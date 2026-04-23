Casa de modă Chanel a făcut anunțul oficial: actorul australian Jacob Elordi este noul ambasador al parfumului Bleu de Chanel. La 28 de ani, Elordi preia ștafeta, iar noua campanie este programată să fie lansată în luna mai.

O colaborare firească

Alegerea lui Elordi nu este, la prima vedere, o surpriză totală. Istoria sa cu Chanel nu este chiar nouă, el apărând alături de Margot Robbie, co-starul său din filmul Wuthering Heights, în scurtmetrajul „See You at 5” regizat de Luca Guadagnino pentru Chanel N°5.

„I-am urmărit cariera lui Jacob Elordi de câțiva ani, încă de la Euphoria”, spune Thomas du Pré de Saint Maur, directorul resurselor creative globale pentru parfumuri și frumusețe la Chanel. „L-am întâlnit pentru prima dată pe platourile de filmare ale filmului See You at 5 pentru N°5, în care joacă alături de Margot Robbie, și a fost o revelație. El întruchipează perfect Bleu de Chanel: exprimă libertate, mister, magnetism și o masculinitate care îmbină modernitatea cu o anumită eleganță clasică.”

Și actorul pare la fel de entuziasmat. „Bleu de Chanel are legături puternice cu cinematografia”, a declarat Elordi. „Cineaștii și actorii care au colaborat cu Casa înaintea mea sunt oameni pe care îi respect și îi admir profund. A putea deveni parte din această poveste este o onoare.”

De la Euphoria la Oscar

Să fim serioși, ascensiunea lui Elordi a fost fulminantă. De la rolul tulburătorului Nate Jacobs din Euphoria, care l-a propulsat în atenția publicului, actorul a demonstrat în ultimii ani că are talentul necesar pentru a-și susține imaginea de star. A urmat interpretarea lui Elvis Presley în filmul Priscilla, regizat de Sofia Coppola.

Iar în 2026 a primit o nominalizare la Premiile Oscar pentru rolul său ca „Creatura” în filmul Frankenstein, devenind unul dintre cele mai căutate nume de la Hollywood.

Cifrele și rolurile vorbesc de la sine.

Ce se ascunde în sticla de Bleu de Chanel?

Dar ce este, de fapt, acest parfum modern-clasic? V-ați gândit vreodată ce anume îl face atât de special? Creat de maestrul parfumier Jacques Polge, Bleu de Chanel se deschide cu o explozie proaspătă de grapefruit, lămâie și mentă, accentuată de o notă de piper roz.

Ulterior, parfumul se transformă în ceva mai cald și mai complex. Ghimbirul și nucșoara aduc o notă condimentată, uscată, în timp ce iasomia păstrează o linie rafinată. Până la urmă, totul se așează într-o bază caldă și fină de tămâie, cedru, lemn de santal, vetiver, patchouli și mosc alb (o combinație care explică popularitatea sa).

Parfumul Bleu de Chanel este disponibil pe site-ul chanel.com. Cumpărătorii din Marea Britanie îl pot găsi și la Boots și Sephora, în timp ce în Statele Unite este listat la Nordstrom și Ulta Beauty.