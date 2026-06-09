Robert De Niro, ajuns la 82 de ani, a bifat o apariție extrem de rară alături de partenera sa, Tiffany Chen, în vârstă de 46 de ani. Cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână la un eveniment exclusivist din New York, demonstrând că o relație sudată nu ține cont de o diferență de vârstă de 35 de ani.

Dincolo de rochiile de designer și zâmbetele de pe covorul roșu, realitatea lor de acasă e una pe care noi, mamele, o cunoaștem prea bine. Când ai un copil de trei ani în casă, cineva trebuie să ducă greul, iar declarațiile sincere ale actorului despre cum se împart rolurile ne arată că dinamica de cuplu rămâne adesea aceeași, indiferent de câte milioane ai în cont.

Apariție rară și eleganță pe covorul roșu

Și chiar a fost o seară de neuitat pentru cuplul care preferă de obicei să stea departe de ochii curioșilor. Cei doi au participat la cina anuală Chanel Tribeca Festival Artists pe 8 iunie. Iar lista de invitați a fost plină de nume grele, de la Katie Holmes și Billy Crystal, până la Grace Gummer, actrița și fiica celebrei Meryl Streep.

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Tiffany, care este instructor de arte marțiale, a strălucit pur și simplu într-o rochie neagră asimetrică, semnată de designerul libanez stabilit în Dubai, Dima Ayad. O ținută superbă, cu un umăr gol și panouri țesute pe fustă și mânecă, completată perfect de o brățară aurie statement și părul prins într-o coadă elegantă. Robert a mers pe varianta clasică, asortându-se cu o jachetă neagră, o cămașă gri și pantaloni.

Cum arată viața cu un copil mic

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, povestea lor a început pe platourile de filmare. Cei doi s-au cunoscut în 2015, când lucrau la filmul The Intern, unde Tiffany a jucat rolul unui instructor de tai chi. Opt ani mai târziu, în aprilie 2023, familia lor s-a mărit cu micuța Gia, al șaptelea și cel mai mic copil al starului de la Hollywood.

Acum, familia de trei locuiește pe proprietatea impresionantă a actorului din New York, evaluată la 1,5 milioane de dolari. Domeniul, cumpărat încă din 1997, sună ca un vis absolut. Vorbim de o casă de 2.222 square feet cu șase dormitoare, șapte băi, un hambar recondiționat, un teren de tenis și chiar o pârtie privată de schi pe terenurile private.

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Cine nu și-ar dori un asemenea spațiu de joacă pentru copilul său?

Adevărul incomod din spatele ușilor închise

Dar luxul nu te scutește de oboseala primilor ani de viață ai copilului. Într-un interviu din 2023 acordat publicației The Guardian, actorul a oferit o perspectivă onestă despre rolul său de tată.

„Nu devine mai ușor. Este ceea ce este. E în regulă. Vreau să spun, eu nu duc greul. Sunt acolo, îmi susțin iubita. Dar ea face muncă. Și avem ajutor, ceea ce este atât de important.” – Robert De Niro, Actor

Recunoașterea faptului că mama duce grosul muncii și că ajutorul extern este necesar este o gură de aer proaspăt într-o lume care vinde constant iluzia perfecțiunii parentale. Următorul moment pe care fanii îl așteaptă cu interes este viitoarea apariție publică a micuței Gia, un prilej care va atrage din nou toate privirile asupra modului în care cei doi aleg să își crească fetița departe de lumina reflectoarelor.