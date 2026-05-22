Floyd Mayweather Jr. Tocmai a aruncat o bombă în lumea sportului și a afacerilor, acuzându-și propriul consilier că l-a lăsat fără 175 de milioane de dolari. Această sumă uriașă ar fi dispărut treptat sub formă de numerar, bijuterii de lux și chiar avioane private, într-o schemă frauduloasă întinsă pe mai mulți ani.

Te-ai gândit vreodată cât de periculos este să semnezi acte pe care nu le înțelegi complet sau să lași pe altcineva să îți gestioneze banii fără să pui întrebări? Pentru noi, femeile, asta înseamnă uneori o factură umflată la un mecanic auto sau un comision bancar despre care nu știam nimic. Pentru un campion mondial, înseamnă pierderea unei averi colosale doar pentru că a delegat total controlul financiar unui bărbat care părea că știe ce face. E o lecție extrem de dură despre încredere oarbă.

Cum a început relația de încredere

Povestea nu a început peste noapte. Prin 2017, Jona Rechnitz i-a fost prezentat pugilistului printr-o cunoștință comună. Acesta a pozat rapid într-un investitor imobiliar extrem de sofisticat și s-a implicat adânc în viața personală și de afaceri a sportivului. Boxerul nu avea nicio idee că noul său prieten avea deja o condamnare pentru fraudă la activ.

Așa cum detaliază jurnaliștii de la Independent într-un material publicat recent, Mayweather recunoaște acum în plângerea depusă la Curtea Supremă din Manhattan că a fost complet vulnerabil. documentul oficial subliniază că sportivul nu are „nicio educație post-secundară formală și nicio pregătire formală în finanțe, contabilitate, imobiliare sau drept comercial.”

Iar asta l-a transformat în victima perfectă. Până în 2024, Rechnitz devenise deja managerul de investiții și legătura principală cu băncile. Ba chiar, la un forum imobiliar din mai 2025, Mayweather declara public pe scenă: „Am încredere în Jona, nu doar 10 la sută, 20 la sută, 100 la sută.”

Milioane dispărute pe avioane și bijuterii

Dar lucrurile stăteau complet diferit în culise. Avocatul sportivului, Leo Jacobs, a fost extrem de clar cu privire la noul proces.

„După cum se spune, mănușile au fost date jos. Plângerea vorbește de la sine.” – Leo Jacobs, Avocat

Cifrele din dosar vorbesc de la sine.

În iulie 2024, consilierul l-a convins să bage 7,5 milioane de dolari într-o afacere care promitea profituri uriașe. Numai că afacerea era o minciună cap-coadă. Nu s-a făcut nicio investiție reală, iar banii nu au fost returnați niciodată. În aceeași lună, un împrumut de 13 milioane de dolari a fost garantat cu o proprietate a boxerului din Miami Beach. O parte din bani s-a dus pe un avion privat Gulfstream G-IV din 1996, care a fost vândut ulterior fără ca Mayweather să știe cine l-a cumpărat sau unde sunt banii.

Lichidarea ceasurilor de lux

Și dacă credeai că asta e tot, să vezi povestea cu diamantele. În august 2025 (la doar patru luni după ce sportivul își declara public încrederea totală), Rechnitz a pus gaj bijuterii ale lui Mayweather în valoare de 100 de milioane de dolari pentru a obține împrumuturi de 13 milioane de dolari de la niște dealeri din Miami. Printre ele se aflau ceasuri Rolex, piese Jacob & Co. Și lanțuri masive de aur.

Când împrumuturile nu au fost plătite, unul dintre bijutieri a trimis un mesaj disperat pe care l-a inclus în dosar.

„Salut Floyd, l-am inclus pe Jona în acest mesaj pentru că nu voi vorbi cu el la nivel unu-la-unu. Trebuie să te informez că vineri dacă nu primesc o plată mare din banii datorați voi începe să lichidez marfa.” – Bijutier anonim, Dealer Miami

Răspunsul consilierului a fost șocant de scurt: „De acord mersi.” cine acceptă să piardă zeci de milioane printr-un simplu mesaj text pe telefon? Adevărul este că pugilistul habar nu avea de aceste tranzacții, iar o mare parte din colecția sa a rămas blocată la casele de amanet de lux.

Acum, Rechnitz are la dispoziție aproximativ 21 de zile pentru a depune un răspuns oficial la aceste acuzații devastatoare în instanță. Până la primul termen de judecată, rămâne complet neclar câți din acești 175 de milioane de dolari se mai află fizic în vreun cont bancar și câți au fost deja risipiți ireversibil prin decizii proaste și lăcomie.