Randy Jackson s-a întors recent la emisiunea „American Idol” ca mentor invitat pentru semifinaliștii sezonului 24. Dar în loc să fie atenți la sfaturile muzicale, fanii au fost de-a dreptul surprinși de aspectul fizic al fostului jurat, care a apărut mult mai slab, cu trăsături faciale trase și o voce destul de răgușită.

Te-ai întrebat vreodată de ce suntem atât de fascinați când cineva slăbește spectaculos? Dincolo de lumina reflectoarelor, situația lui ne amintește cât de fragilă este linia dintre o schimbare dorită pentru sănătate și momentul în care corpul pare pur și simplu epuizat. Sinceră să fiu, presiunea de a menține o greutate constantă este uriașă pentru oricine, nu doar pentru vedetele de la Hollywood.

Să ne amintim puțin cum a început totul. În 2003, la apogeul carierei sale în televiziune, producătorul muzical a primit un diagnostic sever de diabet de tip 2. Ajunsese să cântărească 158 de kilograme, moment în care a decis să facă o operație de bypass gastric, o decizie radicală pentru a-și salva viața.

Reacția publicului și lupta cu kilogramele

Pe rețelele sociale, comentariile nu au întârziat să apară imediat după difuzarea episodului cu tema „Clasa din 2006”. Unii utilizatori l-au descris ca fiind „slab și fragil”. Iar altcineva a scris public că arată îngrozitor, sperând sincer să fie bine. Așa cum a relatat Theblast recent, foarte mulți telespectatori s-au întrebat dacă această pierdere dramatică în greutate i-a afectat starea generală de sănătate.

Dar Randy a fost mereu deschis despre eforturile lui.

A dat jos peste 51 de kilograme în total. Numai că menținerea acelei greutăți a necesitat o disciplină de fier și o abordare complet nouă asupra vieții.

„Este un punct de pornire excelent. Pierzi o grămadă de greutate foarte repede, dar menținerea este altceva. Ajungi acolo și mintea ta îți spune: «OK, pfu. Sunt aici acum. Pot să încep să petrec și să scot cheesecake-ul».” – Randy Jackson, Fost jurat American Idol

O schimbare reală de mentalitate

Știu exact ce simți când auzi cuvântul „dietă”. Și el a recunoscut că îl urăște. A renunțat complet la dietele drastice și a început să acorde o atenție mult mai mare sănătății intestinale și alimentației pe termen lung.

„Urăsc cuvântul dietă. Nu-l mai folosesc. Oricine a slăbit, slăbești și apoi începi să mănânci și să bei mai mult și totul începe să revină. Trebuie să schimbi modul în care gândești despre mâncare. Trebuie să ai aproape o despărțire completă de divorț… Și să începi din nou puțin câte puțin și să afli lucrurile care funcționează cu corpul tău.” – Randy Jackson, Producător muzical

Revenirea lui pe platourile de filmare a fost totuși un moment emoționant. Alături de Paula Abdul și de foști concurenți precum Kellie Pickler, Elliott Yamin sau Taylor Hicks, a sfătuit noua generație de artiști. Concurentul Chris Tungseth chiar i-a mărturisit că a crescut urmărind emisiunea și că îl iubește. Iar la finalul sezonului, prezentatorul Ryan Seacrest a anunțat-o pe Hannah Harper drept marea câștigătoare.

Adevărul despre starea lui medicală rămâne deocamdată doar în cercul lui apropiat de prieteni. Până vom afla dacă e vorba de o problemă reală sau doar de menținerea strictă a greutății, povestea lui ne amintește ceva esențial. Relația cu mâncarea nu se rezolvă peste noapte, nici măcar cu intervenții chirurgicale costisitoare. Merită să îți acorzi timp și răbdare pentru a găsi acel echilibru real care funcționează pentru corpul tău!