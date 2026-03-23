Pe rețelele sociale, în special pe TikTok și Instagram, au apărut peste 130.000 de videoclipuri cu un aparat care promite să te ajute să slăbești, să-ți tonifici mușchii și să-ți îmbunătățești circulația stând pur și simplu pe el. V-ați întrebat vreodată dacă tremuratul pe o platformă timp de 5 minute pe zi chiar poate înlocui orele de la sală? Am testat o lună o astfel de placă vibrantă, care costă puțin peste 100 de dolari, pentru a vedea ce se întâmplă în realitate.

Ce este și cum se simte?

Placa este, în esență, o platformă de plastic și cauciuc de aproximativ 60 de centimetri lățime, care vibrează la comandă. Senzația inițială este destul de șocantă, tot corpul îți tremură de parcă ai fi băut 15 cafele. Îndoirea ușoară a genunchilor ajută la stabilizare și te forțează să încordezi mușchii abdominali, picioarele și fesele, o senzație similară cu intensitatea din yoga. După câteva minute, te obișnuiești. Influencerii de pe social media, precum Maiya Sagoo, susțin că obțin rezultate vizibile: „Am văzut fetele care folosesc asta și au pătrățele, adică pătrățele reale.”

Dar dincolo de promisiunile influencerilor, ce spune știința?

Mitul slăbirii rapide

Toată lumea vrea o soluție rapidă pentru arderea grăsimilor. Numai că, în cazul plăcilor vibrante, lucrurile stau puțin diferit. „Cea mai mare concepție greșită este că statul pe o placă vibrantă singur va duce la o pierdere dramatică de grăsime sau la [mai mult] tonus muscular”, explică Hana Ivandic, antrenor personal certificat. „Nu așa funcționează corpul.”

E drept că unele studii aduc nuanțe. O cercetare din 2017, realizată pe șoareci la Universitatea Augusta din Georgia, a arătat că 20 de minute pe o platformă vibrantă au redus grăsimea corporală și rezistența la insulină la rozătoarele diabetice și supraponderale. Sistemul de sănătate University Hospitals Healthcare notează că plăcile pot stimula metabolismul, dar doar în combinație cu exerciții cardiovasculare și o dietă sănătoasă. „Contracțiile musculare rapide necesită energie și pot contribui la pierderea în greutate atunci când sunt asociate cu o dietă echilibrată și exerciții cardiovasculare”, se arată într-o postare a instituției.

Iar Tiffany Angulo Ragozzino, instructor de fitness, este și mai directă: „Pierderea de grăsime necesită un deficit caloric, pe care această mașină singură nu îl poate crea.”

Drenaj limfatic sau doar marketing?

Un alt beneficiu des vehiculat este îmbunătățirea drenajului limfatic, un tratament pentru limfedem (o afecțiune ce cauzează umflături). Deși vibrațiile pot stimula fluxul sanguin și pot trimite oxigen către mușchi și țesuturi, experții sunt sceptici. Dr. Håkan Brorson, profesor de chirurgie plastică la Centrul de Cancer al Universității Lund din Suedia, a declarat tranșant că „nu există dovezi convingătoare că plăcile vibrante ameliorează limfedemul sau lipedemul.”

Tonifiere musculară și oase mai puternice. Pe bune?

Când vine vorba de mușchi, studiul pe șoareci de la Universitatea Augusta a constatat o îmbunătățire a forței musculare și osoase. Iar Clinica Mayo confirmă că unele cercetări separate sugerează că vibrațiile pe tot corpul pot ajuta la creșterea forței musculare. Dr. Peter Johnson, profesor la Universitatea din Washington, oferă o perspectivă logică: „Poate că există un efect asupra sănătății prin faptul că mușchii se mișcă cu aceste dispozitive de masaj [în comparație cu] a nu avea niciun fel de mișcare.”

Totuși, nu vă așteptați la rezultate de culturist. Dr. Lauren Colenso-Semple, expert în fitness, a declarat pentru New York Magazine că plăcile vibrante sunt inferioare ridicării de greutăți. „O parte din motiv este că antrenamentul de forță eficient înseamnă utilizarea unei rezistențe provocatoare”, a spus ea.

Cât despre sănătatea oaselor, frecvența este cheia. Multe aparate vibrează la peste 30 de hertzi, un nivel mai mare decât cel al vibrațiilor ocupaționale de la picamere. „Pe plăcile vibrante, de obicei stai în picioare și este o frecvență mai mare decât vibrațiile ocupaționale și cred că picioarele tale pot acționa ca un amortizor înainte ca vibrația să ajungă la spate”, a notat Dr. Johnson. Un studiu recent al MD Anderson Cancer Center a arătat că utilizarea plăcilor care vibrează între 20-100 de hertzi timp de până la 20 de minute pe zi a adus un „beneficiu important pentru sănătatea oaselor în modelele anumitor tipuri de cancer”.

Verdictul final: Pentru cine merită investiția?

Dr. Jocelyn Wittstein, profesor asociat la Duke Orthopedic Surgery, confirmă că există date rezonabile care arată că plăcile pot îmbunătăți densitatea osoasă a coloanei lombare. Însă, pentru un efect pozitiv, ar fi nevoie de 20 de minute pe zi, adică aproximativ 7.000 de minute pe an.

O astfel de utilizare ar putea fi inteligentă pentru cineva cu mobilitate limitată, osteoporoză sau artrită la genunchi. Dar pentru o persoană activă, sala de sport sau un curs de pilates ar fi o alegere mai bună. Până la urmă, decizia depinde de fiecare. „Cred că multe dintre aceste decizii privind cumpărarea unui obiect precum o placă vibrantă sau cum să-ți petreci timpul ar trebui să ia în considerare, si, ‘Care sunt propriile tale abilități? Cât timp ai? Câți bani ai de investit?’”, spune Dr. Wittstein.

Mesajul ei final este clar: „Dar, în general, nu ar trebui să fie un substitut pentru antrenamentul de forță.”