Imaginează-ți să descoperi un sport olimpic la 27 de ani, printr-un video pe TikTok, și să decizi că vrei să reprezinți Statele Unite la Jocurile Olimpice. Așa a început aventura lui Rylee White, o scenaristă din Los Angeles, care, alături de alte peste 150 de femei, a participat la selecțiile pentru echipa națională feminină de handbal a SUA. Fără experiență prealabilă, ele speră să ajungă la Los Angeles în 2028.

Visul olimpic la o vârstă neașteptată

Aceste femei, cele mai multe în jur de 20-30 de ani, dar unele chiar și de 40, sunt foste atlete de Divizia I în colegiu sau jucătoare profesioniste de baschet. Handbalul este un sport extrem de popular în Europa, mai ales în țări ca Germania, Franța, Norvegia, Danemarca și națiunile balcanice, dar aproape necunoscut în SUA. Cu toate astea, ca țară gazdă, Statele Unite se califică automat la fiecare sport, iar ultima dată când au avut o echipă feminină de handbal la Jocuri a fost în 1996.

Rylee White, de exemplu, visa la o carieră de atletă la colegiu, jucând baschet și lacrosse, dar accidentările și multiplele operații la genunchi i-au spulberat visul. Handbalul i-a oferit o nouă șansă de a practica sport de performanță. „mulți oameni m-ar descrie drept cea mai competitivă persoană pe care au întâlnit-o vreodată”, a spus White. „Am fost crescută într-o casă unde aveam visuri mari, mari.” I-a declarat antrenorului, după selecții: „Sunt gata să fac asta și voi munci cât de mult vreți voi.”

Provocări și sacrificii pentru un sport nou

Cinci luni mai târziu, White se numără printre puținele femei care și-au făcut bagajele și s-au mutat în Florida pentru a se alătura programului național de rezidențiat al USA Handball. Obiectivul este ca jucătoarele să se perfecționeze suficient pentru a fi plătite să joace profesional în străinătate. Multe și-au lăsat partenerii în urmă pentru a-și urma visurile, inclusiv Rylee. „I-am spus că îl voi lua cu mine în Europa”, a povestit ea.

Sarah Gascon, care a jucat ani de zile în echipa națională feminină și a devenit recent antrenor principal, are misiunea de a reconstrui echipa și programul din SUA după ani de declin. Ea a observat că cele mai bune jucătoare sunt atletele care au practicat mai multe sporturi. Baschetul le învață să dribleze, voleiul le ajută să blocheze mingea, iar softball-ul sau rugby-ul le antrenează aruncările. Handbalul le combină pe toate. „Este vorba despre atletismul lor”, a explicat Gascon. „Au o fundație bună pe care putem construi? Și cum se adaptează ele la a învăța ceva nou la 22 sau 23 de ani?”

Devyn Holbrook, în vârstă de 30 de ani, este o altă poveste de succes. Nici ea nu auzise de handbal înainte de selecții. Crescută cu balet, fotbal, baschet, softball și aruncarea suliței, Devyn s-a îndrăgostit rapid de handbal după doar câteva zile. „Pur și simplu l-am iubit și apoi nu mă mai puteam opri din a viziona videoclipuri online de la Jocurile Olimpice trecute”, a mărturisit Holbrook. „Nu prea ai multe șanse să faci sporturi de echipă feminine mai târziu în viață.” Așa că și-a zis că nu are nimic de pierdut. „Nu va mai exista niciodată o șansă să merg la Jocurile Olimpice în această capacitate”, a adăugat ea. „Așa că de ce să nu dau tot ce am? Și dacă nu reușesc, atunci nu reușesc.”

Lipsa de finanțare, un obstacol major

Dar, dincolo de entuziasmul acestor atlete, există o provocare uriașă: lipsa resurselor. Independent semnalează că USA Handball este singurul organism național de conducere pentru un sport olimpic care nu primește finanțare de la Comitetul Olimpic și Paralimpic al SUA. Mai mult, echipa feminină este singura care nu primește niciun sprijin, cum ar fi accesul la asigurări de sănătate pentru atleți de elită, a declarat Sarah Gascon. Comitetul nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Antrenorii și personalul sunt toți voluntari, iar atletele trebuie să lucreze cu normă întreagă în timp ce se antrenează. „Unele dintre cele mai bune atlete ale noastre nu au putut merge la turnee sau la evenimente pentru că nu-și permit”, a spus Gascon. Numai că, echipa olimpică nu va fi finalizată decât cu câteva luni înainte de Jocurile de la LA, iar din zecile de femei care se antrenează, doar 14 până la 18 pot reprezenta țara într-un turneu. Este un pariu mare, ?

Până la urmă, rămâne de văzut dacă aceste femei, cu ambiția lor contagioasă și sacrificiile enorme, vor reuși să pună handbalul feminin american pe harta olimpică. Ce crezi, vor reuși să schimbe percepția despre un sport atât de puțin cunoscut la ele acasă?