Au trecut șapte ani de la divorțul care i-a zguduit viața, iar artista Analia Selis vorbește acum cu o sinceritate dezarmantă despre acea perioadă. Despărțirea de violoncelistul Răzvan Suma, în 2019, a lăsat urme adânci. Artista descrie momentul ca fiind cel mai dificil prin care a trecut vreodată, dar și o lecție de viață profundă.

„Nu regret nicio clipă alegerea de a veni aici”

Povestea lor de dragoste, începută în Boston, a adus-o pe artista argentiniană în România, unde și-a construit o carieră și o familie, având împreună doi copii, Noa (15 ani) și Tiago (14 ani). Dar, chiar și după ce mariajul s-a încheiat, nu a luat niciodată în calcul să plece. Ba chiar a subliniat că decizia de a se muta a fost cea corectă, indiferent de finalul poveștii de iubire.

„Aș fi rămas frustrată, fără să știu ce s-ar fi întâmplat dacă mă mutam în România. Nu regret, nicio clipă, alegerea de a veni aici. Cred că sunt în locul unde trebuia să fiu”, a mărturisit Analia Selis. Mai mult, convingerea ei a rămas fermă: „Rămân aici, uite, și după divorț, și nu m-am gândit până acum să plec.”

Cel mai negru moment din viața mea

Dacă pentru public despărțirea a fost un șoc, pentru Analia a însemnat o suferință profundă, o perioadă pe care nu se ferește să o descrie în termeni duri. E drept că vindecarea a fost un proces lung și anevoios.

„A fost negru, cel mai negru moment din viața mea. Am învățat ce este suferința cu adevărat. Nu știam că un om poate să sufere atât de mult”, a povestit artista. Pentru a depăși acest prag, a apelat la ajutor specializat, dar a găsit sprijin și în reconectarea spirituală. „Am făcut terapie și m-am apropiat de Dumnezeu, de care eram îndepărtată. Era atât de mare suferința, încât atunci am avut nevoie să cred că ceva superior mă poate ajuta”, a spus ea.

V-ați întrebat vreodată cum reușește un părinte să rămână puternic pentru copiii săi în astfel de momente? Pentru Analia, cei doi copii au fost ancora care a ținut-o pe linia de plutire. „Știam că au nevoie de sprijinul meu total.”

Ce caută acum într-o relație

La 48 de ani, artista privește iubirea cu alți ochi. Nu mai este dispusă să facă aceleași compromisuri ca în trecut și știe exact ce își dorește de la un partener. Calitățile pe care le apreciază sunt clare: „Să fie responsabil pentru tot ceea ce însemnă viața lui. Să respecte modul altora de a fi, să fie calm și vesel”.

Hai să vedem și ce nu ar tolera niciodată. Lista de lucruri inacceptabile este la fel de limpede. „Iresponsabilitate și misoginie. E o listă lungă, dar nu contează lista, contează să ne responsabilizăm noi, că noi am permis.”

Lucrurile sunt clare.

Iar viața ei este plină, dar nu exclude o nouă iubire. Numai că, la această etapă a vieții, găsirea unui partener compatibil vine cu propriile provocări. „Nu, sunt singură, dar deschisă la iubire. Doar că… nu e ușor de găsit pe cineva, la 48 de ani, care să înțeleagă viziunea mea despre o relație… și nu prea a apărut o persoană pe care să o plac cu adevărat”, a încheiat Analia.