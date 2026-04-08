Carnival Cruise Line a anulat brusc 11 croaziere programate pe nava Carnival Venezia, lăsând mii de pasageri cu planurile de vacanță date peste cap. Călătoriile, care urmau să aibă loc între 19 decembrie 2024 și 27 aprilie 2025, au fost anulate din cauza unui nou contract de închiriere, iar nava va fi folosită în schimb pentru o serie de călătorii destinate exclusiv adulților.

Anunțul neașteptat și scuzele de rigoare

Vestea a fost dată de ambasadorul mărcii, John Heald, care și-a exprimat regretul față de situația creată. Într-o declarație directă, acesta a transmis pasagerilor afectați: „Ne pare sincer rău că trebuie să vă anulăm croaziera.”

Heald a oferit și o explicație pentru această decizie radicală. „Avem un nou contract de închiriere pentru Carnival Venezia, ceea ce înseamnă că a trebuit să anulăm croazierele din 19 decembrie 2024 până la și inclusiv 27 aprilie 2025.”

O veste greu de digerat pentru oricine avea o vacanță rezervată.

Conștient de impactul anunțului, oficialul Carnival a încheiat pe un ton empatic. „Știu că nu este ceea ce vrea să audă cineva și, din nou, îmi pare foarte, foarte rău.”

Ce se întâmplă cu pasagerii afectați

Dar ce se întâmplă cu banii și planurile celor care urmau să plece în aceste vacanțe? Până la urmă, compania încearcă să ofere soluții pentru a compensa neplăcerile create. Pasagerii afectați de anularea celor 11 călătorii au mai multe opțiuni la dispoziție:

O rambursare completă a sumei plătite.

Un credit pentru o croazieră viitoare (FCC) în valoare de 100% din tariful achitat. Acest credit trebuie folosit pentru o rezervare făcută până la 31 decembrie 2024, pentru o călătorie care să aibă loc până la 30 aprilie 2026.

Iar pentru cei care aleg să rezerve o altă croazieră Carnival, compania oferă un credit la bord de 100 de dolari per cabină. Mai mult, Carnival se angajează să ramburseze și cheltuielile de călătorie nerambursabile, precum biletele de avion, în limita a 200 de dolari de persoană.

Noul concept croaziere doar pentru adulți

Misteriosul „contract de închiriere” aduce o schimbare majoră de strategie pentru Carnival Venezia. Nava, care trebuia să plece din Port Canaveral, Florida, pentru croazierele acum anulate, va rămâne în același port, dar cu un scop complet diferit. Va găzdui o serie de călătorii destinate exclusiv persoanelor de peste 21 de ani.

Într-un comunicat oficial, compania a confirmat noua direcție. „Deși vom dezvălui detaliile complete despre aceste călătorii în viitorul apropiat, putem spune că vor fi disponibile pentru oaspeții cu vârsta de peste 21 de ani.”

Aceste noi itinerarii se vor desfășura sub conceptul „Carnival-Fun Italian Style”, o tematică deja asociată cu nava.

Despre nava Carnival Venezia

Carnival Venezia nu este o navă oarecare. A intrat în flota Carnival abia în iunie 2023 și are o capacitate impresionantă, putând găzdui peste 5.000 de pasageri. E drept că, deși este nouă pentru Carnival, nava are o istorie interesantă în spate.

A fost construită inițial pentru Costa Cruises (o companie soră a Carnival, deținută de același grup-mamă) și a fost transferată și rebranduită pentru a aduce o notă de stil italian în oferta gigantului american de croaziere. Acum, se pare că stilul italian va fi savurat exclusiv de adulți.