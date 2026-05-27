Știi momentul ăla când auzi o piesă veche la radio și brusc te întorci în timp, în camera ta de adolescentă? Exact asta s-a întâmplat luni, pe 25 mai 2026, la gala American Music Awards. Cei cinci membri ai legendarei trupe New Kids on the Block s-au reunit pe covorul roșu și au urcat pe scena de la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas. Au cântat hitul lor absolut din 1988, „You Got It (The Right Stuff)”.

Să fim serioase, cine nu a avut măcar o revistă sau o casetă ascunsă prin sertare cu un boyband preferat? Revederea lor ne lovește direct la coarda sensibilă a nostalgiei. Dar dincolo de amintirile noastre cu casete derulate cu creionul, e interesant să vezi cum au evoluat acești idoli ai tinereții. Nu mai sunt puștii rebeli, ci bărbați în toată firea, cu familii, afaceri și vieți pe care le-am putea numi destul de normale.

Trupa a dominat topurile globale ani la rând, iar fetele din toată lumea suspinau după ei. Iar fascinația nu a dispărut complet. Într-o retrospectivă publicată recent de Hellomagazine aflăm exact cu ce se ocupă fiecare dintre ei astăzi, dincolo de rezidența muzicală pe care o au în Las Vegas.

Recomandări GloRilla a stârnit controverse vestimentare la American Music Awards. Ținuta artistei, dezbatută intens.

Vieți de familie și afaceri neașteptate

Hai să o luăm pe rând. Donnie Wahlberg a ajuns la 56 de ani. Este căsătorit din 2014 cu actrița Jenny McCarthy și joacă în serialul polițist „Boston Blue” de pe rețeaua CBS.

Jordan Knight, tot de 56 de ani, a ales o cale mult mai liniștită. Locuiește în Massachusetts și este partener fondator la Novara, un restaurant italian local deschis în 2016. Și da, are doi băieți mari.

Joey McIntyre are acum 53 de ani și o poveste de viață plină de recunoștință. Este tatăl a trei copii și a alergat la maratonul din Boston chiar în 2013, anul tragicului atac terorist care a șocat întreaga lume.

Recomandări Decizia care a dus la o spitalizare de urgență. Ce a făcut artistul împotriva sfatului medicilor

De la muzică la design interior

Lucrurile stau puțin diferit pentru Danny Wood. La 57 de ani, pe lângă cele șapte albume solo lansate, el conduce fundația caritabilă Remember Betty. A înființat organizația în memoria mamei sale, pe care a pierdut-o în 1999 din cauza cancerului la sân. E genul de detaliu care te face să îi privești cu alți ochi, ?

Iar Jonathan Knight ne-a surprins poate cel mai mult. Fostul idol pop, acum în vârstă de 57 de ani, a lăsat temporar scena pentru o cu totul altă pasiune. A prezentat emisiunea „Farmhouse Fixer” pe rețeaua HGTV timp de trei sezoane. Pe plan personal, s-a căsătorit în 2022 cu partenerul său, Harley Rodriguez, alături de care formează un cuplu încă din 2008.

Timpul trece pentru toată lumea, chiar și pentru vedetele care ne-au marcat adolescența. Rămâne doar să așteptăm următorul turneu muzical și să vedem ce altă trupă legendară va mai decide să ne facă o surpriză similară pe viitor.