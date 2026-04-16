Actrița Zendaya și stilistul Law Roach lansează prima lor colecție completă de încălțăminte și îmbrăcăminte alături de brandul elvețian On. Piesa centrală este noul sneaker Cloudnova Moon, disponibil la prețul de 200 de dolari, care vine la pachet cu o linie vestimentară gândită special pentru a-l completa. Colaborarea dintre Zendaya și On a început în 2024, dar a explodat cu adevărat în 2025, odată cu modelul Cloudzone Moon, care s-a epuizat rapid.

Noul sneaker Cloudnova Moon

Piesa de rezistență a colecției pentru primăvara 2026 este, fără îndoială, noul sneaker Cloudnova Moon. Acesta este disponibil atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în patru variante de culoare distincte. Vorbim despre „Fig”, nuanța purtată chiar de Zendaya în campanie, un negru versatil, o variantă gri numită „Wolf/Alloy” și „Dew/Spruce”, o combinație de alb cremos cu subtonuri de piersică, despre care se anticipează că se va epuiza cel mai repede. Hai să vedem, cum vine asta? Păi, e o fuziune între detalii îndrăznețe pentru vreme caldă și o bază atemporală.

Cântărind doar 173 de grame, pantoful încorporează tehnologia On, stilul lui Roach și ochiul ager al Zendayei pentru tendințe. Modelul Cloudnova Moon are un design unic cu baretă Velcro pentru o încălțare rapidă, o parte superioară din plasă pentru a maximiza respirabilitatea și amortizarea specifică brandului, CloudTec, pentru susținere. Este, una dintre cele mai inspirate siluete de balet ale brandului (un trend cunoscut ca „sneakerina”), fiind extrem de versatil.

Haine create pentru mișcare

Dar colecția nu se oprește aici. Pentru prima dată, sneakerșii sunt acompaniați de articole vestimentare compatibile, „concepute pentru a funcționa perfect” cu încălțămintea, potrivit On. Printre piese se numără pantaloni parașută cu șnururi elastice, la prețul de 170 de dolari, și geci anorak cu fermoar pe jumătate, perfecte pentru zilele cu vânt, care costă 250 de dolari. Colecția mai include maiouri reiate la 60 de dolari și fuste midi cu o alură sportivă, disponibile la 150 de dolari.

Viziunea din spatele designului

„A fost atât de distractiv să colaborez cu Law și echipa On la aceste piese esențiale”, a declarat Zendaya. „Am vrut să creăm piese care se simt versatile și ușor de purtat – stiluri care se mișcă odată cu tine în diferite momente. Am pornit de la ideea de a-i face pe oameni să se simtă încrezători și fără efort, și am construit totul de acolo.”

Și pentru a promova totul, actrița în vârstă de 29 de ani a lucrat cu regizorul premiat cu Oscar Spike Jonze pentru filmul de campanie „Shape of Dreams”. V-ați fi gândit că un scurtmetraj de prezentare poate aduna peste 10 milioane de vizualizări pe YouTube?

Un parteneriat care confirmă

Iar succesul nu e deloc întâmplător. Parteneriatul a început în 2024, la scurt timp după ce mai multe modele de teniși On au avut apariții cheie în filmul său de succes „Challengers”. E drept că explozia a venit în 2025, cu modelul Cloudzone Moon, care s-a vândut complet și a necesitat reaprovizionare. „Spiritul creativ al Zendayei se simte în fiecare detaliu [aici] – modelând modul în care performanța și stilul se întâlnesc”, spune Alex Griffin, directorul de marketing al On.

Stilurile se vând rapid.

Pentru fanii loiali, brandul a pregătit și o surpriză. Modelele anterioare, Cloudzone Moon (lansat în august 2025) și Cloudtilt Moon (din octombrie 2025), au fost relansate săptămâna aceasta în nuanțe complet noi.