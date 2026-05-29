Rutina noastră de frumusețe tocmai a primit un upgrade serios de la gât în jos. Un nou brand numit Dewsy a intrat pe piață cu o promisiune ambițioasă: aduce știința complexă a serurilor de față direct în îngrijirea corpului. Și face asta la prețuri care pornesc de la 19.99 dolari.

Sinceră să fiu, era și timpul să primim mai mult de la o simplă cremă. Miza aici este uriașă pentru orice femeie care vrea o piele fermă pe tot corpul, nu doar pe ten. Până acum, dădeam bani grei pe active puternice pentru față, în timp ce corpul nostru se alegea doar cu formule banale care hidratatu cel mult la suprafață.

Te-ai întrebat vreodată de ce pielea de pe picioare rămâne uscată chiar și după ce te dai cu loțiune? Problema ține de biologia de bază. Pielea de pe corpul nostru este mult mai groasă și acoperă o suprafață mult mai mare, ceea ce înseamnă că moleculele standard din creme sunt pur și simplu prea mari pentru a trece de stratul superior. Iar cifrele din industrie arată că nu suntem singurele frustrate de acest aspect. Într-o analiză publicată recent de Beautynewsdaily, aflăm că îngrijirea corpului eclipsează în prezent creșterea categoriei de skincare facial de peste cinci ori în Statele Unite.

Recomandări Produsele Cyklar de la 24 de dolari care transformă îngrijirea corpului

Cum funcționează tehnologia cu unde sonore

Femeile știu deja ce vor, iar așteptările au crescut. Așa a luat naștere Dewsy, un brand format de două puteri majore din industria frumuseții și a bunurilor de consum: Kathy Widmer, care a condus anterior divizia Americas a Johnson & Johnson, și Barry Bruno, fost EVP, CMO și Președinte al diviziei americane a Church & Dwight.

„Îngrijirea tradițională a corpului a funcționat după un manual de treizeci de ani. Consumatorul l-a depășit cu ani în urmă. Ea știe ce fac ceramidele. Ea știe ce face acidul hialuronic. A așteptat ca cineva să ia acel nivel de seriozitate și să îl aplice pe restul pielii ei, la un preț pe care să și-l poată repeta în fiecare zi.” – Kathy Widmer, co-fondator și CEO

Dar cum treci concret de bariera groasă a pielii? Aici intervine inovația care schimbă regulile. Brandul a petrecut optsprezece luni dezvoltând Mini-Molecule Technology, un sistem patentat de livrare care folosește unde sonore pentru a micșora ingredientele active cheie în molecule ultra-mici. Astfel, ele ajung în straturile mai profunde ale epidermei, exact acolo unde au loc efectiv reținerea umidității și repararea barierei cutanate.

„Am petrecut optsprezece luni înainte de lansare perfecționând combinația potrivită de estetică și performanță. Știința există în categorii adiacente. Treaba noastră a fost să o asamblăm, să o proiectăm pentru pielea corpului și să o livrăm la un preț pe care consumatorul și-l poate permite și susține. Credibilitatea stă în capacitatea formulei de a ajunge efectiv acolo unde trebuie să ajungă.” – Barry Bruno, co-fondator și CCO

Ser și loțiune pentru hidratare profundă

Gama de debut se numește Down Deep Moisture și include două produse esențiale axate pe hidratare profundă.

Recomandări Harper Beckham la 14 ani. Blonda preferată, și capcana validării externe.

Primul este Down Deep Body Lotion, un amestec cu absorbție rapidă, care sare complet peste acel finisaj gras pe care îl detestăm pe haine. Conține cinci ceramide esențiale. Gândește-te la Ceramida EOP ca la eroul tău de reparare a barierei, AP ca la un stimulator de elasticitate și NP ca la magnetul suprem de hidratare, în timp ce NG și AG fac echipă pentru a menține structura pielii strânsă și coezivă.

Recomandări Injecțiile cu acid hialuronic în bărbie, o alternativă la chirurgie. Sfaturi utile înainte de procedură.

Al doilea produs este Down Deep HA Body Serum. Acest ser inteligent conține patru greutăți moleculare diferite de acid hialuronic, alături de aceleași cinci ceramide. (Un mic pont de la noi, pe care trebuie să îl aplici mereu: masează-l pe pielea umedă în acea fereastră crucială de trei minute după duș, pentru a bloca hidratarea la maximum).

Cifrele vorbesc de la sine.

Formulele sunt fabricate în SUA, testate dermatologic, vegane, cruelty-free și nu conțin parabeni, ftalați, sulfați sau coloranți. Ba chiar există și o opțiune fără parfum pentru pielea extrem de sensibilă.

Deocamdată, produsele se comercializează exclusiv online pe teritoriul american, dar succesul fulminant al categoriei pune o presiune imensă pe deschiderea livrărilor internaționale. Întrebarea care rămâne deschisă este ce gigant european de beauty va reuși să aducă primul această tehnologie cu unde sonore direct pe rafturile magazinelor noastre.