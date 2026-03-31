Trei luni. Atât a durat testarea noastră intensivă a celor mai populare serumuri cu acid hialuronic de pe piață. Am analizat zeci de produse, de la cele de buget la variante de lux, pentru a vedea care își merită, pe bune, banii. Și pentru a înțelege mai bine știința din spatele acestui ingredient-minune, am stat de vorbă cu Dr. Simon Ourian, dermatologul unor vedete precum Kim Kardashian și Lady Gaga.

Ce este, de fapt, acidul hialuronic?

Înainte de a ne arunca în topul produselor, hai să vedem ce spune specialistul. V-ați întrebat vreodată ce e cu agitația asta în jurul acidului hialuronic? Ei bine, Dr. Ourian explică simplu că este „o moleculă care se găsește în mod natural în corpul nostru pentru a ajuta la menținerea umidității în piele și la lubrifierea articulațiilor.”

Iar când vine vorba de aplicarea pe piele, mecanismul e surprinzator. Acesta „atrage umiditatea din mediul înconjurător și din straturile mai profunde ale pielii către straturile exterioare, creând un aspect plin, neted și bine hidratat.” beneficiile includ combaterea uscăciunii și minimizarea liniilor fine. După cum adaugă Dr. Ourian, acidul hialuronic „ajută la hidratarea și umplerea pielii, la reducerea liniilor fine, la menținerea nivelului de umiditate și la susținerea barierei cutanate.”

Câștigătorul detașat: Vichy Mineral 89

După 12 săptămâni de utilizare zilnică, un produs s-a remarcat clar. Este vorba de Vichy Mineral 89 Hyaluronic Acid Booster Serum (18,66 £). Formula sa, bazată pe 89% apă vulcanică Vichy și acid hialuronic, a fost descrisă de testeri ca o „băutură instantanee de apă” pentru piele. Este incredibil de ușor, se absoarbe rapid și nu lasă o peliculă grasă, funcționând excelent ca bază pentru machiaj sau alte produse de skincare.

L-am văzut readucând la viață tenul uscat în timpul iernii, dar fiind suficient de lejer și pentru lunile calde. O singură picătură este suficientă pentru toată fața, ceea ce îl face și economic.

Opțiuni pentru toate buzunarele

E drept că nu toată lumea vrea să investească mult într-un singur produs. Vestea bună e că există alternative excelente la prețuri mai mult decât decente. Boots Ingredients Collagen Booster, la doar 3,96 £, este un produs 2-în-1, care hidratează și oferă beneficii anti-îmbătrânire datorită colagenului de origine vegetală. Nu te lăsa păcălit de ambalajul modest; formula este un bestseller constant.

O altă surpriză plăcută a fost Simple 3% Hyaluronic Acid + B5 Booster Serum (5,98 £). Stai puțin, că aici e o șmecherie. Deși pe etichetă scrie 3%, în realitate concentrația de acid hialuronic este de 0,5%, restul fiind provitamina B5 (2,5%) și pentavitină (0,5%). Chiar și așa, hidratează și calmează pielea iritată fără să golească portofelul.

La polul opus se află Dr. Sebagh Serum Repair, o variantă de lux la 57,60 £. Prețul piperat este justificat de prezența a două tipuri de peptide care stimulează producția de colagen și elasticitatea pielii, pe lângă acidul hialuronic. Textura sa lichidă se absoarbe imediat, lăsând pielea catifelată și luminoasă.

Inovații K-Beauty și formule complexe

Nicio discuție despre skincare nu e completă fără produsele coreene. Glow Recipe Plum Plump Hyaluronic Serum (30,75 £) a impresionat prin complexitatea sa. Conține cinci tipuri de acid hialuronic de greutăți moleculare diferite (pentru a hidrata atât la suprafață, cât și în profunzime), vitamina C din prune, colagen vegetal și peptide. face de toate: hidratează, iluminează, oferă fermitate și luptă cu ridurile.

Dar nu trebuie să mergi doar pe mâna brandurilor K-Beauty pentru o formulă avansată. The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 este un alt campion al eficienței la un preț redus. Și acesta conține cinci tipuri de acid hialuronic, plus ceramide și acizi grași, oferind o hidratare completă, care pătrunde adânc în piele și susține bariera naturală de protecție.

Un alt produs care merită menționat este Neutrogena Hydro Boost Hyaluronic Acid SPF 50. Acesta combină hidratarea intensă cu protecția solară maximă, un pas esențial adesea neglijat. Formula sa ușoară, non-grasă, este ideală pentru tenul gras, iar adaosul de niacinamidă ajută la echilibrarea producției de sebum pe parcursul zilei.