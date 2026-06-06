Știi zilele acelea în care abia te ții pe picioare, dar tot trebuie să livrezi la birou sau acasă? Ei bine, Caitlin Clark tocmai a dus acest concept la un cu totul alt nivel. Jucătoarea echipei Indiana Fever a ieșit de pe teren în timpul meciului cu Atlanta Dream pentru a vomita, dar s-a întors și a condus echipa spre o victorie clară cu 83-71.

https://x.com/IndianaFever/status/2062713576364597356

Dincolo de scorul de pe tabelă, momentul ne arată presiunea uriașă sub care performează aceste femei. Într-o lume în care suntem adesea criticate dacă arătăm prea multă emoție sau dacă cedăm fizic, Clark a demonstrat că poți să ai un moment de slăbiciune umană și să rămâi totuși o profesionistă desăvârșită pe parchet.

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Un meci câștigat cu stomacul deranjat

Așa cum se arată într-un reportaj publicat recent de Theblast, sportiva a încercat să mănânce puțin sos de mere înainte de a reveni în joc, dar stomacul ei pur și simplu nu a cooperat. După ce a eliberat ce avea de eliberat, a declarat că s-a simțit mai ușoară.

Și totuși, asta nu a oprit-o din ritmul ei obișnuit. A terminat partida cu 17 puncte, șapte recuperări și opt pase decisive. Ba chiar și-a donat încălțămintea unui fan norocos la finalul serii.

Rivala ei de la Atlanta Dream, Angel Reese, a reușit 11 puncte, 10 recuperări și trei pase decisive. Reese venea după o lună istorică, atingând borna de 900 de recuperări în doar 71 de meciuri, devenind cea mai rapidă jucătoare din ligă care reușește acest lucru.

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Cum răspunde criticilor despre emoțiile ei

Să fim serioase, nu e prima dată când Clark se confruntă cu obstacole majore. Anul trecut a suferit o accidentare severă la vintre în meciul cu Connecticut Sun, ceea ce a forțat-o să rateze 10 partide, distrugându-i seria de meciuri consecutive jucate. Dar acum, discuția s-a mutat de la rezistența fizică la cea emoțională.

După un moment tensionat pe margine cu antrenoarea Stephanie White, mulți au criticat-o pentru reacțiile ei vizibile pe teren. Răspunsul ei? Unul pe care ar trebui să ni-l notăm toate. A explicat că nu stă să citească comentariile de pe rețelele sociale și că intensitatea ei este vitală pentru succes.

„Pasiunea, dorința și focul sunt cele care îmi propulsează jocul și ceea ce simt fanii când mă privesc jucând.” – Caitlin Clark, jucătoare Indiana Fever

Iar lucrurile chiar așa stau. emoțiile nu sunt o slăbiciune, ci de multe ori combustibilul de care ai nevoie pentru a merge mai departe, mai ales când corpul tău cedează. Cum va gestiona presiunea în următoarele confruntări din WNBA și dacă va găsi o alternativă mai prietenoasă cu stomacul ei decât sosul de mere.