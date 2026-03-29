Suplimentele cu colagen au invadat piața, dar o întrebare rămâne pe buzele tuturor: când e cel mai bun moment să le luăm? Dimineața, pe stomacul gol, sau seara, înainte de culcare? Ei bine, se pare că răspunsul e mai puțin rigid decât am crede, iar experții spun că doza zilnică poate ajunge și la 15 grame, în funcție de obiectiv.

Dimineața, seara sau înainte de sport?

La prima vedere, pare complicat. Dar, de fapt, depinde de obiectivele tale. Alexis Lopez, dietetician clinician la Keck Medicine of USC, recomandă să găsești un moment care funcționează cel mai bine cu programul tău și care te ajută să-ți amintești să iei colagenul zilnic. Poate fi în cafeaua de dimineață sau ca parte a rutinei de seară. Totuși, dacă ai ținte specifice, cum ar fi durerile articulare sau obiective legate de exerciții fizice, administrarea colagenului în preajma antrenamentelor (de exemplu, într-un smoothie cu 30-60 de minute înainte) poate sprijini sinteza colagenului în țesuturile conjunctive.

Pe de altă parte, Samantha Dieras, director de servicii de nutriție ambulatorie la Spitalul Mount Sinai, adaugă că studiile au arătat că administrarea colagenului dimineața va susține circulația și metabolismul pielii.

De ce consecvența bate ora exactă

Și totuși, dincolo de aceste recomandări, experții subliniază că nu trebuie să ne stresăm prea mult cu ora exactă. Consecvența este mult mai importantă. Hai să vedem de ce. Amy Shapiro, dietetician autorizat și fondatoarea Real Nutrition, o spune clar: „Cercetările arată în mod constant că colagenul funcționează prin aport zilnic constant în timp, nu prin sincronizare precisă.”

Iar logica din spate e simplă. „Odată consumat, colagenul se descompune în aminoacizi și peptide care circulă în sânge timp de câteva ore, ceea ce înseamnă că organismul tău le poate folosi atunci când este necesar, indiferent de momentul în care îl iei,” explică Shapiro.

Praf, lichid sau capsule? Cum îl iei corect

Când vine vorba de formă, lucrurile sunt mai clare. Lopez explică faptul că suplimentele sunt considerate cea mai bună formă de aport de colagen, deoarece sunt mai ușor de absorbit de către organism. Colagenul din alimente trebuie mai întâi descompus în peptide mai mici, ceea ce face procesul mai puțin eficient.

Suplimentele vin sub formă de lichid, pulbere sau capsule. Pe bune, cea mai bună variantă pentru tine este cea pe care o vei lua cu plăcere în fiecare zi. Shapiro preferă pulberea, fiind cea mai practică și versatilă. Dieras adaugă că pulberea este cea mai rentabilă opțiune și cea mai bună metodă de a obține doza dorită, în comparație cu formele lichide și capsulele.

Te-ai întrebat vreodată dacă e mai bine să-l iei pe stomacul gol? Lopez spune că administrarea pe stomacul gol poate spori absorbția, dar nu este necesar pentru a fi eficient. Dacă ai un stomac sensibil, e mai bine să iei colagenul în timpul meselor. Un sfat util este să îl combini cu surse bogate de vitamina C, precum citricele, fructele de pădure sau ardeii grași, pentru a sprijini producția naturală de colagen a corpului.

Shapiro menționează că majoritatea cercetărilor susțin un aport zilnic de aproximativ 2.5 până la 15 grame de colagen, în funcție de obiectiv. Doza mai mică (partea inferioară a intervalului) promovează sănătatea pielii și a părului, în timp ce doza mai mare este pentru articulații și recuperarea post-antrenament. Ea recomandă administrarea o dată pe zi sau împărțirea în două doze. Și nu uita, cantitățile excesive nu vor aduce neapărat mai multe beneficii.

Cine ar trebui să evite colagenul

Dar stai puțin, colagenul nu e pentru toată lumea. Deși în general sunt sigure, suplimentele cu colagen necesită atenție în anumite cazuri. Lopez avertizează că persoanele vegane sau vegetariene ar trebui să fie foarte atente, deoarece majoritatea suplimentelor de colagen provin din surse animale. Mai mult, cei alergici la ouă, pește sau crustacee ar trebui să evite colagenul obținut din aceste ingrediente.

Există și opțiuni de colagen pe bază de plante, dar nu-i chiar așa. Lopez clarifică faptul că acestea nu conțin de fapt colagen, ci sunt compuse din nutrienți (precum vitamina C și aminoacizi) care susțin producția naturală de colagen a organismului.

Samantha Dieras adaugă pe lista de precauții și alte categorii de persoane:

cele cu pietre la rinichi

cele cu boli hepatice

cele cu hipercalcemie

femeile însărcinate sau care alăptează

Și, ca în cazul oricărui supliment, cel mai bine este să consulți medicul sau un specialist înainte de a integra colagenul în rutina ta zilnică.