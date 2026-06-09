Fosta jucătoare profesionistă de tenis Martina Navratilova, ajunsă la 69 de ani, și soția ei, Julia Lemigova, în vârstă de 53 de ani, au devenit mamele a doi băieți adoptați în luna august a anului 2024. Totul s-a întâmplat abia după ce faimoasa sportivă a primit vestea medicală mult așteptată, fiind declarată complet vindecată de cancer.

Te-ai întrebat vreodată de câtă putere ai nevoie ca să îți extinzi familia exact după ce ai trecut prin cea mai grea cumpănă a vieții? Dincolo de sclipiciul vieții publice, decizia lor ne arată că planurile de viitor nu trebuie anulate definitiv de un diagnostic sumbru. Pentru orice femeie care a simțit că boala îi pune viața pe pauză, povestea lor este o dovadă concretă de reziliență și speranță.

O poveste de dragoste care a așteptat momentul potrivit

Știm cu toate că iubirea nu respectă mereu un calendar fix, ? Cele două s-au întâlnit prima dată prin anul 2000, la un club din Paris, dar au reluat legătura și au început să iasă împreună abia aproape un deceniu mai târziu. Iar detaliile acelei prime interacțiuni sunt pur și simplu savuroase. Așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, chimia a existat din prima clipă, chiar dacă a durat ceva până să se concretizeze.

„Eram la un club cu niște prieteni, un bar gay din Paris. Stăm aici, dansăm și apoi ne așezăm și apoi e această femeie superbă care stă la bar și parcă… Se uită la mine.” – Martina Navratilova, fostă jucătoare de tenis

„I-am aruncat un fel de privire rusească. Sincer, a fost mai mult ceva de genul: Ok, vii să vorbești cu mine acum.” – Julia Lemigova, fost model și vedetă TV

Familia extinsă și provocările unui diagnostic dur

Dar viața le-a pus la grea încercare exact când se așteptau mai puțin. Martina a fost diagnosticată în 2023 cu cancer la gât în stadiul 1 și cancer de sân. Planurile lor de adopție au fost frânate brusc, iar energia cuplului s-a mutat exclusiv pe tratament.

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Sănătatea a devenit prioritatea absolută.

„Când adopți un copil, trebuie să fie despre copil. Și, chiar acum, totul este despre Martina, și ca ea să se însănătoșească. Așa că, punem asta pe pauză.” – Julia Lemigova, fost model și vedetă TV

Julia, o fostă regină a frumuseții născută la Moscova, mai are două fiice din relații anterioare, Victoria și Emma. Trecutul ei ascunde și o dramă cumplită, pierderea unui fiu, Maximilian, în anul 2000. Cuplul s-a căsătorit în decembrie 2014 la New York, după o cerere în căsătorie spectaculoasă la U.S. Open.

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Acum, cu Martina declarată vindecată, familia lor s-a mărit oficial cu cei doi băieți sosiți la finalul verii. Adaptarea la noua rutină cu doi copii mici aduce nopți nedormite și programări date peste cap. Provocarea abia începe pentru cele două mame, iar lunile următoare vor dicta noul ritm al casei.