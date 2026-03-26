Kendall Jenner aduce 818 Tequila din bar direct pe rafturile magazinelor de cosmetice. Totul se datorează unei noi colaborări cu brandul de îngrijire corporală a momentului, Salt & Stone. Parteneriatul introduce Amber & Agave, o colecție-parfum în ediție limitată, concepută pentru a surprinde energia unui ritual de pregătire pentru petrecere alături de prieteni.

De la cocktail la portfard

Lansat de Jenner în 2021, brandul 818 Tequila este deja un nume premiat și nelipsit din baruri, însă această colecție marchează prima incursiune a mărcii în lumea produselor de înfrumusețare. Iar inspirația vine, se pare, dintr-un loc foarte personal pentru model. „Această colaborare a fost inspirată de unul dintre cele mai bune momente ale oricărei seri în oraș, timpul petrecut pregătindu-te cu prietenii și amestecând cocktailuri”, spune Jenner. „Atât Salt & Stone, cât și 818 celebrează ritualurile și momentele magice, și suntem foarte entuziasmați să aducem brandurile împreună.”

Ce conține colecția Amber & Agave

Dar cum miroase, pe bune, o tequila transformată în parfum? Ei bine, profilul aromatic este unul sofisticat, inspirat de populara Tequila Añejo de la 818. Vorbim despre note de vârf de vetiver și tequila, o inimă de prună neagră și agave și o bază caldă de vanilie, ambră și mosc alb.

Colecția este disponibilă în două formate. Pe de o parte, un set Mini Trio la prețul de 38 de dolari (ce conține un deodorant, un gel de duș și un spray de corp, perfecte pentru geanta de festival) și, pe de altă parte, o lumânare parfumată care costă 49 de dolari.

Cine sunt partenerii de la Salt & Stone

Alegerea partenerului nu pare deloc întâmplătoare. Salt & Stone este un brand din Los Angeles fondat de fostul snowboarder profesionist Nima Jalali. Cunoscut pentru că face legătura între parfumeria premium și formulele active, dedicate pielii, brandul și-a construit o bază de fani fideli datorită produselor sale minimaliste și de înaltă performanță.

O potrivire perfectă, s-ar zice.

„Scopul nostru cu colaborările este ca acestea să pară distractive și să ne împingă creativ”, declară Jalali. „Dezvoltarea unui parfum cu 818 ne-a oferit o perspectivă unică prin care să lucrăm, inspirându-ne din peisajul deșertic și notele fine de tequila.”

Unde și când se găsește

Colecția 818 Tequila x Salt & Stone este deja disponibilă online pe site-ul saltandstone.com. Si va ajunge și pe sephora.com începând cu data de 10 aprilie.

Numai că există și o veste mai puțin bună pentru fanii din Europa. Din păcate pentru cumpărătorii din România sau Marea Britanie, colecția este o exclusivitate pentru piața din Statele Unite.