Weekendul de Formula 1 de la Monaco a adus pe grila de start nu doar adrenalină, ci și un contrast vestimentar absolut interesant. Sâmbătă, pe 6 iunie 2026, Kim Kardashian și Alexandra Leclerc au demonstrat că există abordări complet opuse când vine vorba de o apariție publică la un eveniment sportiv de lux.

Gândește-te la asta. De câte ori nu te-ai stresat în fața șifonierului încercând să decizi dacă la un eveniment de zi trebuie să fii super elegantă sau mai degrabă relaxată? Fix această dilemă a fost ilustrată perfect pe străzile din Monte Carlo, unde cele două femei ne-au arătat că stilul personal bate orice cod vestimentar nescris.

Până la urmă, Monaco este definiția luxului clasic. În martie, de exemplu, la celebrul Bal al Rozelor, Alexandra Leclerc (proaspăt căsătorită în februarie cu pilotul Charles Leclerc) a strălucit într-o rochie din satin Nina Ricci, făcută pe comandă. O apariție cu adevărat regală, care amintea de Prințesa Aurora din Frumoasa Adormită. Așteptările pentru Marele Premiu erau, firește, la fel de ridicate.

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Abordarea relaxată a lui Kim Kardashian

Și totuși, Kim a surprins pe toată lumea. Fosta soție a lui Kanye West, care și-a oficializat pe Instagram relația cu Lewis Hamilton abia în luna aprilie, a mers pe o zonă mult mai casual în timp ce își încuraja partenerul de pe margine. Ea a fost însoțită în zona boxelor de sora ei mai mică, Khloe.

Aici intervine detaliul pe care îl putem fura și noi pentru o ieșire de weekend. Kim a purtat o pereche de blugi evazați de la Gucci, așezați delicat pe șolduri și decorați cu un detaliu metalic tip zăbală pe buzunare. Iar pentru a păstra balanța, a adăugat un top decoltat cu detalii din dantelă, ochelari de soare masivi și o pereche de pantofi cu toc ascuțit de la același brand italian. Un mix de relaxare și rafinament, așa cum relatează Hellomagazine într-un reportaj de la fața locului. E drept că nu te aștepți să vezi blugi pe circuitul de la Monaco, dar atitudinea cu care îi porți face toată diferența.

Omagiul adus tradiției locale

Dar lucrurile stau cu totul diferit în tabăra gazdelor. Alexandra Leclerc a ales o ținută mult mai formală pentru festivitățile din acest weekend. Tânăra, care a strâns milioane de urmăritori pe TikTok și Instagram, a purtat o rochie pe corp, cu umerii goi și un imprimeu cu buline.

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Combinația de roșu și alb nu a fost deloc întâmplătoare. A fost un omagiu subtil adus culorilor steagului din Monaco. Bulinele au oferit acel aer atemporal și feminin, perfect completat de o geantă împletită, decorată cu o broșă strălucitoare semnată Roger Vivier.

Este genul de ținută care funcționează impecabil și la o nuntă de zi, nu doar la cursele de mașini.

Practic, avem două direcții clare: blugi de designer cu top senzual versus rochie clasică cu buline. Tu în ce tabără te-ai poziționa la următoarea ta ieșire importantă?