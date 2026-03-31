Alix Earle a apărut la petrecerea Vanity Fair Oscars cu un look impecabil, dar secretul nu stătea doar în machiaj. Hairstilista ei, Rikke Gajda, a folosit o tehnică specială de coafare pentru a-i oferi un efect de lifting facial instant, un truc care a făcut furori pe internet după ce influencerul a arătat culisele pregătirilor.

Secretul unui lifting personalizat

Rikke Gajda a explicat că totul pornește de la o analiză a trăsăturilor fiecărei persoane. Nu e o tehnică universală. Direcția în care este tras părul trebuie adaptată pentru a obține cel mai bun rezultat. „Unii clienți doresc mai mult lifting în zona ochilor, în timp ce alții îl preferă puțin mai jos pentru a accentua pomeții, așa că acesta este un aspect pe care îl evaluez mai întâi cu clientul,” a explicat ea.

Practic, totul se personalizează.

După ce stabilește direcția, procesul devine migălos. E nevoie de produse cu fixare puternică și de împletituri subtile, realizate aproape de scalp, pentru a crea o fundație sigură. „De acolo, iau secțiuni foarte mici, ascunse, chiar în spatele liniei părului, astfel încât partea din față să arate în continuare moale și naturală, și construiesc o structură internă în păr,” a continuat Gajda. Scopul final este clar. „Cheia este că este complet invizibil.”

Tensiune controlată, nu durere

Dar cum se obține fixarea fără a crea disconfort sau un aspect forțat? V-ați gândit vreodată la asta? Ei bine, nu-i chiar așa simplu. Odată ce împletiturile de bază sunt realizate, capetele lor sunt ancorate în restul părului, securizând astfel efectul de lifting.

Secretul nu stă în forță brută. „Nu este vorba atât de mult despre a trage părul strâns, cât despre o tensiune controlată, direcționată. Când este făcut corect, obții acel efect de lifting fără să pară clar – și rezistă toată noaptea,” a precizat Gajda.

Un „snatch” la 5 dimineața

Și se pare că Alix Earle a devenit fană a acestui truc. Într-un TikTok recent, filmat la 5 dimineața, influencerul era pe scaunul altui hairstilist celebru, Vincent Pelletier (care lucrează și cu vedete ca Ariana Madix și Dixie D’Amelio), pregătindu-se pentru o zi importantă. E drept că a recunoscut și dezavantajele.

„Ghici ce facem? Un snatch, pentru că e ziua mea cea mare și am nevoie de un snatch. Lifting de sprâncene. După ultima dată când le-am făcut, am făcut o rană pe cap,” a povestit ea râzând.

Marea zi însemna, de fapt, o lansare

Ziua cea mare la care făcea referire nu era o simplă apariție publică. După mai bine de doi ani de dezvoltare, Earle își lansa marți brandul de skincare, Reale Actives. Gama de debut include patru produse: un balsam demachiant, un gel de curățare exfoliant, un ser cu acid mandelic și o cremă hidratantă pentru refacerea barierei pielii.

Inițial, planurile ei erau altele. „De fapt, am început crezând că vreau să fac machiaj,” a recunoscut Earle. „Eram atât de investită în a face ceva ce ar fi bun pentru tenul cu tendință acneică. Și pe măsură ce vorbeam despre diferite lucruri, nu-mi păsa decât de ceva care să fie bun pentru tenul cu tendință acneică.”