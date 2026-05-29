Știi momentul acela când ieși cu cineva, totul merge absolut perfect, dar amândoi refuzați cu încăpățânare să puneți un nume pe ceea ce se întâmplă? Ei bine, exact în această etapă de tatonare se află acum Kendall Jenner și actorul Jacob Elordi. Cei doi petrec tot mai mult timp împreună pe ascuns, iar idila lor pare să se transforme rapid în ceva mult mai serios decât o simplă aventură.

Fără etichete, dar cu sentimente reale

Dincolo de dramele clasice de la Hollywood, dinamica lor e una prin care multe dintre noi am trecut la un moment dat. Ești exclusivă cu un bărbat, dar pur și simplu nu vrei să pui presiune pe relație. Iar lucrurile chiar avansează vizibil. Kendall a început deja să îl aducă pe actorul nominalizat la Oscar, în vârstă de 28 de ani, în cercul ei restrâns. L-a prezentat inclusiv surorii ei mai mici, Kylie Jenner.

Din fericire, integrarea a fost floare la ureche. Tot grupul ei de prieteni îl place, mai ales că el are o atitudine relaxată și cu picioarele pe pământ.

„Nu se grăbesc să pună o etichetă sau să își spună iubit/iubită încă, dar niciunul dintre ei nu se vede cu altcineva.” – Sursă apropiată situației

Și totuși, o vacanță exotică poate schimba complet regulile jocului. Așa cum a relatat Theblast recent, escapada lor romantică din Kauai, Hawaii, le-a accelerat legătura masiv. Pentru supermodelul de 30 de ani, sentimentele profunde au apărut mult mai repede decât s-ar fi așteptat. Acum se bucură pur și simplu de cât de natural curge totul între ei. Ba chiar au fost surprinși recent la o cină târzie în Montecito, alături de un alt cuplu. Acolo, Kendall a fost extrem de afectuoasă, ținându-și brațul în jurul lui și jucându-se prin părul actorului.

Semne de întrebare și o scuză inventată

Dar că nu e totul doar lapte și miere. În timp ce ei se bucurau de soare și intimitate, au apărut și primele controverse serioase. La începutul lunii, actorul din „Euphoria” și-a anulat brusc participarea la celebrul Festival de Film de la Cannes. Motivul oficial invocat? Se recupera după o fractură la picior.

Numai că internetul nu iartă niciodată. Fanii au observat rapid că, în pozele din vacanța cu Kendall, Jacob se plimba relaxat pe plajă și conducea fără nicio problemă. Nu exista absolut nicio urmă de ghips sau cizmă ortopedică. Asta a alimentat rapid zvonurile că el ar fi de fapt motivat strict de faimă și că își dorește doar să devină un actor de primă mână profitând de această relație mediatizată.

Trecutul amoros nu se uită ușor

Iar Kendall știe foarte bine cum funcționează gura lumii și zvonurile online. După ani de zile în care a fost acuzată sub formă de glumă că distruge carierele sportivilor cu care iese, vedeta a decis să ia atitudine. La începutul anului, într-o reclamă pentru Fanatics Sportsbook difuzată la Super Bowl 2026, ea a abordat direct acest subiect sensibil.

„Nu ați auzit? Internetul spune că sunt blestemată. Orice baschetbalist care iese cu mine trece printr-o perioadă grea.” – Kendall Jenner, model

În acea campanie inteligentă, ea a glumit spunând că pariază strategic pe eșecurile foștilor ei iubiți ca să facă bani. Acum, decizia finală legată de viitor le aparține doar lor. Rămâne complet neclar dacă această poveste fără etichete va rezista testului timpului sau dacă ambițiile profesionale ale actorului vor schimba definitiv dinamica dintre ei.