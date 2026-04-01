Asociația Americană a Inimii (AHA) a publicat un nou set de recomandări dietetice care contrazic direct ghidul „MAHA” promovat de Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy, Jr. În timp ce administrația Trump încurajează consumul de carne și lactate grase, experții cardiologi, susținuți de 30.000 de profesioniști din domeniu, cer o trecere la proteine din surse vegetale.

De ce atâta agitație?

Lucrurile nu stau deloc bine, cel puțin dincolo de ocean. Peste jumătate dintre adulții americani suferă de o formă de boală cardiovasculară, afecțiune responsabilă pentru 900.000 de decese în SUA în fiecare an. Și se pare că totul pleacă din farfurie.

Peste jumătate dintre adulții din SUA și 60% dintre copii au diete nesănătoase, care contribuie la ratele ridicate de obezitate și alte boli cronice.

Ce să pui în farfurie

Deci, ce ar trebui să mâncăm, pe bune? Noile recomandări ale AHA pun accent pe echilibrarea caloriilor consumate cu nivelul de activitate fizică. Se insistă pe alegerea lactatelor cu conținut scăzut de grăsimi sau fără grăsimi și pe înlocuirea grăsimilor saturate cu surse de grăsimi nesaturate, precum nucile, avocado și semințele.

O regulă cheie este limitarea grăsimilor saturate la 10% sau mai puțin din totalul caloriilor zilnice, o actualizare de la pragul anterior de 6%.

Ghidul mai spune că mesele ar trebui să conțină o mare varietate de fructe și legume. „Includeți diferite culori, texturi și tipuri de produse și amintiți-vă, chiar și cele la conservă și congelate pot fi nutritive și accesibile”, se arată în recomandări. Iar alimentele pe bază de cereale integrale, cum ar fi pâinea integrală sau orezul brun, ar trebui preferate în detrimentul celor rafinate, care sunt mai sărace în fibre și vitamine. fireste, se recomandă minimizarea alimentelor extrem de sărate sau dulci, care pot crește tensiunea arterială.

O dietă pentru toată viața

Poate cel mai surprinzător aspect este vârsta la care ar trebui să începem. Experții AHA spun că o dietă sănătoasă pentru inimă ar trebui adoptată încă de la vârsta de 1 an. Da, ați citit bine.

„Boala cardiovasculară începe devreme în viață; chiar și factorii prenatali pot contribui la un risc crescut la copii pe măsură ce cresc. Deci, este important ca modelele de alimentație sănătoasă să fie adoptate în copilărie și să continue pe parcursul întregii vieți”, a explicat Alice Lichtenstein, cercetător principal la Centrul de Cercetare în Nutriție Umană Jean Mayer USDA de la Universitatea Tufts.

Dar cum faci asta? „Cel mai bun mod de a face acest lucru este ca adulții să fie un model de alimentație sănătoasă pentru inimă, atât în casă, cât și în afara ei”, a adăugat Lichtenstein. Tot ea ne amintește un lucru esențial: „Vrei să tinzi spre progres, nu spre perfecțiune. De fiecare dată când alegi să faci un schimb pentru o alternativă mai sănătoasă, faci un pas către o viață mai sănătoasă.”

Conflict de interese în farfurie

Numai că ghidul „MAHA” al administrației Trump, care promitea „îmbunătățiri pentru a asigura transparența și a minimiza conflictele de interese”, pare să fi fost influențat de persoane cu legături în industria cărnii și a lactatelor. Stai puțin, cum vine asta?

Recomandările AHA nu sunt tocmai noi, fiind similare cu cele din 2021. Ba chiar un raport al Comitetului Consultativ pentru Ghidurile Dietetice din 2025 (care a inclus doi dintre autorii noului ghid AHA) a recomandat americanilor să mănânce mai puțină carne roșie.

„Dovezile indică faptul că, atunci când se reduce consumul de unt, carne roșie procesată și neprocesată și lactate, înlocuirea cu o gamă largă de surse alimentare pe bază de plante, inclusiv alimente proteice vegetale (de exemplu, fasole, mazăre și linte), cereale integrale, legume sau uleiuri și tartinabile vegetale bogate în acizi grași mononesaturați (MUFA) și polinesaturați (PUFA), este asociată cu reducerea riscului de boli cardiovasculare”, au scris autorii raportului.

Aceasta nu este prima dată când experții se distanțează de liderii din domeniul sănătății ai administrației Trump. În februarie, Academia Americană de Pediatrie a lansat propriul calendar de vaccinare a copiilor, după ce administrația a eliminat anumite vaccinuri din programul său.