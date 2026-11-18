Dacă dormi prea puțin, îți poate fi mai greu să te concentrezi și să îți amintești lucruri, reacționezi mai lent și faci mai multe greșeli. Mergi la medic dacă somnul prost îți afectează viața de zi cu zi, dacă schimbările de rutină nu ajută sau dacă adormi des ziua; sforăitul puternic însoțit de pauze de respirație cere și el un consult.

Pentru adulții între 18 și 60 de ani, CDC recomandă cel puțin șapte ore de somn pe noapte, în mod regulat. Reperul crește la între șapte și nouă ore pentru cei între 61 și 64 de ani; de la 65 de ani, recomandarea este de șapte până la opt ore.

Ce se schimbă după nopți prea scurte

Lipsa somnului îngreunează învățarea, concentrarea, memoria și luarea deciziilor. O treabă obișnuită poate dura mai mult, iar greșelile se pot înmulți. Reacțiile devin mai lente, arată institutul american NHLBI.

La volan, somnolența poate duce la ațipiri de câteva clipe, fără să îți dai seama. Dacă îți cad pleoapele sau îți este greu să urmărești drumul, oprește condusul. Nu te baza pe senzația că încă te descurci bine: oamenii care au dormit prea puțin își pot subestima scăderea atenției.

Ce risc aduc nopțile scurte repetate

O singură noapte proastă nu înseamnă că vei face o boală. Somnul regulat sub șapte ore este însă asociat cu obezitate, diabet, tensiune mare, boli de inimă, accident vascular cerebral și depresie, arată Academia Americană de Medicină a Somnului și Societatea de Cercetare a Somnului. Poate fi afectată și apărarea organismului împotriva bolilor; asocierea nu dovedește că somnul scurt provoacă singur fiecare dintre aceste probleme.

Orele pierdute se adună. Dacă dormi cinci ore în loc de șapte în fiecare noapte, pierzi două ore pe noapte, adică 14 ore într-o săptămână, după exemplul folosit de NHLBI. Somnul mai lung în weekend te poate face să te simți temporar mai bine, dar nu înlocuiește toate beneficiile somnului regulat; diferențele mari între programul din timpul săptămânii și cel din zilele libere îți pot deranja ritmul de somn.

Cum alegi ce faci mai întâi

Începe prin a deosebi lipsa timpului pentru somn de nopțile în care ai timp, dar nu poți dormi. Notează-ți ora la care te culci și te trezești, trezirile din timpul nopții, momentele în care adormi ziua și orice sforăit sau pauză de respirație observată de cineva apropiat. Aceste însemnări te ajută să descrii problema la consult, dacă ajungi să ai nevoie de unul.

Dacă te culci târziu din cauza programului, fă loc mai întâi pentru cel puțin șapte ore de somn. Păstrează, pe cât poți, aceeași oră de trezire și în zilele libere. Dacă ai timp de somn, dar adormi greu sau te trezești des, fă mișcare ziua și pregătește o cameră întunecată, liniștită și răcoroasă. Seara, stai departe de cofeină și alcool. Oprește telefonul și celelalte ecrane cu minimum 30 de minute înainte să te culci. Dacă adormi frecvent ziua, problema îți afectează munca ori cineva observă pauze de respirație în somn, programează un consult. Până atunci, nu conduce când îți este somn.

Când ai nevoie de un consult

Programează-te dacă schimbările de rutină nu ajută, dacă problema durează luni sau dacă îți afectează viața de zi cu zi. NHS numește insomnia de scurtă durată pe cea care ține sub trei luni și de lungă durată pe cea care ține cel puțin trei luni. Nu trebuie să aștepți trei luni dacă somnolența îți pune în pericol condusul sau munca.

Adormirea repetată în timpul zilei este diferită de simpla senzație de oboseală și merită discutată cu un medic. La fel și sforăitul puternic însoțit de pauze de respirație, gâfâit sau senzație de sufocare în somn. Acestea pot fi semne de apnee, adică respirație întreruptă în timpul nopții, nu un diagnostic pe care îl poți pune singur. Medicul poate recomanda un test de somn, făcut acasă sau într-o clinică.

Ce trebuie să știi despre produsele pentru somn

Nu lua somnifere la întâmplare ca să acoperi o problemă care se repetă. Multe produse fără rețetă conțin substanțe care pot lăsa moleșeală a doua zi și pot afecta memoria. NHS arată că produsele de farmacie pentru somn sunt pentru folosire scurtă, de una până la două săptămâni, nu pentru prelungire fără sfat medical.

Medicamentele pentru somn prescrise pot crea dependență. Nu le combina cu alcool, cu alte somnifere sau cu medicamente care dau somnolență și nu opri brusc un tratament prescris fără sfatul medicului. Pentru zolpidem, zaleplon și eszopiclonă, FDA avertizează că pot apărea mersul, gătitul sau chiar condusul în somn; dacă se întâmplă, oprește medicamentul și contactează imediat medicul.

Copiii au alte nevoi de somn: CDC recomandă între nouă și 12 ore pentru cei între șase și 12 ani și între opt și zece ore pentru adolescenții între 13 și 17 ani. În sarcină, discută cu medicul sau moașa dacă lipsa somnului te supără. Dacă ai o boală cronică sau iei alte medicamente, cere sfatul medicului ori al farmacistului înainte de a lua un produs pentru somn.

Întrebări frecvente

Pot recupera somnul pierdut printr-o siestă?

Somnul de zi îți poate crește vigilența pentru o vreme, dar nu înlocuiește toate beneficiile somnului nocturn, arată NHLBI.

De ce sunt obosită dacă dorm opt ore?

Numărul de ore nu spune totul despre calitatea somnului. Trezirile repetate, problemele de respirație în somn, unele medicamente sau alcoolul pot lăsa somnul neodihnitor; dacă problema persistă, discută cu medicul.

Pot lua melatonină fără să întreb pe nimeni?

Întreabă medicul sau farmacistul înainte, mai ales dacă urmezi un tratament. Melatonina poate interacționa cu alte medicamente, iar NHS arată că, de obicei, nu este folosită în sarcină sau alăptare.

Este rău să dorm peste nouă ore?

Nu neapărat. Un somn mai lung poate fi potrivit pentru adulții tineri, pentru cei care recuperează somn sau pentru persoanele bolnave, potrivit Academiei Americane de Medicină a Somnului.

Sunt suficiente patru sau cinci ore dacă mă simt bine?

Nu este un reper sigur pentru majoritatea adulților. Recomandarea este de cel puțin șapte ore în mod regulat, iar lipsa somnului îți poate afecta reacțiile chiar dacă nu observi cât de mult au încetinit.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: CDC, recomandările despre durata și rutina somnului; NHLBI, efectele lipsei de somn și recuperarea orelor pierdute; Academia Americană de Medicină a Somnului și Societatea de Cercetare a Somnului, recomandarea pentru adulți; NHS, paginile despre insomnie, apnee, somnolența din timpul zilei, melatonină și somnul în sarcină; FDA, avertismentul despre somnifere; MedlinePlus, recomandările despre medicamentele pentru somn.