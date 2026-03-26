Declarații cel puțin controversate făcute de Gabriela Cristea și Ioana Ginghină într-un podcast recent au încins spiritele online. Cele două vedete au sugerat că depresia ar fi, de fapt, o consecință a lipsei de activitate sau a timpului liber excesiv, stârnind o reacție fermă din partea medicilor. Aceștia avertizează că astfel de afirmații sunt periculoase și adâncesc stigmatizarea unei boli grave.

„Toată lumea este în depresie. Eu cred că au prea mult timp”

Discuția a pornit în cadrul podcastului moderat de Ioana Ginghină, unde Gabriela Cristea a fost invitată. Prezentatoarea TV a povestit propria experiență cu psihologul, dar a generalizat rapid situația celor care se confruntă cu depresia. „Și eu am mers la psiholog, dar eu am mers cu o chestie concretă: nu mai dormeam. Și am aflat că e de la menopauză. Și m-am reglat. Punct ochit, punct lovit. Dar acum toată lumea este în depresie. Eu cred că au prea mult timp”, a declarat Cristea.

Ioana Ginghină a plusat imediat. „Exact înainte cred că am discutat cu un invitat că și dacă te enervează cineva te scoate din depresie. Că te enervează și…”, a completat actrița.

Recomandari Gabriela Cristea despre depresie – dacă stai ca boul pe coadă îți pui întrebări

Iar Gabriela Cristea a continuat pe același ton, folosind o exprimare de-a dreptul șocantă: „Ai o activitate. Dar dacă stai ca boul pe coadă normal că îți pui toate întrebările existențiale din lumea asta. Și nici nu avem, hai să fim cinstiți, cum erau grecii când au inventat democrația, peisajele alea să îți taie răsuflarea și să stai așa să te uiți ca boul pe coadă. Că și eu fac chestia asta. Când mă duc la mare stau așa, îmi curge băluța și…”.

Reacția dură a medicilor

Numai că specialiștii în sănătate mintală atrag atenția că lucrurile nu stau deloc așa. Ba chiar, astfel de declarații publice pot face un rău imens. Dr. Miriam Gălescu, medic psihiatru la Washington, a explicat de ce aceste afirmații sunt problematice. „Cred că este foarte periculos să vorbim așa despre depresie, pentru că adăugăm la ceea ce simt acești oameni un nivel de vinovăție și de rușine pentru ceva ce nu pot controla și nu și-au provocat singuri”, a precizat medicul.

Sentimentul de neputință este deja copleșitor pentru pacienți. „Iar când cineva vine și spune «ar trebui doar să faci exerciții, doar să muncești mai mult, doar să…. ca să te simți mai bine», iar ei știu foarte bine că au încercat deja lucrurile astea și le-a venit foarte greu, cred se pot adânci în aceste sentimente de neputință și rușine”, a adăugat Dr. Gălescu.

Recomandari Gabriela Cristea a slăbit 30 de kilograme și s-a afișat în costum de baie

Psihologul Sorina Brif a subliniat că etichetele de genul „prea mult timp liber” pot întârzia diagnosticul și tratamentul cu ani de zile, în condițiile în care depresia este încă privită în România ca un semn de slăbiciune, nu ca o afecțiune medicală.

Depresia nu e o alegere, ci o boală

V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă, de fapt, în creierul unei persoane depresive? Pe bune, nu e vorba de lene sau de lipsă de voință.

Specialiștii explică foarte clar mecanismul. „Este o tulburare neurologică reală, în care chimia creierului, mai exact echilibrul serotoninei, dopaminei și noradrenalinei este perturbat, la fel cum în diabet pancreasul nu mai produce insulină corect. Nu e o alegere, nu e lene, nu e slăbiciune de caracter”, explică psihologul Sorina Brif.

Recomandari Gabriela Cristea recunoaște că e polițistul rău pentru fiicele de 7 și 9 ani

Depresia poate apărea fără un motiv clar, dintr-un cumul de factori care depășesc capacitatea organismului de a se adapta. Iar izolarea este o consecință directă, nu o cauză. „Persoanele deprimate se izolează în general foarte mult, pentru că contactul social nu le mai oferă plăcere și poate fi resimțit ca o durere. O durere aproape fizică”, completează Dr. Gălescu.

Ce e de făcut?

Vestea bună este că depresia se poate trata. Noile generații sunt, din fericire, mult mai deschise să discute despre sănătatea mintală. Tratamentul, care adesea combină psihoterapia cu medicația (în funcție de gravitatea afecțiunii), dă rezultate.

Mentalitățile învechite, precum „când nu mai poți, mai poți puțin”, trebuie abandonate. Mesajul corect este cel transmis de specialiști.

„Când nu mai poți, e ok să cauți ajutor”, spune psihologul Sorina Brif, care subliniază nevoia urgentă de campanii de informare și de accesibilizarea terapiilor prin sistemul public de sănătate din România.