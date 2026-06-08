Mihai și Elwira Petre tocmai au marcat un moment cu adevărat special în viața lor de cuplu. Cei doi au sărbătorit 18 ani de la nunta lor de vis și 25 de ani de când formează o pereche, ocazie cu care au scos de la naftalină fotografiile vechi.

Știi momentul ăla când te uiți la un cuplu celebru și te întrebi cum de rezistă atât de mult împreună într-o lume agitată? Dincolo de imaginile perfecte, secretul lor stă în echilibru și în curajul de a impune limite sănătoase, mai ales când vine vorba de rolul de părinte. Asta ne arată că și în familiile pe care le admirăm, provocările de zi cu zi sunt exact ca ale noastre, fie că vorbim de viața în doi sau de educația copiilor.

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Imagini de colecție și amintiri prețioase

Dacă dăm timpul înapoi, nunta lor din vara anului 2008 a fost un eveniment superb la Palatul Știrbey, unde au avut alături în jur de 200 de invitați. Iar emoția de atunci pare să fi rămas intactă în sufletele lor. Așa cum a relatat Click într-un material recent, coregrafii au ținut să împărtășească această bucurie și cu comunitatea lor online printr-un mesaj foarte sincer.

„18 ani de căsnicie și 25 de ani de când ne ținem de mână prin viață. Ne-am uitat la pozele de la nuntă și, pentru câteva clipe, am fost din nou cei doi tineri care își promiteau o viață împreună. Emoția a fost aceeași. Au trecut anii, s-au adunat amintiri, iar astăzi suntem mai recunoscători ca niciodată pentru noi. Vă lăsăm și vouă câteva imagini din seara noastră.” – Mihai și Elwira Petre

Limitele sănătoase în educația copiilor

Dar viața lor nu este doar despre dans și romantism pe ring. Ca mame, știm cu toatele cât de greu ne este uneori să le refuzăm ceva copiilor noștri. Catinca și Ariana, cele două fețe ale cuplului, au parte de toată iubirea din lume, dar și de reguli clare, impuse cu blândețe, dar fermitate.

„Da, în fiecare zi reușesc să le spun NU. Cu un tupeu mare! E important să fii calm, dar, în același timp, e important ca și cei mici să știe limitele, ce pot să facă și ce nu pot să facă, iar asta se învață încă de când sunt mici. De când erau fetele mici, recunosc că la început îmi venea foarte greu să le refuz sau să le spun nu, dar am învățat lecția și am învățat să le spun nu și lor. Altfel nu învață, copiii se simt pierduți în lumea asta, trebuie să știe ce e bine și ce nu e bine. Aceeași abordare o am și cu elevii mei.” – Elwira Petre, Coregraf

Sincer, asta e o lecție pe care o învățăm pe pielea noastră în fiecare zi de parenting. Data viitoare când te simți vinovată că i-ai spus copilului tău că nu poate face exact ce vrea, amintește-ți că exact acele limite îi oferă, de fapt, un mediu sigur în care să crească.