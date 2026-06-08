Prințesele Beatrice și Eugenie și-au făcut o apariție rară și extrem de comentată alături de membrii importanți ai monarhiei britanice. Cele două surori au participat sâmbătă la nunta vărului lor, Peter Phillips, cu Harriet Sperling, într-o ceremonie elegantă la țară, unde au fost prezenți și Regele Charles, Prințul William, Kate Middleton, Prințul Edward și Sophie.

https://x.com/Chartsoriginals/status/2063936253100200300

https://x.com/BillyORiordan/status/2063950682378338648

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Știm cu toatele cât de complicată poate fi uneori dinamica la o simplă reuniune de familie, dar imaginează-ți cum e când tatăl tău este în centrul unui scandal global. Prezența lor zâmbitoare a stârnit un val de furie online, ridicând o întrebare destul de grea despre cât de mult ar trebui copiii să deconteze public greșelile părinților.

O reuniune cu zâmbete și critici aspre

Evenimentul a marcat a doua ieșire publică majoră a surorilor de când tatăl lor, Prințul Andrew, a adus din nou familia în atenția globală din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein. Așa cum arată o analiză publicată recent de Theblast, publicul pur și simplu nu a fost deloc iertător cu decizia fetelor de a ieși în fața camerelor de fotografiat.

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Dincolo de îmbrățișările calde oferite lui Edoardo Mapelli Mozzi și reuniunea cu Mike și Zara Tindall, internetul a luat foc.

Iar comentariile au fost de-a dreptul nemiloase.

„Dacă tatăl meu ar fi un infractor s-xual, aș ține capul la cutie.” – Utilizator anonim, rețea socială

„Surprins că au apărut la nuntă. Ar fi trebuit să stea acasă.” – Utilizator anonim, rețea socială

Dublul standard și pașii înapoi

Dar că lucrurile nu se opresc la simple comentarii răutăcioase. Criticii le-au numit pe surori și pe soții lor „nerușinați”, acuzându-i că utilizează cu bună știință fonduri legate de scandalul Epstein. Și, sincer, mulți au subliniat un dublu standard destul de clar . instituția le tolerează atât de ușor pe Eugenie și Beatrice, dar a eșuat complet în a-l susține pe Prințul Harry când s-a îndrăgostit de o femeie birasială?

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Anul trecut, fetele au avut o strategie de comunicare destul de oscilantă. La Crăciun au surprins pe toată lumea ieșind la tradiționala plimbare spre biserica din Sandringham, deși tatăl lor tocmai fusese lăsat fără titluri de către Regele Charles.

Numai că, până în primăvară, au schimbat complet foaia. Au sărit peste slujba de Paște de la Capela St. George, cu aprobarea Regelui, pe fondul problemelor legale tot mai mari ale tatălui lor, arestat pentru suspiciuni de abateri în funcție publică.

Un bebeluș ar putea schimba imaginea familiei

Chiar când tensiunea părea să atingă cote maxime, o veste din viața personală a schimbat brusc narațiunea. Familia regală a sărbătorit public a treia sarcină a Prințesei Eugenie. Mulți s-au întrebat de ce monarhia alege să pună lumina reflectoarelor pe un membru care nu are rol oficial de muncă pentru Coroană. Explicația e destul de simplă, judecând după reacțiile din presă.

Acest bebeluș ar putea aduce exact acea gură de aer proaspăt și de imagine pozitivă de care familia are disperată nevoie, în timp ce părinții surorilor trăiesc o viață izolată, departe de vechile lor responsabilități publice.

Până la urmă, absolut fiecare decizie a lor se judecă în instanța internetului. Următorul botez regal va fi probabil testul suprem care va arăta clar dacă publicul britanic este dispus să le ierte asocierea cu tatăl lor, sau dacă această umbră grea le va bloca definitiv viitorul în viața publică.