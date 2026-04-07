Dacă ați stat pe TikTok în ultima vreme, sigur ați auzit de metoda scandinavă de somn. O soluție simplă, cu două pilote în loc de una, care promite să rezolve certurile nocturne pe pătură și să îmbunătățească odihna. Am fost mereu o persoană cu somn ușor, iar partenerul meu se foiește de parcă ar fi sport olimpic, așa că am decis să testez pe pielea mea acest trend viral timp de o săptămână.

Ce este, mai exact, metoda scandinavă de somn?

Acum câțiva ani, o TikTokeriță scandinavă, Cecilia Blomdahl, a arătat lumii cum combate ea „furtul” pilotei. În loc de o singură pilotă mare pe un pat dublu, cuplul folosește câte o pilotă pentru fiecare. E atât de simplu. V-ați gândit vreodată la asta?

„Numele meu este Cecilia și locuiesc în Svalbard, o insulă aproape de Polul Nord, dar sunt originară din Suedia. Cred că felul în care ne facem paturile este destul de comun în Europa, dar este complet diferit față de America”, a spus ea în clipul video. Arătând patul, Cecilia a explicat: „Avem două pilote aici. Nu aș putea trăi niciodată cu una singură”. Apoi, după ce a aranjat patul, a concluzionat: „Voila, patul scandinav este gata.”

Se pare că în Suedia, Danemarca și Norvegia, cuplurile jură pe această metodă, fiind o cale sigură de a evita să te trezești dezvelit în miez de noapte.

De la teorie la practică

Știam că trebuie să schimb ceva, nu doar pentru mine, ci și pentru amândoi. Deși studiile arată că împărțirea patului cu persoana iubită îmbunătățește somnul și relația, eu nu primeam odihna de care aveam nevoie. Am fost intrigată de idee, dar nu voiam ca partenerul meu să se simtă ciudat.

Aici intervine sfatul psihoterapeutului licențiat Laura Nolan. „Sfatul meu este să începeți întotdeauna cu o comunicare solidă”, spune ea. „Unii oameni se simt răniți când partenerul lor propune o schimbare. Aș încadra-o ca pe un experiment și aș invita la găsirea unei soluții avantajoase pentru amândoi. Indiferent dacă încercați metoda scandinavă de somn sau dormitoare diferite, căutați soluția avantajoasă pentru ambii parteneri.”

Deși la început a fost puțin ciudat, mi-a plăcut la nebunie să mă înfășor în pilota mea fără să-mi fac griji că fur toate așternuturile. A fost o adevărată revelație să am control asupra propriului meu „micro-climat” (așa se simte sub pilotă). Pe bune, a fost eliberator să-mi găsesc cea mai confortabilă poziție de somn.

Beneficiile neașteptate ale celor două pilote

În primul rând, m-am trezit simțindu-mă cu adevărat odihnită. Am fost mult mai concentrată la muncă și mi-am recăpătat motivația pentru antrenamentele de după program. Și partenerul meu a simțit același impuls de energie.

Iar știința actuală confirmă acest lucru. Lipsa somnului poate contribui la stres mental frecvent, inclusiv depresie și anxietate. De fapt, participanții la un studiu care au dormit mai puțin de șase ore pe noapte au avut un risc de 2,5 ori mai mare de a se confrunta cu problemele menționate mai sus.

Cifrele vorbesc de la sine.

Laura Nolan spune că există o legătură directă între calitatea somnului și bunăstarea noastră mentală. „Calitatea somnului este afectată de schimbarea anotimpurilor, deoarece somnul nostru este influențat de perturbarea ritmului circadian”, explică ea. Cu mai puține întreruperi, corpul meu a putut petrece mai mult timp în fazele esențiale de somn profund și REM, ambele cheie pentru starea generală de bine.

Un alt avantaj a fost că ne-a permis să alegem grosimea și umplutura pilotei preferate. Eu prefer o senzație grea, ca o pătură ponderată, în timp ce partenerul meu preferă una ușoară. Deși pare contraintuitiv, metoda scandinavă de somn ne-a apropiat. Un somn mai bun duce la stări de spirit mai bune, iar când suntem amândoi odihniți, ne simțim mai fericiți și mai productivi.

Există și dezavantaje?

În timpul testului, am observat doar câteva neajunsuri. Dar, să fim serioși, acestea par compromisuri minore pentru un somn bun.

Primul a fost singurătatea. Inițial, s-a simțit ciudat să nu pot întinde mâna pentru o îmbrățișare spontană. Apoi, aranjarea patului a devenit mai complicată; două pilote nu sunt la fel de ușor de aranjat estetic precum una singură. În plus, câinele nostru, care doarme cu noi în pat, a fost puțin confuz de schimbare și la început nu i-au plăcut pilotele separate, dar a început să se adapteze.

Acum, acest aranjament ni se pare natural. Încă ne cuibărim sub o pătură mare la serile de film, dar noaptea, rămânem la metoda scandinavă. Unii ar putea numi asta un „divorț de somn”, dar pentru mine este „alianța supremă a somnului”. Dacă sunteți gata să investiți într-o odihnă mai bună și o relație mai fericită, vă încurajez să încercați acest trend.