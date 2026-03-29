Antrenamentele de Tai Chi, unele de doar șapte minute, au devenit virale, promițând calm, claritate și o formă fizică sustenabilă. O jurnalistă a testat practica timp de o săptămână pentru a vedea dacă beneficiile sunt reale, mai ales în contextul perimenopauzei, când exercițiile intense nu mai dau aceleași rezultate. Iar rezultatele, măsurate inclusiv cu un inel Oura, au fost neașteptate.

Ce sunt, de fapt, antrenamentele Tai Chi?

La prima vedere, par niște mișcări lente, aproape artistice. Dar cum vine asta să fie un antrenament? Clara Apollo, profesoară de Tai Chi și Qigong, explică „Antrenamentele de Tai Chi sunt secvențe de mișcări blânde, lente și fluide, adesea descrise ca meditații în mișcare.”

Ea adaugă că, deși totul pare relaxat, impactul este real. „Deși par calme și fără grabă, ele construiesc în tăcere o condiție fizică funcțională, îmbunătățind forța, echilibrul și coordonarea fără efort.” este o abordare complet diferită față de mentalitatea „trage tare sau du-te acasă”. Apollo subliniază: „Ele invită, si, la o relație diferită cu corpul, una în care ușurința, conștientizarea și fluiditatea devin fundamentul, mai degrabă decât efortul sau forța.”

Beneficii concrete pentru corp și minte

Dincolo de vorbe, există și avantaje măsurabile. Dr. Suzanne Hackenmiller, consilier medical șef la AllTrails, confirmă că Tai Chi-ul lucrează trei piloni esențiali pentru o îmbătrânire sănătoasă: forța, echilibrul și mobilitatea. „Tai chi-ul îmbunătățește echilibrul, mobilitatea și forța musculară prin tehnica de a transfera greutatea lent și de a construi forță în jurul articulațiilor,” explică ea.

Mai mult, ajută la conștientizarea corporală. „Este, si, o modalitate excelentă de a-ți îmbunătăți simțul intern al poziției corpului în spațiu (propriocepție). Și pentru că echilibrul, mobilitatea și sănătatea cognitivă sunt elemente esențiale pe care trebuie să le menținem de-a lungul vieții, practica a fost legată și de creșterea longevității.”

Dar beneficiile nu se opresc la fizic. Stresul cotidian își găsește un adversar redutabil în aceste mișcări. „Tai chi-ul poate avea, si, efecte profunde în promovarea relaxării, scăderea nivelului de cortizol și creșterea melatoninei,” spune Dr. Hackenmiller. Ea citează și un studiu recent care a arătat că „practici precum tai chi-ul și mersul pe jos pot ajuta la combaterea simptomelor de insomnie, tai chi-ul fiind în special asociat cu creșterea timpului de somn cu peste 50 de minute.”

Muzică pentru urechile oricui suferă de insomnie.

Clara Apollo completează tabloul, stabilitatea emoțională. „Emoțional, tai chi-ul ajută la atenuarea reactivității și la construirea rezilienței, creând un sentiment mai mare de calm, stabilitate și ușurință interioară. Unul dintre beneficiile mai subtile pe care le-am observat de-a lungul deceniilor de predare este un sentiment crescând de stabilitate internă – oamenii se simt mai plini de resurse fizice și emoționale în viața de zi cu zi.”

O săptămână de Tai Chi zilnic, pe bune

Jurnalista noastră, Anna, nu era complet străină de Tai Chi, dar practica zilnică a fost o noutate. A început cu un antrenament pentru începători de 10 minute de pe YouTube. A fost cucerită instantaneu când instructorul i-a spus că prima mișcare se traduce prin „a nu face nimic”. V-ați gândit vreodată la așa ceva într-un antrenament?

Iar cursul a trecut incredibil de repede, combinația de muzică liniștitoare și mișcări fluide semănând mai mult a mindfulness decât a efort fizic. Numai că, pentru a progresa, a cerut sfatul experților. „Scopul este să-ți menții corpul relaxat pe parcursul practicii,” a sfătuit-o Apollo. „Verifică-te și relaxează-ți umerii; subconștient, ne putem ține adesea destul de rigizi. Respiră natural, menținând-o controlată și venind din diafragmă.” Dintr-o dată, practica a devenit mult mai dificilă, necesitând o concentrare constantă pentru a elibera tensiunea din umeri.

Până în a patra zi, deja aștepta cu nerăbdare sesiunea zilnică. E drept că, fiind obișnuită cu antrenamente intense, în a cincea zi a simțit nevoia să iasă la o alergare. Dar ideea este să folosești Tai Chi-ul pentru a completa, nu pentru a înlocui complet, regimul existent. Și rezultatele s-au văzut: în ciuda unei săptămâni agitate, inelul ei Oura a arătat progrese în scăderea stresului cumulat și un nivel bun de reziliență.

Verdictul după 7 zile

Concluzia? Un antrenament de Tai Chi este o modalitate sustenabilă, plăcută și simplă de a integra mișcarea blândă în rutina zilnică. Deși nu va revoluționa forța sau condiția fizică de unul singur, este un aliat excelent pentru mobilitate și prevenirea accidentărilor, mai ales alături de alte tipuri de exerciții.

Până la urmă, niciun tip de mișcare nu este o soluție universală. Cheia este consecvența, după cum subliniază și Clara Apollo. „Tai Chi-ul este cel mai eficient atunci când este practicat regulat, mai degrabă decât intensiv. Chiar și zece până la cincisprezece minute pe zi pot aduce beneficii vizibile, în timp ce sesiunile mai lungi de câteva ori pe săptămână vor aprofunda forța, echilibrul și relaxarea. Mai presus de toate, consecvența este cheia. Aceasta este o practică ce se construiește în timp. În multe privințe, este mai puțin despre cât de mult faci și mai mult despre cât de des te întorci la ea.”