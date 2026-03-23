Elena Gheorghe trece prin momente extrem de delicate. Artista și-a luat la revedere, cu lacrimi în ochi, de la bona filipineză care i-a fost alături familiei timp de aproape 7 ani, o persoană care a devenit, în timp, mult mai mult decât un simplu ajutor în casă.

„A venit o bonă și a plecat o parte din familie”

Despărțirea a fost una dureroasă pentru toată lumea. După șapte ani și jumătate de când a intrat în viața lor, bona filipineză a fost nevoită să se întoarcă acasă, la familia ei. Plecarea ei lasă un gol imens, pentru că, așa cum spune chiar Elena, din bonă s-a transformat într-o prietenă și un membru de nădejde al familiei. Artista a vorbit deschis despre cât de afectată este de această schimbare.

„Bona noastră a plecat. E greu. Ne-a fost prietenă, a fost parte din familie. După 7 ani jumătate… Momentan încercăm să ne revenim. Nu e deloc ușor. Am trecut cu ea prin toate lucrurile astea, inclusiv prin pandemie, inclusiv prin momente bune, rele. A fost un om care ne-a fost aproape și acum a fost nevoită să plece acasă, la familia ei”, a mărturisit Elena Gheorghe.

Recomandari Elena Gheorghe și Eugenia Nicolae, filmări cu peripeții pentru noul videoclip!

Se pare că decizia era cunoscută de ceva vreme în familie, însă asta nu a făcut despărțirea mai ușoară. „Știam că va pleca de acum 2-3 luni. Și pentru ea a fost destul de greu să ne zică că e nevoită să meargă acasă. Se obișnuise aici și voia să rămână în continuare. Vom păstra legătura. Noi sperăm să vină în vacanță la noi, ea speră să mergem la ea în Filipine. A venit o bonă și a plecat o parte din familia noastră. Încercăm să ne revenim și noi și copiii”, a adăugat artista.

„Nu ne-am imaginat cât de greu va fi”

Iar dincolo de declarațiile la cald, Elena a simțit nevoia să publice un mesaj amplu pentru Melanie, femeia care i-a fost sprijin în ultimii ani. E drept că, la prima vedere, pare doar o despărțire de un angajat, însă cuvintele artistei arată o cu totul altă realitate, una mult mai profundă.

„Acum șase ani și jumătate a venit la noi ca bonă, dar în timp a devenit parte din familia noastră. Nu a fost doar omul care ne-a ajutat… a fost omul care ne-a fost alături în fiecare zi, la bine și la greu. Aseară am stat la masă pentru ultima dată… și parcă niciunul dintre noi nu a vrut să spună că este ultima. Pentru că atunci când spui „ultima”… doare mai tare. Știam că momentul acesta va veni cândva, dar nu ne-am imaginat cât de greu va fi”, a scris Elena.

Recomandari Elena Gheorghe, surpriză pentru copiii ei! I-a păcălit că merg undeva și au ajuns la Disneyland!!!

Mesajul continuă, fiind o adevărată declarație de iubire și recunoștință. V-ați gândit vreodată cât de apropiat poate deveni un om care, inițial, a intrat în viața voastră doar pentru un job?

„Astăzi ne luăm rămas bun… A avut grijă de copiii noștri, de casa noastră, de noi… și fără să ne dăm seama, ne-a intrat în suflet pentru totdeauna. Un om cu un suflet rar. Un om loial. Un om cu o bunătate pe care nu o întâlnești des. Nu a fost doar ajutor în casa noastră… a fost sprijin, liniște, căldură și iubire. Pleacă la familia ei, pentru că și acolo este nevoie de ea. Iar noi o lăsăm să plece cu inima strânsă și cu lacrimi în ochi… pentru că sufletul nu înțelege întotdeauna ce înțelege mintea. Nu știm dacă ne vom mai revedea vreodată, dar știm sigur că nu te vom uita niciodată. Sunt oameni care vin în viața ta pentru o perioadă… și devin pentru totdeauna parte din tine. Îți mulțumim pentru toți acești ani. Pentru răbdare. Pentru grijă. Pentru bunătate. Pentru iubire. Îți mulțumim pentru tot. Ne va fi dor de tine mai mult decât pot spune cuvintele… Casa noastră va fi întotdeauna și casa ta, pentru că vei rămâne mereu parte din familia noastră. We love you, Melanie. ❤️”, a încheiat vedeta.

Ce urmează pentru familie

Acum, familia Elenei Gheorghe trebuie să se readapteze la viața fără Melanie, un proces pe care artista îl descrie ca fiind deloc ușor, mai ales pentru copii, care au crescut cu ea în preajmă. Legătura lor, însă, pare să fi depășit de mult granițele geografice.

Recomandari Cum se mentine in forma Elena Gheorghe! E incredibil ce poate sa faca ca sa aiba o silueta de invidiat

O promisiune de ambele părți.

Dar planurile de viitor includ revederi, fie în România, unde Melanie este așteptată în vacanță, fie în Filipine, unde familia artistei speră să ajungă în vizită. Până la urmă, povestea lor comună nu s-a încheiat, ci doar a intrat într-un nou capitol, unul al dorului și al amintirilor.