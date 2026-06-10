Când ești părinte, tot ce îți dorești este să oferi iubire necondiționată și un spațiu sigur acasă pentru copilul tău. Mai multe celebrități de primă mână de la Hollywood demonstrează exact acest lucru, ieșind public pentru a-și susține copiii care se identifică drept persoane trans sau non-binare.

Te-ai întrebat vreodată cum reacționează un superstar când viața de familie aduce o schimbare atât de profundă? Dincolo de covorul roșu și de milioanele din conturi, acești oameni sunt pur și simplu părinți care au ales să își pună copiii pe primul loc, oferindu-le o bază solidă pentru a reuși în artă, activism sau educație.

Iar lucrurile devin cu atât mai vizibile când presiunea mediatică e uriașă. Într-un material amplu publicat recent de Hellomagazine, vedem exact cum au gestionat aceste familii celebre momentele de tranziție internă.

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Robert De Niro și Cher aleg iubirea simplă

Pentru Robert De Niro, starul din Goodfellas, lucrurile stau extrem de simplu. Actorul și-a arătat public sprijinul pentru fiica sa Airyn, care a făcut tranziția recent.

„L-am iubit și susținut pe Aaron ca fiu al meu, iar acum o iubesc și o susțin pe Airyn ca fiică a mea. Nu știu care e marea problemă. Îmi iubesc toți copiii.” – Robert De Niro, Actor

Dar nu pentru toată lumea e ușor din prima secundă. Cher a recunoscut că i-a fost greu să se adapteze la început, când fiul ei Chaz Bono a făcut tranziția în 2009, la vârsta de 40 de ani. Numai că, văzându-l atât de fericit, cântăreața a devenit cel mai mare susținător al lui. Ea a povestit pentru CNN că nu îți pierzi copilul cu adevărat, ci pur și simplu are o formă diferită, adăugând că băiatul ei este acum incredibil de fericit.

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Rolul de facilitator în viața copilului

Știi momentul ăla când vrei să controlezi viitorul copilului tău? Dwyane Wade ne predă o lecție fantastică despre renunțarea la acest control. Fiica lui, Zaya Wade, a făcut tranziția în 2020, iar acum, la 19 ani, este deja un model de succes.

„Ca tată al tău, treaba mea nu este să creez o versiune a mea sau să îți direcționez viitorul. rolul meu este să fiu un facilitator pentru speranțele tale, dorințele tale, visurile tale.” – Dwyane Wade, Fost sportiv

Sigourney Weaver vorbește cu o mândrie uriașă despre unicul ei copil, Shar Simpson, care este o persoană non-binară. Actrița din Avatar a detaliat cum Shar predă storytelling digital la prestigioasa universitate Columbia și este pasionat de inteligența artificială, subliniind că rolul de mamă rămâne absolut cel mai important lucru din viața ei.

Fără etichete și presiuni inutile

Câteodată, tinerii pur și simplu nu simt nevoia unor anunțuri oficiale. Eliot Sumner, copilul lui Sting și al lui Trudie Styler, a respins mereu etichetele de gen tradiționale și a construit o carieră solidă în actorie. Eliot a explicat că prietenii și familia au știut mereu, arătând cât de naturală a fost dinamica în casa lor.

Și lista continuă cu actrița Cynthia Nixon, care se declară extrem de mândră de fiul ei trans, Seph, creditându-l chiar pentru implicarea ei în campaniile sociale recente. La fel se întâmplă și în familia formată din Annette Bening și Warren Beatty, care își susțin public fiul, Stephen Ira, încă din 2012, tatăl său numindu-l un geniu și eroul său.

Cifrele și atitudinile vorbesc de la sine.

Exemplul acestor vedete ne arată direct că baza de acasă e cea care dă aripi unui tânăr. Dincolo de strălucirea reflectoarelor, conversațiile sincere din sufragerie dictează felul în care acești tineri vor păși în lume mâine dimineață.