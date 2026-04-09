Combinația clasică de inel de logodnă cu un diamant solitar și verighetă simplă din aur pare să-și piardă din farmec. Pentru miresele cu un stil personal bine definit, această formulă este un pic prea previzibilă. În schimb, cele mai stilate mirese abordează acum setul de inele așa cum își compun ținutele: mai puțin despre asortare, mai mult despre echilibru și personalitate.

O nouă viziune asupra tradiției

Lucrurile stau puțin diferit față de acum câțiva ani. „Observăm o reală îndepărtare de la verighetele simple către piese cu mai multă gândire și design în spate”, explică Will Wright, directorul bijutierului vintage Wave Antiques. Aurul galben rămâne popular, dar acum se pune accentul pe detalii unice. „Vedem mult mai multe cereri pentru textură și gravură, sau chiar mici detalii personale, cum ar fi o piatră de naștere ascunsă în interiorul verighetei.”

Și, stai puțin, cum vine asta ca prețurile mari să încurajeze creativitatea? Wright continuă: „Prețurile aurului sunt mari acum, dar asta pare de fapt să-i facă pe oameni mai intenționați. În loc să aleagă o simplă verighetă, vor să investească în ceva care se simte unic și plin de semnificație pentru ei – care este o extensie a stilului lor personal.”

vorbim de metale mixte, siluete sculpturale și piese de moștenire reinterpretate.

Moșteniri de familie, reinterpretate

Pentru multe mirese, valoarea sentimentală este esențială. Nawal Al povestește cum a integrat o piesă de familie în setul ei. „Crescând, am fost mereu fascinată de bijuteriile vintage, iar bunica mea a fost cea mai mare inspirație. De la o vârstă foarte fragedă, am pus ochii pe o piesă anume a ei: o verighetă vintage decupată din aur, originară din Orientul Mijlociu. I-a fost dăruită de mama ei, iar apoi mi-a fost transmisă de mama mea. Când a venit vorba de inelul meu de logodnă Taylor & Hart, am știut că vrem să-l proiectăm pentru a completa sentimentul verighetei bunicii mele. Iubesc să aduc laolaltă aceste două lumi – trecutul meu și viitorul meu pentru totdeauna.”

Georgia Radhakrishnan a ales o altă cale, folosind pietre de la o brățară moștenită. „Am ales platina pentru a completa platina din inelul meu de logodnă – întotdeauna mi-a plăcut să amestec metalele. Pietrele au fost luate de la o brățară pe care am moștenit-o de la bunica mea, ceea ce face ambele piese incredibil de sentimentale. Iubesc cât de originale arată împreună. Ambele sunt creații LYLIE Jewellery.”

Și Stephanie Sofokleous a transformat o moștenire. După ce bunica ei, implicată în planificarea nunții, a murit, Stephanie a primit inelul ei. „Știam că vreau să-l transform în verigheta mea. Am lucrat îndeaproape cu Loveness pentru a proiecta ceva care să mă reprezinte, adăugând cinci diamante create în laborator pentru a completa safirul din inelul meu de logodnă.”

Contrastul este noul „asortat”

V-ați gândit vreodată de ce ar trebui ca două inele să fie perfect asortate? Rachel Boston, creatoare de bijuterii, demonstrează că nepotrivirea poate fi de fapt un avantaj. Verigheta ei, din colecția Baguette Diamond Deco Ring, este geometrică și arhitecturală. Inelul de logodnă, în schimb, este un redesign recent. „Are o mișcare fluidă, sculpturală, și reflectă mult mai bine unde mă aflu acum. Pe hârtie, cele două inele nu ar trebui să funcționeze împreună… Dar acel contrast este exact ceea ce iubesc. Rigiditatea verighetei accentuează de fapt curba inelului de logodnă. Se simte mai personal, mai puțin așteptat și mult mai ‘eu’ decât un set perfect asortat.”

Patricia Zhou împărtășește aceeași filosofie. „Întotdeauna mi-am dorit ceva non-tradițional, iar combinația neașteptată dintre verigheta masivă și inelul meu de logodnă personalizat WWAKE se simte un pic extravagantă într-un mod distractiv și diferit, ceea ce este foarte în stilul meu. Îmi place și faptul că partenerul meu și cu mine avem verighete vintage Cartier asortate – a lui are un safir, în timp ce a mea are un diamant.”

Mai mult înseamnă mai mult

Pentru unele femei, un set din două piese pur și simplu nu este de ajuns. Morgan Elizabeth Hall a ajuns la un set de cinci inele interconectate de la Spinelli Kilcollin. Iubitul ei i-a proiectat inelul de logodnă, adăugând smaralde (piatra sa de naștere) pe verighetă. „Mai târziu, când eram în New York, am intrat în magazinul Spinelli Kilcollin ‘doar să ne uităm’. Am probat un set de două verighete conectate peste inelul meu de logodnă și am știut pe loc! Îl completa. Acum, setul complet are cinci inele în total, toate legate între ele, și se simte ca o adevărată declarație de stil.”

Lucy Delius, o altă creatoare, pune problema direct. „Am fost întotdeauna obsedată de diamantele tăiate în formă de zmeu (kite). Când m-am logodit inițial, nu mi-am proiectat inelul, iar zece ani mai târziu am vrut să creez ceva care să reflecte cine sunt acum.” Iar replica ei este memorabilă: „Pe bune, de ce ai alege o verighetă simplă din aur când ai putea avea mai multe diamante?!”

Lydia Njoh Nseke a optat pentru culoare. „Un inel tradițional cu un singur diamant este superb, dar nu m-a reprezentat niciodată. Am vrut ceva la care să te uiți de două ori, care să pară diferit… Așa că am ales o verighetă cu pietre colorate – smaralde și safire albastre și roz. Am ales o verighetă cu diamante pentru cununia civilă și voi lua și o verighetă simplă pentru nunta la biserică. Deci, în cele din urmă, setul va fi și mai mare.”

Când practicul întâlnește personalul

Uneori, alegerile sunt dictate de un amestec de estetică și funcționalitate. Serena Ansell, bijutier de profesie, știa exact ce vrea. „Nu am vrut nimic care să distragă atenția de la inelul meu de logodnă, dar am vrut și ca verigheta să aibă o frumusețe subtilă proprie. De aceea am decis să o decorez cu un milgrain delicat: modelul punctat are un contrast subtil, dar frumos, cu montura simplă a inelului meu de logodnă. Ador texturile contrastante.”

După șapte ani de căsnicie, Sophie Louise Tomlin a decis să-și remodeleze complet inelele. „Am stratificat inelul de logodnă cu două verighete cu diamante baguette, dar în timp a început să pară un pic prea aglomerat – iar lățimea celor trei inele nu era practică pentru purtarea de zi cu zi. După șapte ani, am reproiectat atât inelul de logodnă, cât și verighetele într-un singur inel. Am vrut să păstrez piatra originală în noul design, așa că a devenit o piatră laterală pentru a-i menține sentimentul. Lucrând în domeniul bijuteriilor, am vrut ceva distractiv, creativ și distinctiv.”