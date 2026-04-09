Trupa Katseye se pregătește intens pentru reprezentația de la Coachella, iar cele cinci membre active, Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel, Yoonchae Jeung și Sophia Laforteza, au decis că un moment atât de important merită o schimbare de look pe măsură. Fetele repetă într-un studio de dans din Los Angeles de la 9 dimineața la 11 noaptea pentru a se asigura că totul va fi perfect. „Lucrăm de săptămâni întregi la spectacolul nostru – astăzi de la 9 a.m. la 11 p.m. – pentru că vrem să fie cât mai perfect posibil”, spune Avanzini.

Și nu este vorba doar de muzică. „Am lucrat la câteva lucruri noi, așa că va fi foarte diferit”, adaugă ea.

Valul blond lovește Katseye

Transformarea a început cu Yoonchae Jeung, care, după cum mărturisește, „își dorea de ceva vreme să se facă blondă și în cele din urmă a convins echipa noastră de creație vizuală” (respectiv, directorul de creație Humberto Leon și directorul vizual João Moraes). Inspirația ei a venit de pe Pinterest, dintr-o fotografie al cărei autor nici măcar nu-l cunoaște. „Nici măcar nu știu cine este persoana din fotografia de inspirație, știam doar că vreau ca nuanța să aibă puțin galben în ea”, explică ea.

De acolo, nu a mai durat mult până când și restul trupei a intrat în jocul decolorării, fiecare cu un rezultat complet diferit. „Look-urile au o latură naturală, pentru că toate avem elemente de păr negru și elemente de păr blond, Yoonchae fiind complet blondă”, spune Lara Raj. Această nouă atitudine, adaugă ea subtil, a fost „ceva ce am vrut să prezentăm cu noul nostru album”.

Inspirații de la Xtina la campioni olimpici

Lara Raj a optat pentru șuvițe blonde în stil Y2K, inspirate de o altă mare vedetă pop: Christina Aguilera, sau „Xtina”, cum o numește ea. „Anii 2000 sunt o eră a muzicii și a culturii pop care ne inspiră foarte mult”, afirmă Raj. „Întotdeauna mi-a plăcut piesa «Dirrty» și mi-am dorit să am astfel de șuvițe în păr de la opt ani. Este încă un look îndrăzneț, dar îmi place că am putut păstra părul negru în jurul feței și doar să adaug mici accente luminoase de blond.”

Iar inspirația lui Megan Skiendiel a venit dintr-un loc neașteptat. V-ați fi gândit că sursa poate fi o campioană olimpică la patinaj? Coafura grafică a medaliatei cu aur Alysa Liu a stat la baza noului ei look. „Am decis să facem propria mea versiune a liniilor ei strălucitoare, care arată aproape ca și cum ai fi stropit niște decolorant pe părul meu și ai fi văzut ce se întâmplă”, glumește ea. În realitate, curba în formă de S a fost mult mai intenționată, fiind modelată manual de hairstylistul George Papanikolas.

„Se vede că îmi place foarte mult să experimentez cu părul, din toate erele noastre trecute”, adaugă Skiendiel, amintind de o fază roșcată și de un breton roz aprins. „De fapt, am avut ocazia să o cunosc pe Alysa imediat după ce mi-am vopsit părul așa și mi-a plăcut că arătăm ca niște gemene.”

Schimbări subtile dar de efect

Daniela Avanzini și Sophia Laforteza au ales abordări ceva mai discrete. „Acestea sunt extensii!”, exclamă Laforteza despre look-ul ei dip-dye, care pare o inversare a celebrului stil bicolor al lui Debbie Harry din anii ’70. Extensiile platinate adaugă lungime fără a-i modifica prea mult rutina de îngrijire. „Iubesc măștile de păr și gloss-urile, așa că le-am cerut să-mi închidă la culoare părul natural, pe care acum îl îmbib în măști de păr Matrix”, explică ea. „Apoi, când e timpul pentru spectacol, adaug extensiile și mă simt ca Hannah Montana când își pune peruca. O pot da jos și pot fi Miley, pot fi Sophia, pot fi eu însămi. Dar când ajung acasă, sunt tot eu. A fost modul perfect pentru mine de a face parte din «valul blond».”

Pentru Avanzini, cu părul ei natural creț, mai puțin a însemnat mai mult. Două șuvițe platinate îi încadrează acum fața. „Am mai fost blondă și, deși mi-e dor, îmi iubesc foarte mult părul închis la culoare”, spune ea. „Acesta a fost un mod de a aduce înapoi o mică parte din fosta mea eră blondă, dar într-un mod subtil.”

Sănătatea părului și noul concept

Yoonchae recunoaște că, deși e obsedată de noul look, încă se obișnuiește cu el. Cum vine asta? „Am ales să-mi decolorez și sprâncenele”, spune ea. „Așa că atunci când nu sunt machiată și trec pe lângă o oglindă, parcă văd o față complet diferită.”

O transformare totală.

Indiferent de amploarea schimbării, hairstylistul George Papanikolas, ambasador al brandului Matrix, a avut o prioritate clară: sănătatea părului fetelor. „Oricând îți deschizi culoarea părului, îl supui unui stres”, afirmă el. Pentru a combate acest lucru, fiecare fată a primit masca Matrix Build-A-Bond, cu instrucțiuni de a o folosi săptămânal. „Le va menține părul puternic și moale, lucru de care fetele au nevoie din cauza coregrafiilor care implică părul.”

Dar de ce o schimbare atât de mare chiar înainte de Coachella? Megan Skiendiel are răspunsul: „Ne place să ne jucăm cu conceptele noastre în fiecare eră Katseye. Este ceva foarte proeminent de la SIS la Beautiful Chaos. «Pinky Up» este a treia noastră revenire.” Doar timpul – și spectacolul de la Coachella – vor dezvălui ce au pregătit.