Cu peste 130.000 de videoclipuri pe TikTok și Instagram, placa vibrantă a devenit noul trend în fitness. Promite pierdere în greutate, tonifiere musculară și oase mai puternice cu doar 5-10 minute de utilizare pe zi. Dar ce se ascunde, pe bune, în spatele acestor promisiuni care par prea bune ca să fie adevărate?

Fenomenul de pe social media

Trendul a explodat online. Influenceri din zona de beauty și fitness postează clipuri în care stau sau fac exerciții pe aceste platforme care costă puțin peste 100 de dolari. Unii chiar au lansat provocări, cum ar fi să încerci să bei un pahar cu apă în timp ce aparatul vibrează. „Am văzut fetele care folosesc asta și au pătrățele, adică pătrățele pe bune”, spune influencerul Maiya Sagoo, rezumând perfect aspirațiile multor utilizatori.

Și pretențiile nu se opresc aici. Unii susțin că utilizarea plăcii pentru mai puțin de 20 de minute pe zi ar îmbunătăți sănătatea digestivă, ar ajuta la inducerea travaliului sau chiar ar opri crizele de furie ale copiilor.

Realitatea din spatele arderii grăsimilor

Când vine vorba de slăbit, experții sunt mult mai rezervați. „Cea mai mare concepție greșită este că statul pe o placă vibrantă va duce de unul singur la o pierdere dramatică de grăsime sau la o tonifiere musculară mai mare”, explică Hana Ivandic, antrenor personal certificat și expert în terapie limfatică. „Nu așa funcționează corpul.”

E drept că există unele studii care sugerează un potențial ajutor. O cercetare din 2017 pe șoareci, de la Universitatea Augusta din Georgia, a arătat că 20 de minute pe o platformă vibrantă au redus grăsimea corporală și rezistența la insulină la rozătoarele diabetice și supraponderale. O analiză din 2019 a șapte studii controlate a indicat că vibrațiile pe tot corpul ar putea reduce greutatea corporală provenită din grăsimi, dar fără un efect major asupra greutății considerate sănătoase pentru înălțimea unei persoane.

Tiffany Angulo Ragozzino, instructor de fitness, pune punctul pe i. „Pierderea de grăsime necesită un deficit caloric, pe care acest aparat singur nu îl poate crea.”

Tonifiere musculară sau doar o iluzie?

Iar când vine vorba de tonifiere, lucrurile sunt la fel de nuanțate. Senzația de încordare a mușchilor abdominali, ai picioarelor și fesierilor este reală, similară cu intensitatea din yoga. V-ați gândit vreodată că o simplă vibrație poate înlocui o sesiune de greutăți?

Se pare că nu-i chiar așa. Dr. Peter Johnson, profesor emerit la Universitatea din Washington, sugerează o perspectivă moderată: „Poate că există un efect asupra sănătății prin faptul că îți pui mușchii în mișcare cu aceste dispozitive de masaj [în comparație cu] a nu avea niciun fel de mișcare.”

Numai că, pentru a construi masă musculară, e nevoie de mai mult. Expertul în fitness dr. Lauren Colenso-Semple a declarat pentru New York Magazine că plăcile vibrante sunt inferioare ridicării de greutăți. „O parte din motiv este că antrenamentul de forță eficient înseamnă utilizarea unei rezistențe provocatoare”, a precizat ea.

Beneficii pentru oase și sistemul limfatic

Alte două mari promisiuni sunt drenajul limfatic și întărirea oaselor. În privința drenajului limfatic (o afecțiune care provoacă umflături, frecventă la pacienții cu cancer), dovezile sunt practic inexistente. Dr. Håkan Brorson, profesor de chirurgie plastică la Centrul de Cancer al Universității Lund din Suedia, afirmă că nu există „nicio dovadă convingătoare că plăcile vibrante ameliorează limfedemul sau lipedemul.”

Aici, știința pare să ofere un răspuns mai pozitiv.

Un studiu recent al Centrului de Cancer MD Anderson a arătat că utilizarea plăcilor care vibrează între 20-100 hertzi timp de până la 20 de minute pe zi a oferit „un beneficiu mare pentru sănătatea oaselor în modelele anumitor tipuri de cancer, cum ar fi cancerul ovarian și mielomul multiplu.” Dr. Jocelyn Wittstein, profesor asociat la Duke Orthopedic Surgery, confirmă că există date rezonabile care arată că plăcile pot îmbunătăți densitatea osoasă a coloanei lombare, dar subliniază că ar fi nevoie de 20 de minute pe zi pentru un efect pozitiv.

În final, decizia de a investi într-un astfel de aparat depinde de obiectivele și condiția fiecăruia. Dr. Wittstein oferă cel mai bun sfat: „Cred că multe dintre aceste decizii privind cumpărarea unui aparat precum o placă vibrantă sau cum să-ți petreci timpul ar trebui să ia în considerare și aspecte precum: «Care sunt propriile tale abilități? Cât timp ai la dispoziție? Câți bani ai de investit?». Dar, în general, nu ar trebui să fie un substitut pentru antrenamentul de forță.”