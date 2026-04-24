Un ser mic, roz, cu un miros descris ca fiind „ușor de drojdie” a devenit noul produs-cult în îngrijirea pielii. Deși este destul de scump, a strâns o legiune de fani loiali. Acesta este Calecim Professional Serum, un produs care a făcut tranziția de la clinicile de estetică direct în rutina de îngrijire de acasă a mii de femei, pe fondul unui interes tot mai mare pentru formulele cu baze științifice solide.

Ce este, de fapt, acest ser?

Popularitatea produselor de îngrijire a pielii cu tehnologii regenerative, influențate de cercetarea din medicina regenerativă, este în plină ascensiune. Calecim Professional Serum, folosit inițial de clinicieni în paralel cu procedurile estetice, a captat atenția publicului larg. V-ați întrebat vreodată cum funcționează aceste tehnologii? E drept că la prima vedere pare complicat.

Dr. Edel Woods, medic estetician și fondatoarea clinicii ORA Skin, explică originea acestor formule. „Acest tip de tratament a apărut din studierea moleculelor implicate în procesele naturale ale pielii”, spune ea. „A devenit clar că vindecarea este orchestrată de o rețea complexă de factori de creștere, citokine și proteine de semnalizare care ghidează celulele în timpul proceselor naturale de reparare a pielii.”

Serul Calecim folosește un complex cunoscut sub numele de PTT-6®, derivat din celule stem din cordonul ombilical, provenite din surse etice. Dar, în loc să folosească celulele stem în sine, formula valorifică proteinele de semnalizare pe care aceste celule le eliberează.

Peste 3.000 de proteine într-un mililitru

Hai să vedem ce înseamnă asta mai exact. PTT-6® este un amestec concentrat de factori de creștere, citokine și proteine asemănătoare exozomilor (peste 3.000 într-un singur mililitru) care sunt concepute pentru a imita căile de semnalizare asociate cu procesele naturale de întreținere a pielii.

„Aceste proteine sunt foarte asemănătoare cu moleculele de semnalizare pe care propria noastră piele le produce în timpul vindecării rănilor”, adaugă Dr. Woods. „Se crede că acționează ca molecule de semnalizare care pot influența celulele pielii implicate în menținerea elastinei și a hidratării pielii.”

Știința din spatele acestui concept este fascinantă. „Pielea noastră comunică în mod constant la nivel microscopic”, explică medicul. „Celulele își trimit semnale unele altora care dirijează procese precum repararea, producția de colagen și controlul inflamației.” Aceste semnale sunt purtate de proteine. „În timpul vindecării rănilor, corpul eliberează o combinație foarte specifică a acestor molecule de semnalizare. Ele ghidează fibroblastele legate de fermitate și elasticitate.” îngrijirea regenerativă a pielii își propune să reproducă aceste semnale.

De la clinica estetică la tine acasă

Înainte de a ajunge în rutina de acasă, serul Calecim Professional era folosit în principal în clinicile de estetică. „Când efectuăm proceduri precum microneedling sau tratamente cu laser, creăm intenționat o micro-leziune controlată pentru a stimula producția de colagen”, spune Dr. Woods. Sprijinirea răspunsului de vindecare al pielii poate influența important rezultatele. Iar „aplicarea moleculelor de semnalizare regenerativă imediat după aceste proceduri sprijină confortul și aspectul pielii după tratamente”.

Pacienții au adesea o perioadă de recuperare mai lină.

„În clinică vedem frecvent cum roșeața se calmează mai repede și pielea își recapătă textura normală mai curând”, afirmă Woods. Cu timpul, medicii au observat că pacienții care continuau să folosească produsele acasă raportau îmbunătățiri generale. „Pacienții vedeau beneficii chiar și în afara recuperării post-tratament.” Astfel, datorită cererii venite direct de la pacienți, serul a fost dezvoltat ca un tratament pentru acasă.

Rezultate concrete: +83% acid hialuronic

Dincolo de teorie, cifrele susțin eficiența produsului. Tehnologia Calecim a fost testată pentru a explora modificările markerilor asociați cu elasticitatea și hidratarea. Un studiu pe 40 de participanți a raportat o creștere de 56% în producția de elastină – esențială pentru menținerea structurii, funcției și aspectului sănătos al pielii – și o creștere de 83% a nivelului de acid hialuronic, care ajută la hidratare.

Un alt studiu mai mic, pe nouă participanți, care au aplicat serul pe pielea pleoapelor, a relevat, si, îmbunătățiri ale elasticității și fermității pielii. „Acești markeri sunt importanți deoarece pot reflecta starea pielii”, spune Dr. Woods. „Când se îmbunătățesc, sugerează că pielea ar putea funcționa într-un mod asociat cu repararea și reînnoirea.”

Ce spun utilizatorii despre serul-cult

Utilizatorii raportează, în general, îmbunătățiri treptate, nu transformări instantanee. „Pacienții observă de obicei o piele mai luminoasă, mai netedă și mai hidratată în timp”, confirmă Dr. Woods. Iar recenziile online reflectă acest lucru. O utilizatoare a scris pe Trustpilot: „Produsele funcționează, pielea mea a început să-și recapete strălucirea și văd mai multă plenitudine și volum.”

O alta a declarat: „Există o îmbunătățire vizibilă în aspectul și textura pielii mele. Liniile se diminuează, iar pielea mea este super moale și netedă.” Alții au descoperit că produsul este atât de eficient încât și-au putut simplifica rutina de îngrijire. „Am fost atât de impresionată de rezultatele serului într-un timp atât de scurt, încât am renunțat la toate celelalte produse cu factori de creștere și la diverse alte creme și acum folosesc exclusiv Calecim împreună cu tretinoina și vitamina C”, a notat o altă clientă.

Iar pentru cei care trec prin proceduri estetice (precum microneedling), serul rămâne un element esențial. O utilizatoare a dezvăluit: „Am făcut microneedling de mai multe ori și continui cu Pink Professional Serum și termin cu Recovery Night Complex. Într-o oră sau două, pielea mea s-a calmat. După câteva zile, pielea mea este atât de moale și strălucitoare.”