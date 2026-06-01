Brittany Mahomes a vrut o ședință foto elegantă, dar cei trei copii ai ei au avut alte planuri. Soția celebrului quarterback Patrick Mahomes a publicat imagini adorabile în care micuții ei îi „sabotează” fotografiile de revistă, transformând totul într-un moment pur de familie.

Te-ai întrebat vreodată cum arată viața reală dincolo de filtrele perfecte de pe Instagram? Ei bine, exact așa. Când ești mamă a trei copii mici, granița dintre timpul tău personal și timpul lor pur și simplu dispare, iar asta ne arată că haosul frumos al maternității arată la fel, indiferent de statut.

De la o ședință foto la o amintire de familie

Brittany, în vârstă de 30 de ani, purta un top bleumarin strălucitor, fără bretele, având un machiaj în tonuri de roz și părul pe jumătate prins. Doar că planurile ei de a poza singură au fost rapid schimbate. Sterling Skye (5 ani), Patrick „Bronze” Lavon III (3 ani) și micuța Golden Raye, care abia a împlinit un an pe 12 ianuarie, și-au făcut apariția în cadru.

„Glam shot turned fam shot” (O fotografie glam transformată într-o fotografie de familie), a scris ea pe Instagram. Și, cine nu se regăsește în asta?

Fanii au reacționat imediat la postarea co-proprietarei echipei Kansas City Current. „Ugh, Sterling se face atât de mare”, a scris cineva, în timp ce o altă urmăritoare a remarcat detaliile genetice (o discuție clasică între mame): „Sterling seamănă clar cu mama ei. Bronze e ca tatăl lui. Golden seamănă cu tata, cu ochi albaștri. Familie superbă. Mulțumim că împărtășiți călătoria voastră cu fanii”.

O pauză binevenită după un sezon intens

Așa cum a relatat Hellomagazine recent, familia Mahomes a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor începând din luna februarie. Asta după ce echipa Kansas City Chiefs a ratat calificarea în playoff pentru prima dată în ultimii 12 ani, iar anul trecut a pierdut Super Bowl-ul în fața celor de la Philadelphia Eagles.

Dar sportul rămâne o temă centrală în viața lor. Patrick și Brittany sunt împreună încă din liceu și s-au căsătorit în 2022. Când a venit vorba despre nașterea micuței Golden, tăticul a fost extrem de sincer despre cum au decurs lucrurile la spital.

„A fost grozav, eu o susțin, Brittany s-a descurcat de minune. A fost grozav să întâmpinăm o altă fetiță în familia noastră și să văd cum reacționează ceilalți copii ai mei la ea și la faptul că au o surioară mai mică și lucruri de genul acesta.” – Patrick Mahomes, Quarterback Kansas City Chiefs

Iar detaliul amuzant abia acum vine.

„A fost foarte distractiv și a fost tare că fotbalul era la televizor când eram în spital, așa că am putut să mă uit puțin, iar Brittany a fost destul de amabilă să ne lase să ne uităm la fotbal în timp ce se pregătea să nască a doua noastră fiică.” – Patrick Mahomes, Quarterback Kansas City Chiefs

Viața își reia cursul normal în casa Mahomes, cu antrenamentele din extrasezon și rutina cu trei copii mici. Cum va reuși Brittany să își programeze următoarea ședință foto fără ca micuții ei blonzi să intervină din nou direct în fața obiectivului.