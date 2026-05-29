Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să ai o linie a maxilarului mult mai definită, fără să apelezi la bisturiu? Ei bine, injecțiile cu acid hialuronic în bărbie au devenit soluția rapidă pentru această problemă. O jurnalistă de beauty a testat pe propria piele procedura, folosind un mix de Juvéderm Volux și Vollure pentru a corecta o asimetrie pe care medicii o numesc adesea o bărbie ușor retrasă.

Sinceră să fiu, asta ne interesează pe multe dintre noi. De ce contează atât de mult? Pentru că ne dorim trăsături echilibrate, dar ne sperie ideea unui implant definitiv sau a unei operații estetice majore. Filler-ul promite o schimbare subtilă, dar de impact, care îți poate reda încrederea în tine atunci când te uiți în oglindă din profil. (Sfat rapid: asigură-te că ai așteptări realiste, filler-ul nu face minuni chirurgicale, dar armonizează frumos fața).

Recomandări Serul cu 3000 de proteine care creste acidul hialuronic cu 83% a devenit viral

Ce se întâmplă în cabinetul medicului

Până nu demult, corectarea formei feței părea un vis îndepărtat rezervat doar sălilor de operație. Dar lucrurile s-au schimbat enorm. Așa cum explică un reportaj detaliat publicat de Allure, decizia de a apela la injectări trebuie luată împreună cu un specialist, deoarece nu toate substanțele sunt la fel. Pentru zona inferioară a feței se folosesc fillere cu o fermitate ridicată, care imită structura osoasă și oferă acel efect de lifting dorit.

Numai că procedura vine cu reguli stricte de care trebuie să ții cont. Fără alcool înainte, fără proceduri dentare recente și, surpriză, fără mâncare sărată după, pentru a evita umflarea excesivă a zonei injectate.

„Filler-ul se referă în general la orice substanță care poate ajuta la ridicarea sau înclinarea țesutului – cel mai frecvent este compus din acid hialuronic.” – Dr. Dhaval G. Bhanusali, medic dermatolog

Riscurile reale despre care trebuie sa stii

Iar dacă te gândeai că scapi doar cu o mică vânătaie care trece în câteva zile, Migrarea acidului hialuronic este un fenomen sută la sută real, mai ales dacă medicul a folosit o tehnică greșită sau o cantitate prea mare de produs.

„Avem RMN-uri cu ultrasunete ale feței care au dovedit în mod concludent că fillerele dermice pot și chiar se îndepărtează de locul inițial de injectare.” – Dr. Melissa Kanchanapoomi Levin, medic dermatolog

Din fericire, dacă substanța migrează, ea poate fi dizolvată cu hialuronidază, o enzimă specială. rezultatele procedurii durează în mod normal între 8 și 12 luni, uneori chiar până la 18 luni, în funcție de organismul fiecăreia. Însă decizia de a continua aceste injectări pe termen lung depinde de modul în care structura feței se modifică în timp, deoarece nevoile tenului tău la 35 de ani vor fi complet diferite de cele de la 60 de ani.