de dolari.

Într-o analiză publicată recent de Vogue, se arată clar cum companiile caută constant noi modalități de a colecta și mai multe informații intime despre tine, bazându-se pe reclamă pentru a face profit. Și aici intervine o oboseală reală a clientelor. Conform unui sondaj realizat printre cititorii Vogue și GQ din întreaga lume, doar 1% consideră recomandările de cumpărături făcute de AI ca fiind „în întregime utile”.

Iar cifrele nu se opresc aici.

Mai puțin de un sfert, adică 24%, au încredere în recomandările și rezumatele făcute de inteligența artificială, în timp ce un procent infim de doar 3% caută inspirație de stil la chatboții AI.

Confidențialitatea devine noul lux

Când rezultatele par generice sau complet pe lângă subiect, începi să te întrebi dacă merită să dai atâtea detalii intime. Carol Aquino, șefa departamentului de tehnologie de consum la WGSN, explică perfect situația: „Este o linie foarte fină pe care brandurile trebuie să o parcurgă, deoarece, clar este implicată o afacere foarte mare, dar tot mai mulți oameni sunt conștienți de un anumit abuz care a avut loc.”

Iar asta se simte și la noi în țară. Când giganții internaționali schimbă regulile jocului și cer abonamente pentru a scăpa de reclamele invazive, româncele simt asta direct pe propriile ecrane, fiind nevoite să aleagă între a plăti o taxă lunară în euro sau a accepta ca viața lor privată să fie analizată la sânge. Tinerii aleg deja platforme alternative precum Reddit sau Pinterest, pe care le percep ca fiind mai puțin comerciale. Ca răspuns, YouTube, Instagram, Snapchat și Facebook au introdus abonamente plătite pentru variante fără reclame, în timp ce platforme mai noi precum Vero și Mewe au fost construite pe acest model încă de la început.

„Sunt consumatorii mai tineri și mai înstăriți cei care au puterea de a lua aceste decizii, deoarece există o corelație foarte puternică cu înțelegerea acestor probleme de confidențialitate și cu înțelegerea modului în care funcționează de fapt aceste instrumente”, mai spune Aquino.

Cum alegi să plătești pentru tehnologie

Te-ai gândit vreodată la asta? Patricia Egger, șefa departamentului de securitate la Proton (serviciu care taxează un abonament lunar pentru email criptat), aduce o perspectivă extrem de interesantă despre limitele pe care trebuie să ni le impunem.

„E ceva de spus despre faptul că nu toate datele și informațiile sunt egale, unele lucruri, cum ar fi sănătatea, sunt mai importante, în timp ce alte lucruri, cum ar fi cumpărăturile, ar putea fi probabil OK de monetizat”, explică ea. Apoi adaugă un adevăr incomod pentru noi toate: „Dacă nu plătești cu banii tăi, plătești cu datele tale, așa că plătești oricum. Dar decizia modului în care plătești este ceva ce oamenii ar trebui să poată lua.”

Brandurile care îți respectă spațiul personal

Pe piața de lux, lucrurile stau puțin diferit. Brandurile încep să folosească intimitatea ca pe un atu suprem pentru femeia modernă. Ia exemplul ochelarilor inteligenți. Brandul chinezesc Even Realities vinde ochelari care vin cu un inel inteligent de monitorizare a sănătății, dar nu conțin o cameră video. Prețul pornește de la 599 de dolari, în timp ce modelul standard de la Meta ajunge până la 379 de dolari.

Will Wang, CEO-ul Even Realities, punctează exact această nevoie de intimitate: „Până acum s-a dovedit a fi de foarte mică valoare includerea unei camere în ochelarii oamenilor, și asta cu prețul multor probleme de confidențialitate, așa că am simțit că vrem să ducem produsul nostru într-o direcție mai respectabilă, pentru a încerca să fim mai precauți cu datele pe care le colectăm.”

Tot el detaliază abordarea companiei, care se adresează mai ales persoanelor cu venituri mari sau din sfera publică. „A trata confidențialitatea și datele cu respect rezonează foarte bine cu clientela noastră, și cred că este important să tratăm asta ca parte a experienței utilizatorului, redactând acordurile legale în mod clar, explicând cum și de ce sunt colectate orice date și oferind multiple oportunități de a renunța.”

Și casele de modă se adaptează rapid la aceste cerințe stricte, mai ales după reglementări precum GDPR în Europa. Ralph Lauren a lansat o aplicație de cumpărături dedicată, cu un stilist personal AI, creând un ecosistem închis, mult mai privat decât un asistent AI general. Pentru că, așa cum subliniază Carol Aquino la final, dinamica pieței se schimbă radical: „Consumatorii vor citi din ce în ce mai mult confidențialitatea ca pe acest proxy pentru seriozitate, că brandul îi ia în serios.”