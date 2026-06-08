Ianca Simion, fiica prezentatorului Răzvan Simion, a decis să rupă tăcerea despre două dintre cele mai toxice fenomene ale momentului. Tânăra a vorbit deschis despre episoadele de bullying din anii de școală și despre valul de ură cu care se confruntă constant în mediul online.

Te-ai gândit vreodată la ce se expune copilul tău imediat ce iese pe ușa casei sau când își deschide telefonul? Dincolo de sclipirea rețelelor sociale, realitatea e adesea crudă, iar mărturia Iancăi ne arată că nici măcar copiii persoanelor publice nu sunt feriți de agresivitatea verbală. Miza aici nu e doar o poveste mondenă, ci un semnal de alarmă pentru noi, mamele, care încercăm să ne protejăm copiii de o lume virtuală și reală tot mai ostilă.

Fenomenul de bullying nu este deloc o noutate în școlile de la noi, dar proporțiile pe care le-a luat în era digitală sunt de-a dreptul sufocante. Iar lucrurile stau puțin diferit acum față de cum le știam noi în copilărie. Așa cum arată un material publicat recent de Unica, tânăra recunoaște că trauma din anii de școală a lăsat urme adânci, fiind și ea victima agresivității verbale și psihologice a colegilor de generație.

Recomandări Imagini spectaculoase cu apartamentul Iancăi Simion. Detaliul care a atras atenția tuturor

Cum gestionezi ura din mediul online

Și totuși, cum faci față când răutatea se mută din curtea școlii direct pe ecranul telefonului? Ianca a dezvăluit că s-a lovit de mesaje agresive chiar foarte recent. Numai că a reușit să își construiască un scut emoțional sănătos, bazat pe autocunoaștere.

„Da, am primit comentarii negative, chiar recent. este important să te detașezi și să-ți amintești că, adesea, astfel de reacții reflectă mai mult stările sau problemele celor care le exprimă decât persoană vizată. Când te cunoști și știi că acționezi cu bună-credință, părerea unor oameni care nu te cunosc nu ar trebui să te afecteze. În același timp, încerc să rămân deschisă la critici constructive, îmi filtrez energia astfel încât să învăț din ce are valoare și să las să treacă răutatea gratuită.” – Ianca Simion, pentru viva.ro

Nu e ușor să ai o asemenea maturitate la o vârstă atât de fragedă. Tânăra alege să își filtreze energia pentru a reține doar criticile constructive.

Recomandări Ashlyn Harris vorbește despre relația cu Sophia Bush și criticile primite după divorț. Fosta sportivă rupe tăcerea.

Ce poți face tu ca părinte

Aici intervine partea care ne doare cel mai tare. Analizând situația din prezent, fiica lui Răzvan Simion consideră că lucrurile au scăpat complet de sub control în instituțiile de învățământ, iar gravitatea cazurilor actuale este una extrem de îngrijorătoare.

„Da, m-am confruntat cu asta și pot spune că nu e deloc un sentiment plăcut, mai ales pentru un copil. Chiar dacă atunci când eram eu în școală subiectul era delicat, am auzit că situația din prezent e îngrijorătoare. trebuie luate măsuri din partea autorităților, dar mai ales consider că e nevoie de implicarea părinților. Esențial să existe o legătură strânsă între părinți și copii, ca aceștia să se poată sfătui și să se simtă în siguranță să vină cu orice problemă.” – Ianca Simion

Salvarea copiilor noștri din acest cerc vicios începe, până la urmă, de la empatia din familie și de la discuțiile sincere de seară, fără judecată.