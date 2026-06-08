Snif, brandul modern de parfumuri cunoscut pentru aromele sale jucăușe, intră într-o categorie complet nouă. Lansarea lor de debut este Body Whip, o cremă de corp gândită în primul rând pentru parfumare, dar concepută să hrănească pielea și să se aplice ușor.

Te-ai întrebat vreodată cum poți face ca mirosul preferat să reziste de dimineața până seara? Secretul stă exact în hidratare și în aplicarea în straturi. Aici intervine miza acestei lansări: nu mai trebuie să alegi între o loțiune care îți repară pielea uscată și una care îți oferă un parfum persistent. Le ai pe amândouă într-un singur produs, iar rutina ta de dimineață devine mult mai simplă și mai eficientă.

De ce functioneaza suprapunerea aromelor

Suprapunerea parfumurilor a trecut de la un simplu obicei de nișă la un trend masiv în zona de beauty. Și cifrele confirmă această schimbare de comportament pe care o vedem peste tot.

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Într-o analiză publicată recent de Beautynewsdaily, datele de la The Benchmarking Company arată că 93% dintre consumatori folosesc creme și loțiuni de corp parfumate. Iar 77% suprapun în mod regulat produse parfumate ca parte a rutinei lor zilnice.

Ingrediente premium și arome virale

Sinceră să fiu, cel mai interesant aspect la Body Whip este formula în sine. Snif a adus ingredientele specifice îngrijirii tenului direct pe corpul tău. Crema este plină de niacinamide, squalan și cofeină pentru a hidrata, calma și netezi pielea. Este fină, nu lasă o peliculă grasă și îți ajută parfumul să reziste toată ziua.

„Extinderea în îngrijirea corpului a fost întotdeauna un obiectiv pentru noi, dar știam că trebuie să o facem într-un mod care să se simtă autentic pentru Snif. Social media a aprins cu adevărat scânteia pentru suprapunerea parfumurilor, transformând parfumul în ceva ce oamenii integrează în rutinele lor pentru întregul corp și în viața de zi cu zi. Îngrijirea corpului nu a fost un salt pentru Snif, a fost pasul următor clar . Cu Body Whip, am vrut să creăm ceva care să ofere beneficii reale de îngrijire a pielii într-un mod distractiv, orientat spre parfum, oferind până la urma comunității noastre o nouă modalitate de a trăi în parfumurile Snif pe care le iubesc deja.” – Bryan Edwards, cofondator și CEO Snif

Colecția aduce șase dintre cele mai iubite parfumuri ale brandului în gama Body Whip. Printre ele se numără Coco Shimmy (cu note de cocos și ananas), Vanilla Vice (pentru iubitoarele de vanilie) și faimosul 2%, parfumul viral inspirat de lapte, care combină un acord proaspăt de lactate cu vanilie, praline și caramel cald.

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Prețurile pornesc de la 24 de dolari.

Disponibilitate și livrare

Numai că există și un mic inconvenient momentan pentru pasionatele din afara Statelor Unite. Colecția este disponibilă exclusiv pe site-ul oficial snif.co, iar livrările internaționale către Europa se lasă încă așteptate. Cât de repede vor deschide transportul și pentru restul țărilor, mai ales că cererea este deja uriașă în comunitățile de beauty online.