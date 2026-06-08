Gigantul global de beauty Sephora a dezvăluit datele oficiale pentru deschiderea primelor sale două magazine fizice din Scoția. Locația din Edinburgh, situată în St James Quarter, își va deschide porțile joi, 9 iulie, în timp ce magazinul din centrul comercial Silverburn din Glasgow va fi inaugurat joi, 13 august.

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să ai acces direct la produsele virale de pe TikTok fără să mai aștepți livrări internaționale complicate? Exact asta se întâmplă acum pentru piața britanică. Dincolo de simpla deschidere a unor spații comerciale, miza reală este accesul fizic, în premieră locală, la branduri extrem de râvnite precum rhode, Haus Labs și Makeup by Mario. Sinceră să fiu, posibilitatea de a testa nuanțele pe propria piele înainte de a cumpăra este detaliul care face diferența pentru orice femeie pasionată de îngrijire și machiaj.

Extinderea mult așteptată

Această lansare vine la trei ani de la deschiderea primului magazin din Marea Britanie, situat la Londra. Și totuși, povestea brandului a început mult mai devreme, tocmai în 1969, în Limoges, Franța. De atunci, rețeaua a crescut organic la peste 3.200 de magazine fizice la nivel mondial. Iar planurile nu se opresc aici, pentru că, pe baza datelor furnizate de Independent, noile spații din Edinburgh și Glasgow se vor deschide în paralel cu un nou format de magazine mici, de tip „boutique”, care vor debuta la Londra tot în luna iulie.

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Reprezentanții companiei promit o vară cu adevărat specială pentru cliente. Ei au descris aceste lansări ca fiind momente emblematice, axate pe comunitate, care vor include divertisment, experiențe inedite la coadă și oferte culinare.

Cifrele și promisiunile sună excelent.

„Această vară marchează o etapă majoră în călătoria Sephora UK, pe măsură ce continuăm să aducem experiențe unice de frumusețe către mai multe comunități din întreaga țară. Suntem incredibil de încântați să deschidem primele noastre magazine din Scoția, oferind iubitorilor de frumusețe acces la unele dintre cele mai căutate branduri din lume și produse exclusive pentru prima dată.” – Sarah Boyd, Managing Director Sephora UK

Ce urmează pentru iubitoarele de beauty

Pe lângă produsele exclusive, noile locații vor fi printre primele care vor introduce tehnologia „beauty scan” a brandului. Acesta este un instrument digital care permite personalului să ofere recomandări de produse cu adevărat personalizate (un truc grozav dacă vrei să îți adaptezi rutina de skincare exact pe nevoile tenului tău, fără să mergi pe ghicite).

„Asigurarea unui brand global de frumusețe atât de emblematic pentru debutul său scoțian reflectă poziția sa ca destinație principală de retail a țării și construiește pe forța ofertei noastre deja diverse de frumusețe.” – Anne Ledgerwood, Director al St James Centre

Dar până la tăierea panglicii, entuziasmul crește vizibil în rândul comunității de beauty. Cum va funcționa concret acea tehnologie de scanare în zilele aglomerate de deschidere și, mai ales, dacă stocurile pentru brandurile virale vor face față cererii uriașe din primele săptămâni. Până atunci, dacă ai o vacanță programată în Marea Britanie la finalul verii, știi deja unde poți face o oprire rapidă pentru o mică sesiune de răsfăț personal.