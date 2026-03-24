Codruța Filip a anunțat oficial despărțirea de Valentin Sanfira, soțul ei, după o relație de opt ani. Numai că artistul pare să fi fost luat complet prin surprindere de veste, reacția sa publică fiind una de-a dreptul uluitoare, sugerând că ar fi aflat totul din presă.

Codruța Filip confirmă despărțirea

Artista a pus capăt speculațiilor și a vorbit deschis despre separarea care a avut loc la începutul acestui an. Într-o declarație fermă, Codruța a explicat că decizia a fost una de comun acord și că respectul reciproc va rămâne între ea și fostul partener. E drept că problemele în căsnicie ar fi apărut după ce ea s-a întors din Thailanda, unde a participat la emisiunea Desafio Aventura.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt”, a declarat Codruța Filip.

Recomandari Averea impresionantă pe care o împart Codruța Filip și Valentin Sanfira după 3 ani de căsnicie

Mai mult, ea a clarificat și cum vor sta lucrurile pe viitor. „Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a adăugat artista.

„Eu de ce nu știam?” Reacția neașteptată a artistului

Contactat pentru un punct de vedere, Valentin Sanfira a oferit o replică ce a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Iar declarațiile lui par să contrazică total ideea unei despărțiri amiabile, de comun acord. Artistul susține că nu avea cunoștință de nicio declarație a soției sale și a catalogat totul drept „aberații”.

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești (n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații”, a fost reacția lui Sanfira.

Recomandari Drama lui Valentin Sanfira – mama lui s-a căsătorit la doar 15 ani

Stai puțin, cum vine asta?

V-ați fi așteptat la o asemenea reacție? Întrebarea retorică a artistului, „Eu de ce nu știam?!”, ridică un mare semn de întrebare asupra modului în care s-a produs, de fapt, această separare. „O să mă întâlesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a continuat el.

Un cuplu discret, o relație de 8 ani

Cei doi s-au căsătorit în 2022, după o relație lungă și, la prima vedere, solidă. Au fost mereu un cuplu discret, care a preferat să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, fiind considerați de mulți un exemplu de stabilitate în showbizul românesc.

Recomandari Valentin Sanfira și Codruța Filip divorțează după 3 ani de căsnicie

Anunțul vine ca un șoc, mai ales în contextul în care nimic nu părea să prevestească o ruptură. Și totuși, reacția lui Valentin Sanfira sugerează că povestea este mult mai complicată decât pare.