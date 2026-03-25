Melania Mak, logodnica fotbalistului Deian Sorescu, a luat o decizie surprinzătoare alături de partenerul ei. Cei doi au hotărât să amâne nunta pentru ca sportivul să se poată concentra pe meciurile de calificare la Campionatul Mondial, un vis pentru cariera sa. O dovadă de susținere totală într-un moment cheie.

O carieră construită departe de fotbal

La 27 de ani, Melania Mak, născută pe 18 ianuarie 1998, este o prezență discretă în lumea partenerelor de fotbaliști. De origine germană, tânăra a absolvit Școala Postliceală Sanitară „Logos” din Timișoara (promoția 2019), cu specializarea medicină generală. Numai ca, în loc să urmeze o cale în sistemul medical, a ales să se reorienteze complet, demonstrând ambiție și independență.

Astăzi, ea și-a clădit o carieră solidă în domeniul beauty și vânzări, fiind Sales Trainer & Field Specialist la Avon, o poziție pe care o ocupă încă din anul 2022. Anterior, conform profilului său profesional, a lucrat la Art of Beauty Timișoara. o femeie care a reușit pe cont propriu, fără să se folosească de faima iubitului ei.

Logodna de poveste la Verona

Povestea lor de dragoste a atins un punct culminant pe 20 august 2024. Deian Sorescu a ales un loc cu o încărcătură romantică aparte pentru a o cere în căsătorie – Verona, chiar la celebra Casă a Julietei (Casa di Giulietta). În timp ce Melania se afla în faimosul balcon, fotbalistul a îngenuncheat și i-a oferit inelul, punând marea întrebare. V-ați fi așteptat la un alt loc mai potrivit?

Răspunsul, clar, a fost un „DA” hotărât.

Nunta amânată pentru un vis

Dar planurile de nuntă au fost puse pe pauză. Decizia a fost luată de comun acord, miza fiind una uriașă pentru cariera lui Deian Sorescu: calificarea la Campionatul Mondial. Melania îi este alături necondiționat, susținându-l din tribune la fiecare meci și trăind cu sufletul la gură fiecare pasă și fiecare gol. E drept că un astfel de sacrificiu arată multă înțelegere și sprijin reciproc, calități esențiale într-o relație solidă.

Cine este Deian Sorescu

Născut pe 29 august 1997 la Drăgășani, Deian Sorescu a devenit un nume cunoscut în fotbalul românesc. A crescut la Dinamo București, unde nu doar că a fost titular, dar a ajuns să poarte și banderola de căpitan într-o perioadă extrem de dificilă pentru club. Acest detaliu spune multe despre caracterul său.

După logodnă, Melania l-a urmat în Turcia, unde fotbalistul joacă în prezent pentru echipa Gaziantep. Chiar dacă nu este mereu titular, Sorescu rămâne o piesă importantă pentru selecționerul echipei naționale, datorită constanței și versatilității sale pe teren.